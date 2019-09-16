穆迪下调香港信用评级：政府对抗议回应不力

（德国之声中文网）信用评级机构穆迪（Moody's）周一（1月20日）將香港长期信贷评级由"AA2"下調至"AA3"。这不仅对特首林郑月娥来说是个不利消息，也反映了经济界对香港前途的忧虑在增加。人们担心，在北京的强势压力之下，使香港享有更多政治经济自治的特殊地位会受到削弱。

穆迪在解释降级理由的声明中，将香港政府对待抗议运动的做法作为一个重要因素。港府"缺乏切实计划，来应对香港民众在政治、经济和社会领域的关切议题，这在过去9个月中成为焦点。"总部设于纽约的穆迪认为，这在一定程度上反映了香港一些机构制度上的缺陷。

例如港府对要求更多政治自由、不满生活成本高企的呼声反应"迟缓、敷衍、缺乏说服力"。穆迪认为，这或许说明"香港机构的自治比迄今所认为的存在更多的局限"。

持续的政治动荡、激进示威者与警察的频繁冲突使香港长期享有的稳定安全的投资声誉急转直下，旅游业和零售业受到沉重打击。加上与此同期激化的全球贸易战的影响，香港经济陷入衰退。

另一家评级机构惠誉（Fitch）已于4个月前將香港主权信用评级由第二高的AA+下調至AA級。而穆迪早在2017年5月曾下调香港评级，当时由AA1 降至AA2。不过穆迪此次对香港的展望评级由"负面"调高至"稳定"。穆迪于去年9月將香港的展望评级下调至负面。

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叶宣/苗子（法新社等）