空客法国圣诞聚餐 数百员工食物中毒

（德国之声中文网）在空中客车大西洋公司（Airbus Atlantic）的一次圣诞晚宴上，数百名员工集体食物中毒，法国卫生机构 ARS已对此展开调查。该机构称，参加晚宴的 700 多人出现了"呕吐和腹泻症状"。

空客大西洋公司于12月14日在位于法国西北部的布列塔尼地区蒙图瓦尔（Montoir-de-Bretagne）办事处举行晚宴。ARS目前没有透露晚宴上提供的菜肴。据该机构介绍，在晚宴举行后的两天里，员工们都病倒了，但没有人住院治疗。

据法国当地媒体报道，参加晚宴的空客员工们在网上填写了一份问卷，以报告他们的症状。一些员工在社交媒体上猜测，可能是罗卡马杜尔（Rocamadour）山羊奶酪造成的。不过，官方尚未提供有关原因的信息。

当地媒体还指出，当天公司餐厅比往常更加繁忙，因为员工们都想享用圣诞主题餐。空客大西洋公司是欧洲飞机制造巨头空中客车的子公司，在五个国家拥有15000名员工。空中客车在全球拥有13.4万名员工。

最后的空中巨人A380

（法新社）

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