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穹顶之下

由前央视记者柴静独立制作的纪录片《穹顶之下》

片长103分钟的纪录片《穹顶之下》聚焦中国的雾霾问题。2月28日推出后，点击率在一天内便破亿。片中详述了造成中国大气污染的原因，包括缺乏政府监管以及未对污染者施以重罚。该片推出后也遭到了不少争议

epa04522817 A general view of the Admiralty camp, occupied by pro-democracy supporters of Occupy Central and the Umbrella Movement for over two months, as seen on the final day before the Hong Kong police and bailiffs intend to clear the major six lane highway back to normal, Hong Kong, China, 10 December 2014. Student leaders Joshua Wong and Alex Chow have called for one final mass rally at the site before police surround the site at midnight in order to stop any more people entering before the clearance operation commences at 9am. EPA/ALEX HOFFORD /eingest. sc

恐惧之中的不智之选 22.03.2015

舆论认为，对香港普选抗争和内地雾霾讨论的打压，透露出中共政权的恐惧；而军队高调介入社会维稳，则是一种穷途末路的心态。
04.03.2015 ****In this Wednesday, March 4, 2015 photo, a woman takes picture of the souvenir plates bearing an image of Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan, on display for sale at a shop near Tiananmen Square in Beijing. Barely two years into office, Xi has attracted an extraordinary degree of attention to his public persona that veers perilously close to a full-blown personality cult. Such a phenomenon has not seen since the days of Mao Zedong, with successors wary of the turmoil his leadership unleashed and generally favoring a dry, rule-by-consensus approach. (AP Photo/Andy Wong)

“习近平究竟有多么强大？” 16.03.2015

一年一度的中国“两会”已经闭幕，德语媒体注意到会议上透露出的新讯息。而另一方面，围绕习近平的个人崇拜也让德国记者印象深刻。
BEIJING, Jan. 17, 2012 (Xinhua) -- Chinese Vice President Xi Jinping, also a member of the Standing Committee of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, secretary of the Secretariat of the CPC Central Committee and vice Chairman of the Central Military Commission, extends his greetings and respect to retired officials at a reception held at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Jan. 17, 2012. (Xinhua/Li Xueren) (lmm) XINHUA /LANDOV

习的马克思主义和称赞雾霾片的环保部长 09.03.2015

《法兰克福汇报》周一关注习近平提出的“四个全面”，并指出，习不允许社会主义内部的革命，却强调汉化马克思主义的必要性。《世界报》则聚焦称赞《穹顶之下》的新环保部长。
09.12.2015 *** People with national flags have their picture taken just after a flag-raising ceremony amid heavy smog at Tiananmen Square, after the city issued its first ever red alert for air pollution, in Beijing December 9, 2015. REUTERS/Damir Sagolj Reuters/D. Sagolj

西安上演"穹顶之下"的抗议 09.03.2015

中国一维权组织透露，3月8日有西安网民聚集陕西省政府周围，举牌抗议当局治理雾霾不利。据称，其中两人被管辖派出所带走。
Chinese Premier Li Keqiang prepares to deliver the government work report during the opening of the annual full session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing March 5, 2015. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

泽林视点：敢于面对市场！ 08.03.2015

德国之声专栏作者泽林认为，两会上，中国总理向代表们明确表示，中国将继续开放经济。
Visitors are silhouetted against thick smog on the top of Jingshan Park near the Forbidden City in Beijing February 24, 2014. In Beijing, which has been shrouded in smoky, white smog for a week, authorities raised the air pollution alert system to orange for the first time on Friday after drawing public fire for its initial ineffective response. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: ENVIRONMENT SOCIETY TPX IMAGES OF THE DAY)

掀开政治穹顶才有未来希望 08.03.2015

中国大陆的环境污染、香港未来的发展与两岸关系，都处于同一个中共政权的穹顶之下。
BEIJING, CHINA - OCTOBER 09: (CHINA OUT) A cyclist rides past the Tiananmen Rostrum as heavy smog engulfs the city on October 9, 2014 in Beijing, China. China's National Meteorological Center (NMC) issued a yellow alert on Tuesday as heavy smog and fog will shroud a big part of north China in the following four days. (Photo by ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)

