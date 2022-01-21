 空客、波音双头垄断的东方竞争者 | 经济纵横 | DW | 23.01.2022

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经济纵横

空客、波音双头垄断的东方竞争者

国际飞机市场上对西方两大制造商双头垄断的进攻已经开始：俄罗斯竞争对手MC-21已获批；中国也致力于挤入市场。对波音和空客而言，这会有多危险？

China Comac C919

中国研制的C919于2017年首次试飞成功

（德国之声中文网）对于在国际航空市场上称霸了数十年的空客和波音，挑战者是来自俄罗斯的 MC-21 和中国研制的 C919。两者均为双发窄体客机。它们的研发时间相当长，有所延误，一直未能让西方航空霸主犯愁。 

然而，多次延期后，这一天终于降临： 2021 年 12 月 ，MC-21 获得客运认证许可，计划今年首次在俄罗斯投入定期航线。中国人则希望同期将自己的 C919 交付给第一家客户航空公司，只是由于西安试飞基地临时进入"停摆"，日子延期，尚不确定能否在 2022 年投入运营。

拐点出现？ 

然而，有一点很清楚：利润丰厚的国际航空市场主要领域里出现新型飞机的时代已经开启，空客和波音须严阵以待。专家称，之所以如此，尤其是因为至少 MC-21 在某些领域可能还优于空客和波音目前的机型。顺便指出，这并不奇怪，因为来自美国和欧洲的两大巨头几十年来一直固步自封：波音 737原型机可追溯到 1967 年；空客 A320源自1987 年。 

与中国不同，俄罗斯长期以来就有自己的民用航空制造业。不过，自告别共产主义以来，它一直处于它在前苏联时代所笼罩的阴影底下。尽管这个大国的几乎全部制造基地依旧存在，但 2020 年，俄罗斯只生产了 14 架民航机。这个数量，空中客车可在几天内便由其各工厂达到。 

波列夫或伊留申等一些传统的俄罗斯飞机设计局已 30 年未拿出任何民用设计。直到伊尔库特（ Irkut ） MC-21-300 于 2021 年 12 月 28 日被俄航空当局批准为基本型号，这一漫长而痛苦的过程方告结束。该机 2017 年 5 月 28 日首飞，迄今，已完成４架原型机试飞计划。

更经济？ 

标准版 MC-21 设两个等级舱，共 163座。按照当前的行业评估，在载客量和航程方面绝对拥有竞争力。德国莎航空航空公司多年的高级机队采购专家布赫霍尔茨（Nico Buchholz ）指出， "理论上，MC-21 的飞行性能还好于最新型空中客车 A320neo。" 他熟谙新飞机概念。他认为，MC-21 的经济性很可能优于其西方竞争对手。当然，这是否也适用于效率、可靠性、运载力等性能，尚待今夏始于俄航（Aeroflot） 子公司 Rossiya 的正常运营时观察。 

俄罗斯商用飞机优势的乘客舒适度，也不应被忽视。在舱内， MC-21乘客也可以期待有更宽敞的空间感：--舱内空间比 A320 宽 11 厘米，客舱直径比波音 737 甚至大 27 厘米。对每排设置六座的航空公司来说，这样的空间自然还不够，却能给乘客提供更多的肘部空间和更宽的过道。新近在迪拜航展上对 MC-21 的参观证明了这一点。制造商还自豪地指出， MC-21 的窗户明显大于西方竞争对手。因此， 它被誉为"世界上最宽的窄体飞机"，绝非空穴来风。

Dubai Airshow

俄罗斯的 MC-21 在2021年迪拜航空展上亮相

可能的制裁风险 

不过，对俄罗斯商用飞机来说，眼下正遇上麻烦。因为，尤其涉及发动机和复合材料，它们离不开西方各种零部件的供应。 MC-21采用 40% 的复合材料，创下此类飞机的记录，但购自美国和日本，而现在获得许可的 MC-21-300 的动力是由现代美国普惠 PW1400G 齿轮传动涡扇发动机提供。 

目前，政治局势紧张，俄方无法依赖西方供应商。与此同时，莫斯科在伊朗等国家找到了重要推销市场，但本就无法向这些国家供应配备西方部件的飞机。这架在迪拜展出的型号为 MC-21-310 的飞机尚未获认证，因为它的动力由俄罗斯阿维阿德维加尔（Awiadwigatel）公司研发的新型大涵道比PD-14 涡扇发动机提供。 2021 年 12 月 25 日，另一架 MC-21-300 原型机首飞，其新机翼由获专利的俄罗斯自行研制的聚合物复合材料制成。 

Kabine und Cockpit der MC-21, Dubai Air Show

迪拜航空展上的MC-21

质量优于空客？ 

据制造商称，仅来自俄罗斯航空公司目前便已有 175架 MC-21 的确定订单及"数百架意向订单"。伊尔库特公司的母体"联合飞机公司 " (UAC) 的总经理斯柳萨尔（ Juri Slyusar ）指出，俄罗斯本身就是一个巨大市场。他称："预测显示，未来 20 年内，仅俄罗斯就需要 800 架这样大小的飞机。……一旦我们在国内证明了该型飞机的有效性，我们就将转向国际市场。"

Kabine und Cockpit der MC-21, Dubai Air Show

MC-21 内部展示

自用也是中国研制载客量 156 至 168 名乘客的 C919 最重要视角。布赫霍尔茨表示， "无论在中国会有多少空客和波音飞行，中国飞机市场本身当可容纳大量可以出售的（C919）。" 

此外，中国在制造能力上大步领先于俄罗斯，这对 C919 未来在市场上的成功至关重要。 这位前汉莎航空采购专家指出，"最大的挑战是将飞机制造工业化，并生产几百，几千架质量相同的飞机。由于中国人在工业大批量生产飞机方面比俄罗斯人有更多经验，他们可能会成为空客和波音的竞争对手。像空客公司一样，西方制造商本身就在中国设有总装线，为此做出了贡献。中国制造的飞机质量有时比在汉堡制造的空客更好。"

观看视频 01:50

中国首架国产客机C919正式亮相

 

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