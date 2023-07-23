 穷人太多！ 德国救济“饭桌”陷入危机 | 德国新闻 | DW | 23.07.2023

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德国新闻

穷人太多！ 德国救济“饭桌”陷入危机

通货膨胀和大量难民涌入给德国慈善机构“饭桌”带来了越来越大的压力。政府是否会为其提供财政支持？

慕尼黑一家饭桌外排着长队的顾客

慕尼黑一家饭桌外排着长队的顾客

（德国之声中文网）德国有900多家"饭桌"，总部是慈善组织"餐桌"（Tafel e. V.），为所有能够证明自己面临财务困难的人提供支持。尽管高通胀和乌克兰难民涌入导致需求不断增长，但向这些饭桌捐款的公司却越来越少。因此，饭桌现在要向德国政府寻求帮助。

柏林克佩尼克区对食品援助的需求日益增长，这一点在救助现场显而易见--德甲球队柏林联合队的球迷中心已改建为食品杂货分发点。烈日炎炎，外面仍排着等候的长队。此时气温为30摄氏度，而且看不到任何树荫。

劳尔(Denise Lauer)第一次来到饭桌。很长一段时间，她都不愿意去，也羞于去。"我想尝试一下，"她告诉德国之声。"但以前，我太不好意思了。"

劳尔是一位独自抚养儿子的单亲父亲。他说："由于食品成本高昂，维持生计变得越来越困难。"今天，他鼓起全部勇气，期待着带一篮子杂货回家--其价格仅为每个人1.50欧元。

志愿者对捐赠食品进行分类和整理

志愿者对捐赠食品进行分类和整理

根据德国联邦统计局的数据，与去年相比，食品成本上涨了近15%，官方的通货膨胀率为7.3%。

对于许多人来说，这意味着经济更加困难，不得不依靠饭桌度日。"餐桌"组织的报告称，自2022年2月俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，德国20%的饭桌都迎来翻倍的求助者。

柏林克佩尼克区饭桌的志愿者经理西勒(Carol Seele)告诉德国之声："乌克兰战争之前，每周二前来参加我们分发活动的人数不超过340人，但现在往往超过500人。"

志愿者赫希（Rita Hirsch）补充说："上周五，我们有564位顾客。"她为这家教会运营的配送中心保留了精确的记录。

德国涌向“饭桌”的人越来越多

乌克兰战争导致饭桌的顾客越来越多

"由于战争，我们的顾客越来越多。"西勒说。"幸运的是，我们还没有限制入场人数。"

在这里，任何持有必要文件证明自己有需要的人都可以获得粮食援助。然而，其他饭桌已经开始减少给每人发放的食物数量，有些甚至停止接受新人。

库迪娜(Tetyana Kudyna)带着年幼的儿子逃离了乌克兰战争，而她的丈夫和大儿子仍留在乌克兰首都基辅。库迪娜每周二都会和她的儿子一起前往饭桌。"这帮我省了很多钱。"她告诉德国之声。这也是一个与其他德国人和乌克兰人见面和聊天的机会，她说这是一种"值得欢迎的分散注意力的机会"。

柏林的志愿者于1993年创立了德国第一家饭桌。该组织表示，其地区分支机构接收食品和财务捐赠，为大约200万人提供支持。他们还得到了Rewe、Lidl和Aldi等大型连锁超市的支持，这些超市捐赠了剩余的食物和有小瑕疵的物品。此前，这些物品往往最终被扔进垃圾桶。

穷人的生命线

德国饭桌的目的是帮助生活在贫困中的人们，即那些可支配净收入低于人均中位数60%的人们。在德国，按照这个定义，大约有1300万人被认为生活在贫困线以下。

然而，"餐桌"组织告诉德国之声，一段时间以来，食品捐赠一直在下降。新当选的"餐桌"总部主席安斯特普普恩(Andreas Steppuhn)表示，造成这种情况的原因有几个。"一个因素是超市现在倾向于更加经济地运营，这样一天结束时就不会剩下那么多食物。"

他说。"原则上我们对此表示欢迎，因为我们始终认为尽量减少食物浪费是件好事。然而，饭桌目前需要更多的食物捐赠来支持越来越多的顾客。"

韦尔特（Sabine Werth）于1993年创建了德国第一家餐桌饭桌

韦尔特（Sabine Werth）于1993年创建了德国第一家"餐桌"饭桌

斯特普普恩表示，独立运营的"餐桌"饭桌正处于危机之中。他说，他们无法弥补政府的失职陷，"政治机构必须履行其职责"。他希望保留该组织的自主权，但仍然呼吁国家"提供基本的资金，以便'餐桌'能够持续其工作和支持。"然而到目前为止，尚不清楚德国政府是否会支持这一想法。

第一次来到饭桌的劳尔告诉德国之声，她对"人们在自愿的基础上做这项工作"感到惊讶和印象深刻。事实上，"餐桌"组织依赖于大约60,000名志愿者的善意。

她说她一定会再次光顾饭桌，帮助自己度过目前的困难时期。

 

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