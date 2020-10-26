穆斯林世界掀起反法浪潮 事情缘何而起？

（德国之声中文网）在法国总统马克龙誓言打击“伊斯兰分裂主义”并捍卫发行宗教漫画的权利后，引燃了全球穆斯林的怒火，引发抗议、抵制和谴责的浪潮。究竟事态是缘何而起?

马克龙做了什么?



一名法国历史教师因在课堂上展示了穆罕默德的漫画，在巴黎郊区遭到割喉杀害。马克龙随后发表了捍卫言论自由以及世俗价值观的演说，极力为具有争议性的漫画辩护，称其受到言论自由的保护。他还表示，“我们不会放弃这些漫画”。



马克龙政府正计划起草打击“伊斯兰分裂主义”的新法案。马克龙示，伊斯兰主义者在法国创造了一个平行文化，拒绝接受法国的价值观、习俗和法律。他也称，伊斯兰教是“在世界各地都处于危机的宗教”。本周五（10月23日），法国政府建筑的外墙上投射了伊斯兰先知穆罕默德的漫画。

马克龙为何发表此番言论？

历史教师Samuel Paty在课堂上展示了《查理周刊》（Charlie Hebdo ）2015年发表的穆罕默德漫画，探讨言论自由议题。在穆斯林社群对这堂客发出抗议后，Paty在校外遭到一名18岁车臣极端主义者斩首。

《查理周刊》的漫画曾引来伊斯兰主义者的攻击，该周刊办公室在2015年遭到恐怖袭击，12人遇害。

对许多穆斯林信徒而言，绘制伊斯兰先知穆罕默德的漫画是亵渎行为。虽然《古兰经》并未明确禁止，但部分说法禁止穆斯林描述先知形象。在法国，类似《查理周刊》漫画的这种讽刺传统可追溯至法国大革命时期。10月23日），法国政府建筑的外墙上投射了伊斯兰先知穆罕默德的漫画。

伊斯兰世界的反应



许多伊斯兰国家谴责马克龙为漫画辩护的行为，并且呼吁抵制法国产品。土耳其带头开了“第一枪”，该国总统埃尔多安称马克龙需要“精神健康检查”，指责后者在推动反伊斯兰主义。

埃尔多安再次将欧洲对待穆斯林的做法于纳粹主义相提并论：“你实际上是法西斯主义者，真正意义上的你是纳粹主义的一部分。”



埃尔多安周一在电视转播的演说上呼吁抵制法国产品。法国是土耳其第十大进口国，土耳其则是法国的第七大出口市场。

鉴于事态断升级，法国已警告在土耳其的法国公民“保持警惕”，避免接近公共场合的集会或抗议活动。



伊斯兰教的发源地沙特阿拉伯拒绝接受任何“冒犯”伊斯兰先知的图像。该国外交部发表声明称：“沙特阿拉伯王国拒绝任何将伊斯兰主义和恐怖主义联系的企图，谴责亵渎先知穆罕默德或其他先知的漫画。”沙特以及阿拉伯联合大公国的社交媒体用户还发起抵制法国连锁超市家乐福的行动。



伊朗民众发起反法及反马克龙的示威活动



约旦、科威特和卡塔尔的贸易商则将法国产品下架，卡塔尔大学叫停了法国文化周。此外，伊拉克、叙利亚、利比亚和加沙地带也出现抗议活动。孟加拉国更爆发万人大游行，纵火焚烧了马克龙的画像。



巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，马克龙是在鼓动反穆斯林情绪，故意挑衅穆斯林。他还召见法国大使表达抗议。巴基斯坦及约旦也发起了抗议活动。

埃及开罗的艾资哈尔大学也谴责了先知漫画，认为马克龙的言论是利用伊斯兰议题来赢得政治斗争，该国的最高层神职人员也支持此看法。

位于阿布达比的穆斯林长老会表示正计划对《查理周刊》以及“所有侮辱伊斯兰教者”提起法律诉讼。

据伊朗官媒报道，伊朗外交部召见法国代表，强烈反对“任何侮辱及不尊重伊斯兰先知的行为”。

欧洲的回应



欧洲领导人对马克龙表示支持并且批评针对他的攻击，尤其是土耳其的言论。德国总理默克尔的政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）表示：“这些诽谤性言论是完全无法被接受的，特别是在伊斯兰极端分子残忍杀害法国教师Samuel Paty的背景下。” 德国外交部长马斯在回应德国之声的询问时，形容埃尔多安对马克龙的人身攻击是“新低点”。

法国、荷兰及希腊总理都表达对法国的支持。荷兰总理吕特在推特写道：“埃尔多安总统针对马克龙总统的言辞无法被接受。”他强调，荷兰“支持言论自由并反对极端主义和激进主义”。



意大利总理孔特也发表推文称：“人身攻击无助于欧盟希望同土耳其达成的积极议程，只是将解决方案推得更远。”

多名欧盟官员也批评埃尔多安的言论。欧委会警告埃尔多安，他的做法是进一步破坏土耳其入盟的希望。欧盟外交政策负责人博雷利（Josep Borrell ）表示无法接受埃尔多安的言论，呼吁土耳其“停止危险的对抗冲突”；欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）则抨击土耳其的进一步挑衅。





法国国内的反应



在埃尔多安发表了攻击马克龙的言辞后，法国周六召回驻土耳其大使。

法国全国穆斯林委员会（CFCM）在声明中表示，穆斯林在法国“未受迫害”。“法国是个美好的国家，穆斯林公民未遭到迫害，他们自由建设清真寺，自由地信仰宗教。”



CFCM主席默罕默德·穆萨（Mohammed Moussao）呼吁法国穆斯林信徒“捍卫国家的利益”。他表示：“我们知道这些运动的发起者声称是在捍卫伊斯兰教及法国的穆斯林信徒，我们敦促他们保持理性……所有针对法国的抹黑运动只会适得其反并造成分裂。” 穆萨还指出，法国法律给予人民“憎恨这些漫画的权力”，但是他支持马克龙的立场。



法国最大贸易协会法国企业联盟(Medef)也对法国政府表示支持。协会会长德贝济厄（Geoffroy Roux de Bezieux）对法国电视台BFMTV表示，他我呼吁所有企业抵抗黑函，暂时忍受穆斯林世界对法国产品的抵制。他表示：“有些时候我们必须将原则置于扩大业务的机会之上。”



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