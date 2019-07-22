穆勒国会作证 称特朗普卸任后可被起诉

（德国之声中文网）各界期盼已久的通俄门案听证会周三 (7月24日) 在华盛顿特区登场。 民主党议员期望穆勒能在听证会上表示特朗普并非完全无罪，而他有可能在未来因干预司法被起诉。 這是穆勒首次出席与通俄门案相关的听证会。

以下是穆勒证词的摘要:

1.通俄门案调查结果显示俄罗斯在美国2016总统大选期间试图透过系统性的做法干预选举结果。

2.调查团队无法找到足够证据来证明特朗普的竞选团队与俄罗斯有勾结。

3.调查结果无法保证特朗普是否在通俄门案调查期间，透过干预司法来影响调查进度。

4.特朗普在卸任后，可能因干预司法被起诉。

5.由于特朗普是在位总统，所以他无法在通俄门案调查期间被起诉。

6.特朗普称通俄门案调查结果证明他完全无罪，但穆勒不愿支持这样的说法。

7.然而，穆勒昨日的证词并未提供民主党议员足够证据来弹劾特朗普。

「俄罗斯干预选举令人担忧」

穆勒在听证会上强调，通俄门案团队在为期22个月的调查过程中，进行了公平且独立的调查，并保证所有团队成员都秉持最高的公正性。 然而，他也对通俄门案的调查结果感到担忧。 他说:「我过去曾调查过不少严重考验美国民主的案件，但俄罗斯干预美国选举是挑战程度最高的案件之一。 」

美国总统特朗普在听证会开始前，透过推特抨击穆勒与民主党议员。 他除了强调自己的清白外，也指控民主党透过通俄门案对他展开一场猎巫行动。 他在推特上写道:「民主党可以假造一个罪名，并用该罪名来抹黑一个完全清白的总统。 而当这个总统试图防止他的国家被这种违犯又叛国的行为攻击时，他们却指控这个总统干预司法? 这是完全错误的指控。 为何穆勒没对这些人士展开调查?」

而在穆勒结束发言后，特朗普在白宫外接受媒体访问，强调整个通俄门案的调查过程很荒谬。 他强调今天对共和党来说是个美好的一天，但对民主党而言，是个悲惨的一天。

虽然美国司法部因特朗普无法被起诉，而认定通俄门案调查终结，但穆勒的听证会结果可能使华府的两党分歧变得更明显。 部分民主党议员也可能试图重启弹劾特朗普的程序。

杨威廉/夏立民 (路透社，德新社)