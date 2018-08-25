空气污染——欧洲最大的健康杀手

（德国之声中文网）设在哥本哈根的欧洲环境署（EEA）在报告中指出，在欧洲41个国家中，空气污染是造成居民过早死亡的主要原因。报告的依据是欧洲各地2500多个监测站在2016年搜集的测量数据。尽管情况在漫漫好转，但在许多地方，空气污染程度仍超出欧盟和世界卫生组织规定的指标。
研究人员估算，2015年欧洲有44.2万人因与空气污染有关的原因过早死亡，其中有39万人生活在28个欧盟成员国。报告称，致病主要原因是微尘、接近地表的臭氧和氮氧化物。这些有害物质能引起和加剧呼吸道不适、心肺疾病及癌症，造成人的过早死亡。
道路交通是元凶
报告指出，空气污染的主要源头是道路交通、能源产业、工农业生产和家庭生活排放。欧洲环境署主任布鲁恩宁克斯（Hans Bruyninckx）表示，通常来说，道路交通排放的污染后果比其他源头更加严重，因为车辆排放接近地面，集中在城市，因此处在人们最贴身的环境中。
空气污染会对国民经济带来严重的负面影响，例如居民预期寿命缩短、医疗支出上升以及由员工病缺造成的生产率降低。此外，污染也会破坏土壤、森林、河流湖泊，危及生态系统，甚至造成农业减产。
欧洲环境署指出，1990年以来，更严格的空气质量规定以及能源、工业生产和机动车排放标准已产生了积极效果，因空污提早死亡的人数几乎减半。
报告称，空气污染对健康的影响是多方面的，从简单的肺炎到因各种疾病导致的死亡。欧洲环境署在评估健康风险时，将死亡率作为可确证的健康后果。死亡率和暴露于空气污染的程度之间的关系反映在"过早死亡"和"失去的生命年数"这两个估算数字上。
叶宣/苗子（德新社、欧洲环境署）
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禁行令 - 为了改善空气质量
车辆拥堵 空气污浊
同斯图加特一样，空气污染严重的城市，世界上还有很多。德国法院近日作出判决，有关城市为了改善空气质量，有权颁布禁止车辆通行的命令。
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奥斯陆 - 率先实施柴油车禁令的城市
在挪威首都奥斯陆，一旦空气指数超标，就会禁止柴油车通行。2017年1月17日，这项禁令首次实施。不受禁令限制的车辆包括使用柴油的急救车和其他公交车辆。2019年，奥斯陆将取消市中心地带的停车位，此举旨在继续减少市内车辆交通。
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巴黎 - 即将出台柴油车禁令
按照相关计划，从2024年开始，巴黎将全面禁止柴油车通行，2030年，汽油车也将纳入被禁之列。1997年之前出厂的车辆今天就已经被禁止进入巴黎市内。空气指数超标时，巴黎会实施隔日单双号限行的措施。
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伦敦 - 开车进城需要缴费
谁要是想驱车进入伦敦市区，就需要缴纳每天十镑的费用。2003年开始，伦敦开始收取这种所谓“堵车费”。进入市区时，车牌会被电子系统自动记录，逃避”堵车费“，将会收到最多240英镑的罚单。
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哥本哈根 - 最善待骑行者的城市
哥本哈根市长弗兰克·延森（Frank Jensen）计划从2019年开始，停止向柴油车发放行车许可。现在哥本哈根市内已有三百多公里路段，只允许自行车通行。此举的目的，是为了让骑车比驾车更舒适安全和经济。哥本哈根大约半数居民都选择骑车上班。
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马德里 - 不断扩张的步行区
向马德里皇家剧院广场这样，禁止机动车进入的区域正在不断扩充，很快全城都将实现无车化。今后五年之内，西班牙首都马德里的整个市中心都将划入步行区域。马德里空气污染相当严重，这里四面环山，被污染的空气会”滞留“在市区之内。
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赫尔辛基 - 手机APP帮你走遍全城
赫尔辛基的公共交通系统将被大幅度简化。今后十年内，”按需用车“系统将得到发展完善。届时，一款APP将涵盖市内各类公共交通工具，包括大巴，无人驾驶车以及小巴，行车路线可灵活安排。总之，这一系统会非常完善，以至于私家车将显得有些多余。
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印度的电动车未来
雾霾笼罩下的新德里 - 空气指标严重超标在这里几乎成了常态。当局期望通过启用电动三轮车缓解空气污染的严重程度。截至2030年，电动车将全面取代造成尾气污染的燃油机动车。