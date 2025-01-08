究竟有没有用新疆棉？ Shein拒不回答

创办于中国、目前总部设于新加坡的超快时尚零售平台Shein周二在英国议会听证会上，多次避答关于新疆棉花的问题，引发英国议员不满。

（德国之声中文网）周二（1月7日）的听证会上，Shein法律顾问Yinan Zhu表示，与Shein合作的供应商包含中国、土耳其和巴西的企业，其中许多是在中国。被问到Shein到底有没有从新疆购买棉花，律师并未正面答复，而是请求委员会允许她之后以书面回应。

英国议会跨党派商业和贸易委员会主席伯恩（Liam Byrne）表示，Shein的律师一再拒绝回答问题，几乎称得上是“蔑视”委员会。伯恩批评，Shein身为即将寻求上市的大企业，却几乎拿不出任何证据说明原料产地和劳工处境，让人对其供应链缺乏信心。

根据路透社报导，Shein已在伦敦申请上市，目前正在等待英国及中国金融监管机构的批准。

企业该不该公开承诺未使用新疆棉？

Shein多年来一直被指控商品含有涉及强迫劳动的新疆棉。 Shein在2023年曾向《华尔街日报》宣称，该公司不从新疆、甚至不从中国采购棉花，但自2024年以来的声明则未提及新疆，只强调对强迫劳动“零容忍”。

2021年，新疆棉曾引爆一波中国民族主义的抵制浪潮，当时许多曾公开“切割”新疆棉花的零售商都面临中国政府和消费者的批评及抵制。

去年11月，Uniqlo执行长柳井正接受英国广播公司（BBC）访问时称，该公司不使用新疆棉，随后在中国社交媒体上引发猛烈反弹，不少中国网友扬言拒买Uniqlo。中国外交部则称新疆棉为“全世界最好的棉花”之一，希望企业排除政治压力，作出符合利益的商业决策。

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（路透社）

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