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伊斯兰教信徒称为穆斯林。
伊斯兰教以《古兰经》和圣训为教导的一神论宗教，也是世界三大宗教之一。
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
多个阿拉伯国家以及巴勒斯坦自治机构的外长到访北京，要求立刻结束加沙地带的战争。而中国外长王毅则呼吁穆斯林国家“携手合作”，迅速为加沙地带降温，重建中东和平。
就10月7日哈马斯对以色列发起的恐怖袭击所造成的影响，德国联邦总统施泰因迈尔邀请犹太群体和穆斯林群体的代表在其官邸进行了一场圆桌对话。与会嘉宾表示，德国社会存在着一条深深的裂痕。
加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？
极端伊斯兰组织哈马斯在以色列的恐怖活动也直接影响到海外的以色列人和犹太人。他们担心在欧洲也会受到哈马斯及其支持者的暴力。
德国犹太人中央委员会主席舒斯特表示，尽管新近中东冲突激化后，比如在柏林也发生对犹太会堂的纵火企图等事件，但他仍认为，"德国对犹太人来说是一个安全的国家"。
伊斯兰极端组织哈马斯对以色列发动突袭后，以色列宣布全面封锁加沙地带，并对哈马斯进行反击。以哈冲突持续多日，各界担忧加沙陷人道主义危机。
近年来，丹麦、瑞典等欧洲国家发生过多起公开场合焚烧古兰经事件，引发全球穆斯林的强烈反应。焚烧古兰经的动机是什么？这样的行为是否逾越了言论自由的边界？
瑞典一名男子踩踏古兰经后，穆斯林世界表达愤怒。一些示威者计划周五下午走上街头。多国召见瑞典大使。
中国回族穆斯林活动家警告，北京的「伊斯兰教中国化」运动正在限制全国的宗教自由，并重新定义伊斯兰教。
美媒報導，中國雲南一座清真寺上週末傳遭當局強拆阿拉伯式外觀，引發地方穆斯林抗議，爆發警民衝突。相關影片在推特廣傳後，當地警方發文指，「發生一起嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響」。
印度政府修改了教科书，删除了关于圣雄甘地反对印度教民族主义以及一些有关穆斯林的重要历史事实。执政党对此表达肯定，但批评者谴责政府在试图借修订课本改写印度历史。
法国讽刺杂志《查理周刊》以土耳其强烈地震为题材发表的一幅漫画引发了广泛争议。批评者认为，这幅漫画既没有品味，也涉嫌种族主义。
一名年轻女性被警方关押期间死亡的事件引发的抗议浪潮仍在继续发酵。人权组织宣称，警方的镇压行动至少造成六人丧生。
中国啤酒打入了巴基斯坦市场并受到消费者青睐。巴基斯坦民众表示，这种啤酒的高酒精含量和美观的包装吸引越来越多的新消费者。
穆斯林一生中至少得去麦加朝圣一次，即朝觐。它是戒律，是伊斯兰教第五支柱。为控制新冠疫情实施的禁足令取消后，今年将首次有一百万名信徒加入朝觐大军。
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