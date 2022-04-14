究竟什么是“种族灭绝”？

（德国之声中文网）“种族大屠杀”和“种族灭绝”这两个词是在第二次世界大战中纳粹德国对犹太人采取恐怖大屠杀过程中在全世界首次被使用。这两个词的意涵是指试图消灭某一特定群体。

1943年，波兰犹太裔律师莱姆金（Raphael Lemkin）针对纳粹德国系统性地屠杀犹太人创造了“种族灭绝”这个词。在针对犹太人的大屠杀中，莱姆金家族只有他本人和他的哥哥幸存下来。后来他致力于让国际法将种族灭绝的行为定义为罪行，同时为1948年联合国大会通过《防止及惩治灭绝种族罪公约》铺平了道路。该公约于1951年1月12日起生效。

该公约第二条对“种族灭绝”做出详细定义。灭绝种族系指蓄意全部或局部消灭某一民族、人种、种族或宗教团体。例如：杀害该团体的成员；致使该团体的成员在身体上或精神上遭受严重伤害；故意使该团体处于某种生活状况下，以毁灭其全部或局部的生命；强制施行办法，意图防止该团体内的生育；强迫转移该团体的儿童至另一团体。

观看视频 04:37 犹太人大屠杀：他用照片拒绝遗忘

哪些主体可以被追究法律责任？

根据联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》做出的规定，无论是依宪法负责的统治者，公务员或个体，都可因种族灭绝罪受到法律追究。国际刑事法院的职责对种族灭绝、战争罪和反人类罪进行调查并对相关责任方予以起诉。灭绝种族、预谋灭绝种族、直接公然煽动灭绝种族、意图灭绝种族和共谋灭绝种族均在起诉范围之内。另外，负责处理国家间争端的海牙国际法院也有权决定国家是否对种族灭绝负责。

为种族灭绝罪取证并不容易

国际法问题专家贾巴特（Valérie Gabard）在接受德国之声采访时说：“很多时候，人们常常轻易地对一些大规模严重的犯罪行为使用种族灭绝这个词，因为这听起来会比战争罪和反人类罪显得严重得多。”然而在实际的法律框架下，这个词的使用范围却是非常狭小的。贾巴特解释说：“判断定义是否犯有种族灭绝罪并不取决于数字，最重要的标准是是否具备在肉体上消灭一个群体的企图。”

专家们指出，证明这样的企图相当困难，因为通常情况下缺少直接的证据。伦敦密德萨斯大学国际法教授沙巴斯（William Schabas）说：“举证种族灭绝罪企图的困难之处在于，犯罪个体或者团体不会在法庭上直接承认自己怀有这样的企图。所以法庭必须从行为中推断出行为者的意图，这就需要依赖间接证据。这也就要求证据禁得起所有的怀疑。而这正是困难之所在。”

1943年，波兰犹太裔律师莱姆金（Raphael Lemkin）针对纳粹德国系统性地屠杀犹太人创造了“种族灭绝”这个词。

调查审理种族灭绝罪可能会旷日持久

国际法问题专家贾巴特曾在对前红色高棉成员进行审判的柬埔寨法院特别法庭、卢旺达问题国际刑事法庭以及前南斯拉夫问题国际刑事法庭工作过。她指出，起诉审理种族灭绝罪可能会旷日持久。她说：“当涉及到灭绝种族罪时，就会存在大量受害者，需要很长的时间来调查罪行。我们不仅要证明屠杀的意图，还需要特别证明存在专门屠杀某一个群体的意图。”

算不算种族灭绝？

过去几年政治人物在描述发生在中国、缅甸和叙利亚侵害人权的现象时，经常使用种族灭绝这一概念。现在美国总统拜登也指控俄罗斯总统普京对乌克兰实施“种族灭绝”。

去年，美国政府指责中国在新疆针对维吾尔人实施“种族灭绝”。还有一些国家的议会纷纷通过新疆维吾尔人遭受“种族灭绝”的动议。

到目前为止，国际刑事法院裁决犯有种族大屠杀罪的三个案例分别为：卢旺达种族大屠杀。1994年4月7日到7月15日，大约80万图西族和部分温和派胡图族人遭到屠杀。斯雷布雷尼察种族屠杀时间。1995年7月11日，前南斯拉夫境内的斯雷布雷尼察8000多名穆斯林男子和男孩被塞族共和军集体屠杀。红色高棉大屠杀。1975年至1979年初，柬埔寨共产党总书记波尔布特领导的红色高棉共产主义政权在柬埔寨进行的大规模杀戮事件。据各方估计，在红色高棉统治时期，柬埔寨全国范围内共有150万至300万人非正常死亡，约占当时柬埔寨总人口的四分之一。不过红色高棉大屠杀是否真的属于种族灭绝，目前国际上并未取得共识，因为大屠杀中很多受害者因为他们的政治或社会地位遭到杀害。

2010年国际刑事法院对苏丹前总统巴希尔发出通缉令，他被指控执政期间在苏丹达尔富尔犯有种族灭绝罪、战争罪和危害人类罪。

伦敦密德萨斯大学国际法教授沙巴斯指出，现有的法律清晰地指明了什么是种族灭绝罪。他强调说：“但我们也看到有人试图对不符合种族灭绝法律定义的事件使用种族灭绝一词，无论是针对中国的维吾尔族还是乌克兰战争。”

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。