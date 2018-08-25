空气污染——欧洲最大的健康杀手

（德国之声中文网）设在哥本哈根的欧洲环境署（EEA）在报告中指出，在欧洲41个国家中，空气污染是造成居民过早死亡的主要原因。报告的依据是欧洲各地2500多个监测站在2016年搜集的测量数据。尽管情况在漫漫好转，但在许多地方，空气污染程度仍超出欧盟和世界卫生组织规定的指标。

研究人员估算，2015年欧洲有44.2万人因与空气污染有关的原因过早死亡，其中有39万人生活在28个欧盟成员国。报告称，致病主要原因是微尘、接近地表的臭氧和氮氧化物。这些有害物质能引起和加剧呼吸道不适、心肺疾病及癌症，造成人的过早死亡。

道路交通是元凶

报告指出，空气污染的主要源头是道路交通、能源产业、工农业生产和家庭生活排放。欧洲环境署主任布鲁恩宁克斯（Hans Bruyninckx）表示，通常来说，道路交通排放的污染后果比其他源头更加严重，因为车辆排放接近地面，集中在城市，因此处在人们最贴身的环境中。

空气污染会对国民经济带来严重的负面影响，例如居民预期寿命缩短、医疗支出上升以及由员工病缺造成的生产率降低。此外，污染也会破坏土壤、森林、河流湖泊，危及生态系统，甚至造成农业减产。

欧洲环境署指出，1990年以来，更严格的空气质量规定以及能源、工业生产和机动车排放标准已产生了积极效果，因空污提早死亡的人数几乎减半。

报告称，空气污染对健康的影响是多方面的，从简单的肺炎到因各种疾病导致的死亡。欧洲环境署在评估健康风险时，将死亡率作为可确证的健康后果。死亡率和暴露于空气污染的程度之间的关系反映在"过早死亡"和"失去的生命年数"这两个估算数字上。

叶宣/苗子（德新社、欧洲环境署）