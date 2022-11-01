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伊斯兰教信徒称为穆斯林。
伊斯兰教以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
周一，包括德国等主要西方国家在内的50个联合国成员国发表联合声明，谴责中国在新疆有系统地践踏维吾尔等穆斯林少数民族的人权，要求中国当局立即释放"被剥夺了自由权利的人"。
外交人士周一证实，美英等国要求联合国人权理事会就中国新疆维吾尔族及其他穆斯林少数民族人权问题进行讨论。但相关决议草案必须先获得意见分歧的理事会成员国通过。
一名年轻女性被警方关押期间死亡的事件引发的抗议浪潮仍在继续发酵。人权组织宣称，警方的镇压行动至少造成六人丧生。
中国啤酒打入了巴基斯坦市场并受到消费者青睐。巴基斯坦民众表示，这种啤酒的高酒精含量和美观的包装吸引越来越多的新消费者。
穆斯林一生中至少得去麦加朝圣一次，即朝觐。它是戒律，是伊斯兰教第五支柱。为控制新冠疫情实施的禁足令取消后，今年将首次有一百万名信徒加入朝觐大军。
在印度西部，几乎一整个穆斯林村庄都在向古吉拉特邦的高等法院请求批准安乐死。他们为何会有此请愿？请看DW记者Nehal Johri来自当地的报导。
巴切莱特的发言人近日说，这位联合国人权高级专员“很快”将前往中国，访问维吾尔少数民族地区和广州，但她不会访问北京。中方在周五表示，巴切莱特将于5月23日至28日访华。
美联社报道指出，在中国新疆的一个县，每25人中就有1人曾因与恐怖主义有关的指控而被判处监禁，这是世界上已知的最高监禁率。学者和人权团体认为，中国正以监禁控制维吾尔人、将法律作为镇压的武器。
在西方谴责北京对待新疆维族的批评声中，中国批准了两项关于禁止强迫劳动的公约。
今年四月被罢免的总理伊姆兰·汗（Imran Khan）并不是唯一一个利用公众对美国不满情绪的巴基斯坦政治家，抨击华盛顿是巴基斯坦领导人经常使用的一张牌。
正值伊斯兰斋月期间，瑞典极右政治家焚烧《古兰经》后，该国多个城市发生严重骚乱。主要穆斯林国家纷纷谴责焚书挑衅行径。
本周末非常特殊：犹太人、基督徒和穆斯林的重要宗教节日刚好落在同一天。怎么这么巧？
近年來，國際頻傳有穆斯林國家逮捕當地維吾爾人，並嘗試將他們遣返回中國。總部位於華府的「維吾爾人權項目」3月針對此現象發布報告，其作者賈丁（Bradley Jardine）告訴德國之聲，中國如何透過五種手段來施壓海外維吾爾人。
近日傳出4名維吾爾人在沙烏地阿拉伯政府遭逮捕，並將被遣返中國。人權團體告訴德國之聲，這顯示對維吾爾人來說「世界上沒有地方是避風港」，穆斯林國家更為中國的跨境鎮壓大開方便之門。
一个多星期前，外国记者在每日奥运简报会上提出的都是涉及中国的敏感问题:网球运动员彭帅、新疆维族穆斯林、「闭环系统」的效率。但现在所有人关注的焦点都在俄罗斯花滑选手瓦利耶娃身上。
生活在土耳其的维吾尔族人举行示威，认为中国在新疆对待穆斯林少数族群的方式相当于“种族灭绝”。他们呼吁抵制即将举行的北京冬奥。
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