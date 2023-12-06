穆迪下調中國信評　藍籌股跌至近5年新低

（德國之聲中文網）美國信貸評級機構穆迪（Moody's）週二（12月5日）將中國的主權債券信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，對中國各地方政府、國有企業的財政壓力和房地產業危機，再度發出警示。

穆迪聲明提及，北京政府出手救助銀行與地方政府的必要性，對於中國財政與經濟「構成下行風險」，亦顯示「結構性、持續低迷的中期經濟成長相關的風險」升高。

消息一出，香港恆生指數、滬深300指數5日皆下跌約1.9%。6日，中國的藍籌股價下滑至近5年的最低點。

摩根大通資產管理首席亞洲市場策略師許長泰（Tai Hui）向路透社表示，穆迪此舉實際的投資影響「相當有限」，一部分是因為外國投資人持有的中國國債相當少。市場接下來將關注中國本月將舉行的中央政治局會議，以及年度中央經濟工作會議釋放的訊號。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



評級展望下調 長期信評不變

2017年，穆迪把中國的信用評級從Aa3降為A1，比最高的評級Aaa低了四級。本週二下調評級展望的舉措，是穆迪6年來第一次調整對中國的評級，但對中國的長期債務信評仍維持A1，代表中國經濟吸收衝擊的能力仍高。

從歷史上來看，約有三分之一的債券發行人在被評為「負面」展望後的18個月內，信用評等遭到降級。不過，也有分析師認為A1在「投資級」層面仍然夠高，這次評等展望下調不太可能導致全球基金被迫拋售。

對於中國經濟成長步調，穆迪估計2024年與2025年會放緩到4%，2026年至2030年則將降為平均3.8%。該機構指出，「弱化的人口結構」可能導致中國潛在的經濟成長在2030年之前，衰退至3.5%左右。

3月的「兩會」之後，北京政府將2023年經濟成長目標設為5%；多數西方媒體及專家認為，今年「保五」的目標仍有望實現。

中國財政部對穆迪的舉措表示「感到失望」，稱穆迪「對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的」。據中方新聞稿說法，中國「在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好……中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎」。

中方新聞稿稱，「防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制」。

增發國債能否刺激經濟？

6日，香港金融管理局公告指出，財政部將透過該局的債務工具中央結算系統發行人民幣國債，這批國債規模為100億元，將於12日投標、14日交收。

此前，全國人大常委會10月罕見在「兩會」以外的時候通過調整中央預算，批准增發1兆元人民幣的國債，將全數以轉移支付的方式提供給地方使用，且「還本付息由中央承擔，不增加地方償還負擔」。據中國官媒報導，財政赤字將從國內生產總值（GDP）的3%上限提高為3.8%。

雖然官方名義上，增發國債是為了支持夏季洪災後的重建，但部分觀察認為這實際上是為振興經濟而推出的財政刺激措施。前中國人民銀行副行長朱民10月曾向彭博社表示，此計劃規模不大，但影響會很大。澳洲麥格理集團（Macquarie Group）經濟學家胡偉俊則認為，此舉達不到先前專家所說、中國迫切需要的刺激類型：直接或間接促進家庭消費。

萊利公司（B. Riley）的首席市場分析師霍根（Art Hogan）向路透社指出，中國經濟當前困境若持續到明年、且找不到刺激經濟成長的正確方案，「將對全球經濟構成問題，可能會是個阻礙」。

不過，大和資本市場公司（Daiwa Capital Markets）研究部主管史庫魯納（Chris Scicluna）預期，中國當局不會因外國機構評等而推出更積極的刺激經濟行動。

中國是全球第二大經濟體，近年因新冠疫情時期的封控、房地產開發商接連爆雷違約等問題，對債務纏身的地方政府帶來更沉重的負擔。一般分析認為，中國的外債比例低，債務問題主要在於內債。有觀察指出，北京需轉變經濟發展模式，從過度仰賴債務推動的投資模式，改變為以消費需求為主。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



據國際貨幣基金（IMF）估計，中國各地方政府的債務已達92兆元人民幣，相當於中國經濟產出的76%，高於2019年的62.2%。

不過，中國人民銀行行長潘功勝今年11月底稱，2022年末為止政府整體債務餘額約為國民生產總值的50%；依國際清算銀行（BIS）統計的78%總債務率，G20國家約為94%，中國政府的整體債務在國際水準處於中低位，「只有少數省份在還債時會遇到困難」。

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