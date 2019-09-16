 穆迪下调香港信用评级 港府称“不公平″ | 经济纵横 | DW | 20.01.2020

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经济纵横

穆迪下调香港信用评级 港府称“不公平"

评级机构穆迪降低了对香港信贷的评估，并批评香港政府对持续数月的抗议运动缺少回应。港府对此表示深感失望，并指穆迪的评估标准偏颇不公。

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

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全球信用评级机构惠誉国际周四表示，没有迹象表明，持续数月的抗议和社会动荡对香港国际金融中心的地位造成了不良影响。 (12.12.2019)

全球三大评级机构之一惠誉评级(Fitch Ratings)在周五(9月6日)决定调降香港的评级，理由是机构认为，尽管“一国两制”框架预计保持完好，但香港进一步融入中国治理体系将带来更大挑战。此外，香港几个月的社会动荡仍然没有停止的迹象。 (06.09.2019)

继不久前惠誉下调香港信用评级之后，另一家知名评级机构穆迪也释放出警示信号，将香港的信用评级展望由“稳定”下调为“负面”。该机构指出，抗议运动和政府之间的对峙持续越久，香港作为全球经济和金融中心的吸引力就会越来越弱。 (16.09.2019)

（德国之声中文网）香港特别行政区政务司司长张建宗周二（1月21日）表示，穆迪下调香港信用评级是“不公平”的，令人无法接受。他对香港电台表示，评级机构不应聚焦政治，而从营商环境来看，香港仍是全球最受欢迎的地点之一。

信用评级机构穆迪（Moody's）周一將香港长期信贷评级由"AA2"下調至"AA3"。这不仅对特首林郑月娥来说是个不利消息，也反映了经济界对香港前途的忧虑在增加。人们担心，在北京的强势压力之下，使香港享有更多政治经济自治的特殊地位会受到削弱。     

穆迪在解释降级理由的声明中，将香港政府对待抗议运动的做法作为一个重要因素。港府"缺乏切实计划，来应对香港民众在政治、经济和社会领域的关切议题，这在过去9个月中成为焦点。"总部设于纽约的穆迪认为，这在一定程度上反映了香港一些机构制度上的缺陷。    

例如港府对要求更多政治自由、不满生活成本高企的呼声反应"迟缓、敷衍、缺乏说服力"。穆迪认为，这或许说明"香港机构的自治比迄今所认为的存在更多的局限"。 

张建宗还说，经历了7个月来的动荡之后，香港依然坚持“一国两制”原则，并推出不少旨在解决民众生活问题的措施，例如一周前宣布的10项惠民生新措施，表明政府的管理和执政意愿。    

观看视频 02:57

香港居民如何看惠誉下调评级？

持续的政治动荡、激进示威者与警察的频繁冲突使香港长期享有的稳定安全的投资声誉急转直下，旅游业和零售业受到沉重打击。加上与此同期激化的全球贸易战的影响，香港经济陷入衰退。     

另一家评级机构惠誉（Fitch）已于4个月前將香港主权信用评级由第二高的AA+下調至AA級。而穆迪早在2017年5月曾下调香港评级，当时由AA1 降至AA2。不过穆迪此次对香港的展望评级由"负面"调高至"稳定"。穆迪于去年9月將香港的展望评级下调至负面。

叶宣/苗子（法新社、德新社等）

    

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