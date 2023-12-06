 穆迪下調中國信評　藍籌股跌至近5年新低 | 经济纵横 | DW | 06.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

穆迪下調中國信評　藍籌股跌至近5年新低

在房企暴雷、地方政府債務問題未解的狀況下，中國5日遭信用評級機構穆迪下調信用評級展望為「負面」，讓中國經濟增長前景的隱憂再度浮上台面。但中國財政部回應稱中國的「宏觀經濟持續恢復向好」，穆迪的擔憂「是沒有必要的」。

房地產開發商違約、地方政府債務等問題，讓國際信評機構下調了中國主權債券的信評展望。圖為位於深圳的恆大公司大樓。（資料照）

房地產開發商違約、地方政府債務等問題，讓國際信評機構下調了中國主權債券的信評展望。圖為位於深圳的恆大公司大樓。（資料照）

（德國之聲中文網）美國信貸評級機構穆迪（Moody's）週二（12月5日）將中國的主權債券信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，對中國各地方政府、國有企業的財政壓力和房地產業危機，再度發出警示。

穆迪聲明提及，北京政府出手救助銀行與地方政府的必要性，對於中國財政與經濟「構成下行風險」，亦顯示「結構性、持續低迷的中期經濟成長相關的風險」升高。

消息一出，香港恆生指數、滬深300指數5日皆下跌約1.9%。6日，中國的藍籌股價下滑至近5年的最低點。

摩根大通資產管理首席亞洲市場策略師許長泰（Tai Hui）向路透社表示，穆迪此舉實際的投資影響「相當有限」，一部分是因為外國投資人持有的中國國債相當少。市場接下來將關注中國本月將舉行的中央政治局會議，以及年度中央經濟工作會議釋放的訊號。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


評級展望下調 長期信評不變

2017年，穆迪把中國的信用評級從Aa3降為A1，比最高的評級Aaa低了四級。本週二下調評級展望的舉措，是穆迪6年來第一次調整對中國的評級，但對中國的長期債務信評仍維持A1，代表中國經濟吸收衝擊的能力仍高。

從歷史上來看，約有三分之一的債券發行人在被評為「負面」展望後的18個月內，信用評等遭到降級。不過，也有分析師認為A1在「投資級」層面仍然夠高，這次評等展望下調不太可能導致全球基金被迫拋售。

對於中國經濟成長步調，穆迪估計2024年與2025年會放緩到4%，2026年至2030年則將降為平均3.8%。該機構指出，「弱化的人口結構」可能導致中國潛在的經濟成長在2030年之前，衰退至3.5%左右。

3月的「兩會」之後，北京政府將2023年經濟成長目標設為5%；多數西方媒體及專家認為，今年「保五」的目標仍有望實現。

中國財政部對穆迪的舉措表示「感到失望」，稱穆迪「對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的」。據中方新聞稿說法，中國「在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，中國宏觀經濟持續恢復向好……中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎」。

中方新聞稿稱，「防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制」。

增發國債能否刺激經濟？

6日，香港金融管理局公告指出，財政部將透過該局的債務工具中央結算系統發行人民幣國債，這批國債規模為100億元，將於12日投標、14日交收。

此前，全國人大常委會10月罕見在「兩會」以外的時候通過調整中央預算，批准增發1兆元人民幣的國債，將全數以轉移支付的方式提供給地方使用，且「還本付息由中央承擔，不增加地方償還負擔」。據中國官媒報導，財政赤字將從國內生產總值（GDP）的3%上限提高為3.8%。

雖然官方名義上，增發國債是為了支持夏季洪災後的重建，但部分觀察認為這實際上是為振興經濟而推出的財政刺激措施。前中國人民銀行副行長朱民10月曾向彭博社表示，此計劃規模不大，但影響會很大。澳洲麥格理集團（Macquarie Group）經濟學家胡偉俊則認為，此舉達不到先前專家所說、中國迫切需要的刺激類型：直接或間接促進家庭消費。

彭博社10月曾披露，中國國家主席習近平任內首度視察了央行。圖為習近平11月在舊金山出席APEC峰會。（資料照）

彭博社10月曾披露，中國國家主席習近平任內首度視察了央行。圖為習近平11月在舊金山出席APEC峰會。（資料照）

萊利公司（B. Riley）的首席市場分析師霍根（Art Hogan）向路透社指出，中國經濟當前困境若持續到明年、且找不到刺激經濟成長的正確方案，「將對全球經濟構成問題，可能會是個阻礙」。

不過，大和資本市場公司（Daiwa Capital Markets）研究部主管史庫魯納（Chris Scicluna）預期，中國當局不會因外國機構評等而推出更積極的刺激經濟行動。

中國是全球第二大經濟體，近年因新冠疫情時期的封控、房地產開發商接連爆雷違約等問題，對債務纏身的地方政府帶來更沉重的負擔。一般分析認為，中國的外債比例低，債務問題主要在於內債。有觀察指出，北京需轉變經濟發展模式，從過度仰賴債務推動的投資模式，改變為以消費需求為主。

  • China Evergrande Group

    危机重重的中国房地产业

    恒大债务重组计划告吹

    恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机重重的中国房地产业

    房企接连爆雷

    2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机重重的中国房地产业

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

    危机重重的中国房地产业

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

    危机重重的中国房地产业

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • China Hausbauer in Nantong

    危机重重的中国房地产业

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


據國際貨幣基金（IMF）估計，中國各地方政府的債務已達92兆元人民幣，相當於中國經濟產出的76%，高於2019年的62.2%。

不過，中國人民銀行行長潘功勝今年11月底稱，2022年末為止政府整體債務餘額約為國民生產總值的50%；依國際清算銀行（BIS）統計的78%總債務率，G20國家約為94%，中國政府的整體債務在國際水準處於中低位，「只有少數省份在還債時會遇到困難」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

繁荣落幕？胡锡进：中国经济不容唱衰

中国今年以来的经济发展表现低于普遍预期，而且有持续下行的趋势。这不仅给中国民众带来焦虑，也引起国际舆论的关注和评论，经济学家和投资人对中国经济的前景都不乐观。

相关内容

April 19, 2022, Lima, Lima, Peru: Chinese Yuan banknotes, showing the printed portrait of Mao zeDong, held in a hand. The Yuan is the base unit of the Renminbi, the legal tender of the People's Republic of China issued by the People's Bank of China. (Credit Image: Â© Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire

客座评论：中国财政政策转向扩张 06.11.2023

时评人邓聿文指出，放弃过去谨守的稳健财政政策，而转为扩张性财政政策的背后，当然是中国经济的不乐观和解决地方债的需要。

A photo shows People's Bank of China in Beijing, China on October 25, 2022. People's Bank of China is the central bank of the People's Republic of China, responsible for carrying out monetary policy and regulation of financial institutions in mainland China.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

2024年如何保增长？路透：政府顾问建议中国加大刺激 22.11.2023

中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。

危机重重的中国房地产业

危机重重的中国房地产业 26.09.2023

2021年以来，中国房地产市场一蹶不振。恒大、碧桂园等大型房企陷入违约危机后，只得寻求债务重组。尽管央行和地方政府放松限购政策，以期拉动更多需求，但在人们对经济发展预期低迷的情况下，刺激措施似乎难以奏效。

广告
COP28 Klimakonferenz in Dubai | Kamala Harris

气候大会：退出化石能源？中美不积极

如果不淘汰石油、天然气和煤炭，就无法将地球变暖限制在一个可承受的范围内——专家对此意见一致。但在联合国气候大会上，这却仍是一个争议话题。中美两个大国持何种立场？
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。