“每25人就有1人被关” 新疆疏附县监禁率被指居世界之冠

美联社报道指出，在中国新疆的一个县，每25人中就有1人曾因与恐怖主义有关的指控而被判处监禁，这是世界上已知的最高监禁率。学者和人权团体认为，中国正以监禁控制维吾尔人、将法律作为镇压的武器。