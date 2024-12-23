穆利诺回应特朗普：巴拿马运河每一平方米都属于巴拿马

穆利诺回应特朗普：巴拿马运河每一平方米都属于巴拿马2024年12月23日
（德国之声中文网）巴拿马总统穆利诺（Jose Raul Mulino）周日（12月22日）驳斥了美国当选总统特朗普周六发布的威胁言论。特朗普抱怨美国船只受到“不公平”对待，威胁要夺回巴拿马运河控制权。
“巴拿马运河及其毗邻地区的每一平方米都属于巴拿马，并将继续属于巴拿马，”穆利诺在社交平台X发布的视频中说道。
穆利诺的公开声明虽未直接提及特朗普的名字，但是明显是对特朗普在他拥有的社交平台真相社交（Truth Social）上抱怨该运河管理问题的回应。
特朗普说：“我们的海军和商业船只被不公平且不合理的方式对待，巴拿马收取的费用简直荒谬。”
特朗普还抱怨中国在运河周边日益扩大的影响力，这对美国利益来说是一个令人担忧的趋势，因为美国企业依赖这条水道在大西洋和太平洋之间运输货物。
“运河本来应该完全由巴拿马管理，而不是中国或任何其他国家，”特朗普表示，“我们绝不会让它落入错误的手中！”
巴拿马运河由美国于1914年建成，并根据民主党总统卡特在1977年签署的协议移交给中美洲国家巴拿马。
1999年，巴拿马完全接管了巴拿马运河。
特朗普表示，如果巴拿马不能确保运河“安全、高效和可靠的运行”，“那么我们将要求巴拿马运河归还给我们，完全归还，毫无疑问。”
穆利诺在他的视频声明中驳斥了特朗普的说法，但他也表示希望与美国新政府建立“良好而彼此尊重的关系”。
“运河既不受中国、也不受欧盟或美国或任何其他政权的直接或间接控制，”穆利诺说，“作为一名巴拿马人，我拒绝任何歪曲这一事实的言论。”
周日晚，特朗普在真相社交（Truth Social）上回应了穆利诺的声明，他写道：“那就拭目以待吧！”
（法新社）
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