自信的中国害怕一部《穹顶之下》？ 07.03.2015

北京政府在国际舞台上日益自信，但中国真的可以与世隔绝，自行其是？《穹顶之下》爆红之后疑似遭到封杀，中国媒体活动空间究竟多大？
BEIJING, CHINA - OCTOBER 11: (CHINA OUT) North Avenue of Zhongguancun is surrounded by heavy smog on October 11, 2014 in Beijing, China. Beijing City Meteorological Center issued an orange alert on 5 a.m, October 11 as heavy smog and fog will shroud a big part of the capital and the visibility is less than 200 meters. (Photo by ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)

《穹顶之下》疑遭封杀 从视频网站消失 07.03.2015

在网上引起热议的雾霾调查纪录片《穹顶之下》周六在中国各大主流视频播放平台上消失。部分海外媒体此前曾报道，中宣部对《穹顶之下》下达封杀令。
Taichung Power Plant, Longjing District, Taichung City, Taiwan. Foto: Chongkian. Lizenz: CC BY-SA 3.0 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kraftwerk_Taichung#mediaviewer/File:Taichung_Thermal_Power_Plant.JPG

台湾空污，大陆害的? 07.03.2015

近来纪录片《穹顶之下》揭露中国大陆雾霾问题，深受所苦的台湾也高度关注。在野党指出，马英九政府应该将此列为两岸谈判最重要议题；但研究显示，台湾空气质量差，自己也有责任。
BEIJING, CHINA - OCTOBER 09: (CHINA OUT) A cyclist rides past the Tiananmen Rostrum as heavy smog engulfs the city on October 9, 2014 in Beijing, China. China's National Meteorological Center (NMC) issued a yellow alert on Tuesday as heavy smog and fog will shroud a big part of north China in the following four days. (Photo by ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images)

观点：穹顶之下，无处可逃 06.03.2015

柴静的《穹顶之下》在中国掀起热议的同时，也引发了国际上的关注。汉学专业的德国大学生罗云（Johannes Neudecker）观看了这部纪录片之后，回想起自己在中国的经历与感受。
An elderly woman wearing a mask is pushed in a wheelchair through a crossing on a heavy hazy day in Beijing, October 10, 2014. Widespread smog has affected a large part of north China including capital Beijing as the National Meteorological Center (NMC) extended a yellow alert on Thursday for air pollution, Xinhua News Agency reported. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: ENVIRONMENT HEALTH)

长平观察：穹顶之下无新事 03.03.2015

柴静的纪录片《穹顶之下》引起万众瞩目。时评人长平认为，到目前为止它还只是一个传播现象。
Vehicles drive on the Sihui overpass amid heavy haze and smog in Beijing, October 11, 2014. Widespread smog has affected a large part of north China including capital Beijing as the National Meteorological Center (NMC) extended a yellow alert on Thursday for air pollution, Xinhua News Agency reported. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: ENVIRONMENT HEALTH)

“穹顶之下”和“一大弱点” 02.03.2015

雾霾调查纪录片《穹顶之下》在中国网络引起热议的同时也受到德语媒体的关注。另外，《南德意志报》指出了阿里巴巴的一大弱点。
Cars drive on the second ring road amid the heavy haze in Beijing February 21, 2014. China's capital Beijing issued an emergency pollution alert for the first time on Thursday, warning residents to reduce outdoor activities and construction sites to control dust given a forecast of heavy smog over the next three days. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: ENVIRONMENT BUSINESS SOCIETY)

"穹顶之下"爆红 引发评论浪潮 01.03.2015

柴静拍摄的雾霾调查纪录片"穹顶之下"近日在网上播出后立即受到中国各大媒体的关注和网民的围观评论，除了点赞的声音之外，也有人质疑这部环保片的拍摄动机，认为整个片子背后"雾深沉"。