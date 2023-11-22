中东战争与德国社会的裂痕

就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。