穆罕默迪获得诺贝尔和平奖意味着什么？

（德国之声中文网）纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）数十年来一直在伊朗为人权奔走呼号。由于坚持不懈地倡导反抗这个伊斯兰共和国政权，她已在监狱里进进出出近20年。

她曾被捕13次，被定罪5次，总共被判处31年监禁。她目前被关押在伊朗首都德黑兰的埃文监狱，该监狱因侵犯人权，特别是虐待政治犯而臭名昭著。

周五（10月6日），位于奥斯陆的挪威诺贝尔委员会主席赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示，穆罕默迪因其“反抗伊朗妇女遭受的压迫，以及为促进所有人的人权和自由而斗争”而被授予2023年诺贝尔和平奖。”

穆罕默迪获奖“是对反抗的致敬”

穆罕默迪的丈夫、流亡中的伊朗记者拉赫马尼（Taghi Rahmani）与他们的孩子们住在法国，他告诉德国之声，该奖项是“对反抗的致敬”。

他说：“宣布这个奖项的典礼以‘妇女、生命、自由’的口号开始，这表明该奖项是颁给所有在伊朗争取公民自由和民主的人的，而纳尔吉斯就是其中之一。”

周五，伊朗律师、人权活动家艾巴迪（Shirin Ebadi）告诉德国之声，穆罕默迪的获奖将“引起国际社会对伊朗侵犯人权行为的关注，特别是对妇女的歧视性待遇”。

2003年，艾巴迪成为第一位获得诺贝尔和平奖的伊朗人，也是伊斯兰世界获得该项荣誉的第一位女性。

艾巴迪说：“这无疑将帮助妇女实现平等，并帮助伊朗社会走向民主。”她同时向“所有伊朗妇女”和穆罕默迪表示祝贺。“她应该获得这个奖项。由于她的人权活动，她不得不在监狱里度过很多年。”

她还说：“来自一家伊朗人权非政府组织的两个人都获得诺贝尔和平奖，深感荣幸。”她回忆起穆罕默迪在人权捍卫者中心的经历，该中心成立于2001年，艾巴迪是共同创建人之一。

伊朗是“杰出女性”的国度

居住在海牙的伊朗女权活动人士舒贾伊（Mansoureh Shojaei）告诉德国之声，穆罕默迪获奖标志着去年的“妇女、生命、自由”抗议活动再次引起了全球对这场在伊朗进行了数十年的抗争运动的关注。

“时隔20年之后，伊朗妇女再次获得诺贝尔奖，这表明伊朗确实是一个拥有杰出女性的国度。”她补充道。

舒贾伊说，“无论是诺贝尔奖获得者、监狱中的妇女、医院中昏迷的妇女，还是亲人长眠于墓地的妇女，甚至是那些被禁止接受教育和在街头被鞭打的妇女——所有这些都表明，20年前颁发的诺贝尔奖为各种社会和妇女运动奠定了基础。”

穆罕默迪“是这些运动集会的女儿，这些抗争联盟的后代，尽管她当时就很活跃，而且从那以后一直很活跃”。

女性，生命与自由

伊朗妇女仅仅因为在公共场合露出头发就可能面临包括死亡在内的严厉惩罚。严格的“道德”规范禁止她们不戴头巾外出，该规范在大城市里由“道德警察”巡逻执行。

去年，22岁的库尔德女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）在伊朗被“道德警察”拘留期间死亡，仅仅因为佩戴头巾“不当”。这在伊朗各城市引发了前所未有的抗议活动。这场运动主要由年轻女性领导，她们冒着生命危险反抗当局。世界各地城市的人们举行了声援示威活动。

挪威诺贝尔委员会表示，2023年的诺贝尔奖也是对成千上万的伊朗人“反对伊朗神权政权歧视和压迫妇女政策的示威活动”的认同。

运动期间，伊朗各地警察的暴力镇压导致数百人死亡，许多示威者付出了惨痛的代价。

受害者家属受到当局的持续高压，被要求不得表现出任何异议的迹象。有些人甚至被禁止在被谋杀亲人的墓地聚集。

上个月，在阿米尼周年忌日，穆罕默迪和她的狱友在监狱院子里举行了具有象征意义的抗议活动，焚烧她们的头巾。

本周，又一起暴行警示全球伊朗妇女所面临的残酷处境。活动人士称，一位16岁女孩在德黑兰地铁被“道德警察”殴打至昏迷，因为她没有戴头巾。

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伊朗妇女权利的前景

“自1979年伊朗伊斯兰共和国成立以来，伊朗妇女一直受到系统性的压迫。那些不服从的人们会受到惩罚。我和其他人权活动人士，坚持反抗这一制度。当权者想尽一切办法击垮我们，让我们保持沉默。”2021年6月，在最近一次入狱之前，穆罕默迪接受德国之声采访时说。

当时，在试图举报埃文监狱长对她进行殴打之后，她被指控“宣传反对政治制度”。她说伊朗当局打击她“主要是因为我是一个不肯屈服的女人”。



穆罕默迪的丈夫拉赫马尼和他们的孩子们流亡于法国

穆罕默迪的丈夫拉赫马尼已经多年未能和妻子见面。他说，诺贝尔和平奖颁给一个仍与其他政治活动家一起被关押在监狱里的人，意义重大。

他表示希望“外国民间机构向本国政府施加压力，将人权视为与伊朗关系中最重要的问题之一”。

“各国政府应该明白，在全球化的世界中，自由是一个具有国际重要性的问题。”他补充道。

舒贾伊表示，诺贝尔奖可以帮助女权运动。她说，“最大限度地利用这些资源”是活动人士的“责任”。

这位居住在海牙的活动人士以伊朗的“百万签名运动”等呼吁改变歧视性法律的活动为例，表示伊朗女权运动从20年前艾巴迪获得的诺贝尔奖中得到了支持。

“可以认为，第二次获得诺贝尔奖是妇女自由运动的成果。”她说。

同为诺贝尔奖得主的艾巴迪则表示，她希望穆罕默迪2023年的获奖能“让伊朗政府意识到其反人权的行为”，并令其官员尊重人民的权利，释放穆罕默迪和所有政治犯。

她说：“我祝愿伊朗获得自由。”

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