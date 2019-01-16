空欢喜一场 美否认撤对华关税

(德国之声中文网)《华尔街日报》1月17日报导，美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 正考虑撤销部分甚至全部对华加徵的关税。

报导引述知情消息人士指，姆努钦可能在1月30日的中美谈判中提出这个建议。但贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 表示反对，这个叫价也还没过总统特朗普一关。

消息一出，美国股市应声上扬。但美国财政部发言人断言否认﹕「无论是姆努钦或莱特希泽，都没有向任何人提出关于关税的或对华谈判的建议。(美国) 与中国的谈判仍在持续当中，距离完成阶段还很远。」

中国将会派出副总理刘鹤到美国出席1月30至31日的谈判。中国商务部指他将与美国磋商，推动落实两国元首的重要共识。

中德副总理谈合作

正在北京访问的德国副总理、联邦财政部长朔尔茨 (Olaf Schol)，也谈到贸易问题。中国目前是德国最大的贸易伙伴，他此行目的之一正是商讨如何避免中美贸易战对德国的影响。他说﹕「在我们所身处的全球化环境下，尽量缩小冲突对大家是最好的。」

朔尔茨将于週五 (1月18日) 与中国副总理刘鹤见面，预计中德两国会签署一系列协定，加强在银行和保险业规管等合作。他表示，重点是要促进各国金融机构更容易进入彼此的市场。

目前中美互相开徵的关税达到数以千亿美元，两国在去年12月同意暂时「停火」90天，换取时间寻求共识。特朗普政府计划在3月2日把价值2000亿美元中国商品的税率，由10%提高至25%，外界希望中美高层谈判能化险为夷。

中层代表团上週在北京会面，商讨中方提出有关保障知识产权和增购美製产品的细节。共和党参议员格拉斯雷 (Chuck Grassley) 引述财长姆努钦指，上次谈判并未取得具建设性的进展。

李芊/罗法 (路透社、法新社)