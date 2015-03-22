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由前央视记者柴静独立制作的纪录片《穹顶之下》
片长103分钟的纪录片《穹顶之下》聚焦中国的雾霾问题。2月28日推出后，点击率在一天内便破亿。片中详述了造成中国大气污染的原因，包括缺乏政府监管以及未对污染者施以重罚。该片推出后也遭到了不少争议
舆论认为，对香港普选抗争和内地雾霾讨论的打压，透露出中共政权的恐惧；而军队高调介入社会维稳，则是一种穷途末路的心态。
一年一度的中国“两会”已经闭幕，德语媒体注意到会议上透露出的新讯息。而另一方面，围绕习近平的个人崇拜也让德国记者印象深刻。
《法兰克福汇报》周一关注习近平提出的“四个全面”，并指出，习不允许社会主义内部的革命，却强调汉化马克思主义的必要性。《世界报》则聚焦称赞《穹顶之下》的新环保部长。
中国一维权组织透露，3月8日有西安网民聚集陕西省政府周围，举牌抗议当局治理雾霾不利。据称，其中两人被管辖派出所带走。
德国之声专栏作者泽林认为，两会上，中国总理向代表们明确表示，中国将继续开放经济。
中国大陆的环境污染、香港未来的发展与两岸关系，都处于同一个中共政权的穹顶之下。
北京政府在国际舞台上日益自信，但中国真的可以与世隔绝，自行其是？《穹顶之下》爆红之后疑似遭到封杀，中国媒体活动空间究竟多大？
在网上引起热议的雾霾调查纪录片《穹顶之下》周六在中国各大主流视频播放平台上消失。部分海外媒体此前曾报道，中宣部对《穹顶之下》下达封杀令。
近来纪录片《穹顶之下》揭露中国大陆雾霾问题，深受所苦的台湾也高度关注。在野党指出，马英九政府应该将此列为两岸谈判最重要议题；但研究显示，台湾空气质量差，自己也有责任。
柴静的《穹顶之下》在中国掀起热议的同时，也引发了国际上的关注。汉学专业的德国大学生罗云（Johannes Neudecker）观看了这部纪录片之后，回想起自己在中国的经历与感受。
柴静的纪录片《穹顶之下》引起万众瞩目。时评人长平认为，到目前为止它还只是一个传播现象。
雾霾调查纪录片《穹顶之下》在中国网络引起热议的同时也受到德语媒体的关注。另外，《南德意志报》指出了阿里巴巴的一大弱点。
柴静拍摄的雾霾调查纪录片"穹顶之下"近日在网上播出后立即受到中国各大媒体的关注和网民的围观评论，除了点赞的声音之外，也有人质疑这部环保片的拍摄动机，认为整个片子背后"雾深沉"。
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