穆利诺回应特朗普：巴拿马运河每一平方米都属于巴拿马

巴拿马总统穆利诺驳斥了美国当选总统特朗普发布的要夺回巴拿马运河控制权的威胁言论。他说，“运河既不受中国、也不受欧盟或美国或任何其他政权的直接或间接控制。”

（德国之声中文网）巴拿马总统穆利诺（Jose Raul Mulino）周日（12月22日）驳斥了美国当选总统特朗普周六发布的威胁言论。特朗普抱怨美国船只受到“不公平”对待，威胁要夺回巴拿马运河控制权。

“巴拿马运河及其毗邻地区的每一平方米都属于巴拿马，并将继续属于巴拿马，”穆利诺在社交平台X发布的视频中说道。

穆利诺的公开声明虽未直接提及特朗普的名字，但是明显是对特朗普在他拥有的社交平台真相社交（Truth Social）上抱怨该运河管理问题的回应。

特朗普说：“我们的海军和商业船只被不公平且不合理的方式对待，巴拿马收取的费用简直荒谬。”

特朗普还抱怨中国在运河周边日益扩大的影响力，这对美国利益来说是一个令人担忧的趋势，因为美国企业依赖这条水道在大西洋和太平洋之间运输货物。

“运河本来应该完全由巴拿马管理，而不是中国或任何其他国家，”特朗普表示，“我们绝不会让它落入错误的手中！”

巴拿马运河由美国于1914年建成，并根据民主党总统卡特在1977年签署的协议移交给中美洲国家巴拿马。

1999年，巴拿马完全接管了巴拿马运河。

巴拿马运河连接大西洋和太平洋。“运河既不受中国、也不受欧盟或美国或任何其他政权的直接或间接控制，”穆利诺说，“作为一名巴拿马人，我拒绝任何歪曲这一事实的言论。” 图像来源: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

特朗普表示，如果巴拿马不能确保运河“安全、高效和可靠的运行”，“那么我们将要求巴拿马运河归还给我们，完全归还，毫无疑问。”

穆利诺在他的视频声明中驳斥了特朗普的说法，但他也表示希望与美国新政府建立“良好而彼此尊重的关系”。

“运河既不受中国、也不受欧盟或美国或任何其他政权的直接或间接控制，”穆利诺说，“作为一名巴拿马人，我拒绝任何歪曲这一事实的言论。”

周日晚，特朗普在真相社交（Truth Social）上回应了穆利诺的声明，他写道：“那就拭目以待吧！”

（法新社）

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