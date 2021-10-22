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穆斯林

伊斯兰教信徒称为穆斯林。

伊斯兰教以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。

参观纳粹集中营 德国年轻人感受如何？ 22.10.2021

维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。

伊斯兰圣城麦加 取消社交距离 19.10.2021

在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Polizist steht am 13.01.2012 vor einem Apple Store in Peking (China). Apple hat in China die Nachrichten-App der «New York Times» nach Intervention der chinesischen Behörden aus seinem Angebot gelöscht. (zu dpa Zensur in China: Nicht nur Apple macht Kompromisse vom 09.01.2017) Foto: Diego Azubel/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

中国App Store下架亚马逊有声书和古兰经等应用 16.10.2021

在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

评论：德国必须了断默克尔的中国情结 24.09.2021

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

新疆人权活动家遭禁入哈萨克 07.09.2021

一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？
Wang Yi (r), Außenminister von China, und Mullah Abdul Ghani Baradar, afghanischer Führer der Taliban, stehen während eines Treffens zusammen. Chinas Außenminister hat Gespräche mit militant-islamistischen Taliban aus Afghanistan geführt. (zu dpa «Telefonat mit Blinken über Afghanistan: Wang Yi kritisiert USA ») +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：中国需要一个稳定的阿富汗 28.08.2021

美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。
ARCHIV - Eine junge Muslimin sitzt am 05.05.2010 in Frankfurt am Main und trägt ein Kopftuch zu einem modernen, westlichen Kapuzenpullover (Illustration zum Thema Zwangsehe). Ein Bericht zur Zwangsverheiratung von Frauen in Deutschland wird am Mittwoch (09.11.2011) in Berlin vorgestellt. Weil es bislang nur wenige Studien über das Ausmaß dieses Problems gibt, hatte das Bundesfamilienministerium die Untersuchung in Auftrag gegeben. Die Hilfsorganisation Terre des Femmes ging bislang davon aus, dass sich in Deutschland jährlich mehr als 1000 Frauen und Mädchen aus Migrantenfamilien wegen Zwangsheiraten an Beratungsstellen wenden. Foto: Wolfram Steinberg dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

欧洲法院：雇主有权禁止员工戴头巾 18.07.2021

幼儿园或商店的穆斯林员工如果要求戴头巾上班，雇主有权干预吗？在这场旷日持久的法律纠纷中，欧洲法院做出有利于雇主的裁定。
The US Capitol is seen in Washington, DC, April 28, 2017. The US Congress easily passed a one-week stopgap spending bill Friday, assuring there is no embarrassing government shutdown on the 100th day of Donald Trump's presidency. After weeks of tense negotiations over federal spending, the measure sailed through the House and Senate just hours before a midnight deadline. The bill extends current funding levels until May 5, giving lawmakers in the Republican-controlled Congress one week of breathing room to hash out a measure that funds government operations through September, when the fiscal year ends. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

美参议院通过法案 欲禁所有新疆产品进口 15.07.2021

美国参议院周三通过有关禁止从中国新疆地区进口产品的《防止强迫维吾尔人劳动法》。这是美国针对新疆问题所采取的最新举措。 
18.06.21 *** U.S. President Joe Biden speaks about the administration's coronavirus disease (COVID-19) response and the vaccination program during brief remarks in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., June 18, 2021. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

拜登打击新疆强迫劳动　北京批美破坏供应链 25.06.2021

美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。
***ACHTUNG: Geringe Auflösung, bitte im Layout beachten*** Kaxgar, die kulturell wichtigste Stadt der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Rechte: Mathias Bölinger/DW

大赦国际：中国对新疆少数民族实施系统性暴力 10.06.2021

大赦国际最新公布的报告指责中国在新疆采取系统性的暴力方式对待穆斯林少数民族维吾尔人。报告称，过去一些年，成千上万的维吾尔人和其他穆斯林少数族裔被投进再教育营并遭到酷刑。
June 7, 2021, London, Ontario, Canada: A line of police officers look for evidence at the scene of a car crash in London, Ontario on Monday, June 7, 2021. Police in London, Ont., say four people have died after several pedestrians were struck by a car Sunday night. (Credit Image: © Geoff Robins/The Canadian Press via ZUMA Press

加拿大发生严重种族袭击事件   08.06.2021

上周日晚，一名年轻人在加拿大安大略省的伦敦市驾车冲上人行道，造成一家三代4人身亡。警方确信此非交通事故，而是有种族主义背景的恐怖袭击事件。 
***ACHTUNG: Geringe Auflösung, bitte im Layout beachten*** Kaxgar, die kulturell wichtigste Stadt der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang. Rechte: Mathias Bölinger/DW

新疆宗教领袖捍卫北京政策 调查报导结果相左 14.05.2021

在斋戒月结束之际，新疆的穆斯林领导人在政府举办的记者会上，发言捍卫中国政府在新疆施行的政策，但更多的调查与报道都显示状况和官方宣传的很不一样。
Ahmadi Gemeinde in Leipzig, Abschiebung. Schlagwörte: Ahmadis, Ahmadiyya, Pakistan, Abschiebungen, Flüchtlinge Datum: 13.03.2021

驱逐回巴基斯坦：“我该回去送死？”  21.03.2021

在德国，许多艾哈迈德教派难民受到被驱逐出境的威胁。然而，其他一些国家已认可在巴基斯坦受迫害的这些少数群体需要得到保护。  

ARCHIV 18/09/2013 +++ Islamic Central Council of Switzerland (ICCS - CCIS) member Nora Illi, one of the few Swiss women wearing the niqab, poses on September 18, 2013 while distributing flyers reading Please don't lock me up in Lugano against an upcoming cantonal vote on banning face-covering headgear in public places. Ticino will become on September 22 the first Swiss canton to hold a so-called anti-burqa referendum. Although the initiative does not explicitly target Muslims--the phrasing to be voted on is nobody in public streets or squares may veil or hide their face--it is directed against the burqas and niqabs. Political commentators say the initiative has good chances of being accepted. AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

瑞士全民公决禁止蒙面 联合国人权组织称“有问题” 09.03.2021

根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。但联合国人权办公室认为禁止布卡是有问题的。
İstanbul, 19.02.2021 via Basak Oezay, 20.02.2021

流亡土耳其 维吾尔人的恐惧和担忧 01.03.2021

数以万计的维吾尔人为了躲避中国当局的打压逃到土耳其，然而，流亡生活困难重重，一些人和在中国的家人从此天涯各一方。
20.07.2020, China, Peking: BEIJING, CHINA - JULY 20, 2020: China's new Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin gives a press conference. Artyom Ivanov/TASS Foto: Artyom Ivanov/TASS/dpa |

中国外交部：荷兰涉疆动议蓄意污蔑抹黑中国 26.02.2021

荷兰议会通过了一项不具约束力的动议，称中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合“种族灭绝”定义。此前加拿大议会也通过了类似的动议。中国外交部发言人回应称，这些都是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。
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