“空中安全带”：东盟通过军机相遇行为准则

（德国之声中文网）东盟10个成员国的国防部长周五（10月19日）在新加坡举行的会议上签署了协议文件。会议上个各国还就地区内部交换有关恐怖主义威胁的信息达成协议。

该行为准则建立在自愿基础上，不具有约束力。东盟国家及其伙伴国澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国在去年就处理海上意外相遇通过了一份行为准则。新的空中相遇规则即在此基础上产生。

"我很高兴地宣布，我们通过了第一份针对军机空中相遇的多边行为准则"，新加坡防长黄永宏在新闻发布会上表示，"这是一项重要成就"。

东盟国家部长将于周六与8个伙伴国家的代表会晤。黄永宏表示，将争取伙伴国认同这一新的准则。

准则的框架文件称，亚洲的发展和繁荣使得整个地区的海上和空中交通流量大增，因此需要一份协定来规范。

美国和中国2015年曾签署协议，决定建立军事热线、订立处理空对空相遇的意外情况的规则。然而，尽管已存在行为准则，紧张势态依然没有消除，尤其是在主权争议激烈的南中国海。

新加坡防长黄永宏

中国称，对资源丰富、交通繁忙的南海几乎全部海域拥有主权，而越南、菲律宾、马来西亚和文莱也对部分海域提出主权诉求，此外台湾对南海也有领土声索。

本月早些时候，一艘美国驱逐舰驶近中国声张主权的岛屿后，中国表达了抗议和不满，称坚决反对"威胁国家主权"的行动。

被记者问到海上相遇准则迄今执行效果如何，黄永宏表示："某种意义上来说，这就像安全带，它不能完全避免冲撞，但提供一定的保护。"

在与东盟国家防长午餐会期间，美国国防部长马蒂斯表示，美国希望同中国建立"建设性的关系"，但仍然对南海的军事化感到担忧。

美国卡尔文森号航母战斗群多次在南中国海巡航

今年8月，东南亚国家和中国就制定南海行为准则签署一份谈判框架协议，旨在扩充2002年签署的《南海各方行为宣言》。该宣言并为得到南海主权争议国家，尤其是中国的重视。中国已在南海争议水域建造了7座人工岛屿，其中3座岛屿建有飞机跑道、地对空导弹和雷达设施。

东盟国家还就建立名为"our eyes"的信息平台达成共识。该平台将用来交换有关"恐怖主义、激进主义、暴力极端主义和其他非传统威胁"的信息。与会国家还同意建立一个化学、生物和放射性袭击的防范专家的虚拟网络，以便"更好地分享经验，在紧急情况下快速取得联络"。

叶宣/达扬（路透社）