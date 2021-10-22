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伊斯兰教信徒称为穆斯林。
伊斯兰教以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
维达、安娜和伊内斯从未去过奥斯威辛。现在，他们作为一个跨宗教团体的成员，一起参观这个最大的纳粹集中营。此行的组织者希望能够与德国的反犹太主义和反穆斯林情绪做斗争。这当然在年轻女性中引发了很多思考。
在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。
在中国收紧对网络公司管控、加强对苹果应用商店审查的背景下，亚马逊旗下的有声读物应用Audible和一些用于阅读伊斯兰教古兰经、基督教圣经的APP在中国大陆的苹果应用商店中消失了。
多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
一名为中国新疆穆斯林发声的知名人权活动家对法新社表示被禁止进入哈萨克。哈萨克在经济上高度依赖中国市场。这两者有相关吗？
美军匆忙撤离阿富汗留下的烂摊子，到底由谁来收拾？《每日镜报》认为，中国必须有所行动，因为阿富汗局势稳定符合中国的战略利益。《皇冠报》则指出，中国如今嘲笑美国只是表面现象，实际上正在为伊斯兰极端势力抬头而惊恐万分。
幼儿园或商店的穆斯林员工如果要求戴头巾上班，雇主有权干预吗？在这场旷日持久的法律纠纷中，欧洲法院做出有利于雇主的裁定。
美国参议院周三通过有关禁止从中国新疆地区进口产品的《防止强迫维吾尔人劳动法》。这是美国针对新疆问题所采取的最新举措。
美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。
大赦国际最新公布的报告指责中国在新疆采取系统性的暴力方式对待穆斯林少数民族维吾尔人。报告称，过去一些年，成千上万的维吾尔人和其他穆斯林少数族裔被投进再教育营并遭到酷刑。
上周日晚，一名年轻人在加拿大安大略省的伦敦市驾车冲上人行道，造成一家三代4人身亡。警方确信此非交通事故，而是有种族主义背景的恐怖袭击事件。
在斋戒月结束之际，新疆的穆斯林领导人在政府举办的记者会上，发言捍卫中国政府在新疆施行的政策，但更多的调查与报道都显示状况和官方宣传的很不一样。
在德国，许多艾哈迈德教派难民受到被驱逐出境的威胁。然而，其他一些国家已认可在巴基斯坦受迫害的这些少数群体需要得到保护。
根据瑞士日前（3月7日）举行的全民公投结果，俗称“布卡-动议“的公共场所禁止蒙面动议获微弱多数通过。但联合国人权办公室认为禁止布卡是有问题的。
数以万计的维吾尔人为了躲避中国当局的打压逃到土耳其，然而，流亡生活困难重重，一些人和在中国的家人从此天涯各一方。
荷兰议会通过了一项不具约束力的动议，称中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合“种族灭绝”定义。此前加拿大议会也通过了类似的动议。中国外交部发言人回应称，这些都是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。
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