稱黎智英受「法律騷擾」 律師團促聯合國介入調查

（德國之聲中文網）《美聯社》週一（4月11日）報導，香港媒體大亨、長期活躍民主運動的黎智英，其國際律師團要求聯合國針對黎智英受監禁、以及受多項刑事指控進行調查。律師稱，這些是政府為了懲罰黎智英過往言論的「法律騷擾」。

黎智英的國際律師團是在4月8日於英國發出聲明。律師團隊透過聲明表示，黎智英資產已被凍結、面臨多項罪名，包含與出席及參加抗議活動有關的4起刑事指控。

代表黎智英的律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）稱，香港和中國當局將法律「武器化」，以國安為藉口針對黎智英採取一系列法律措施，目的是要讓他保持沉默並懲罰他，同時令他人噤聲。她促請聯合國和國際社會採取緊急行動追究責任。

她在聲明中稱：「僅僅因為大聲疾呼，並尋求捍衛香港的新聞自由、民主和法治，黎智英面臨在監獄中度過餘生的風險。」在後續的電子郵件中蓋拉格補充道，律師團已將呼籲請求提交給聯合國的特別報告員，正在等待答覆。

特別報告員是聯合國主要負責意見和言論自由、反恐和人權、和平集會和結社自由以及人權捍衛者的人員。根據美聯社，他們的權力主要限於向政府機構尋求信息，並尋求可能的實質作為以終結侵犯行為。

截至4月13日，聯合國人權高級專員辦事處尚未回應。

根據《明報》，香港保安局回應該聲明稱，黎智英律師團對《港區國安法》的指控毫無事實根據，並表示危害國安的行為和活動是嚴重罪行，執法部門根據證據、嚴格依法執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

黎智英律師團聲明中亦引述黎智英的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）說法。黎崇恩呼籲聯合國特別報告員調查中國及香港當局，對黎智英等港人的作為。根據《明報》，他認為父親「唯一罪行就是在暴政前要求民主」，又稱黎智英面對的是看不見盡頭的一系列審訊。

黎智英遭指控多項罪名

自2019年反修例運動觸發大規模民主抗爭以來，香港幾乎所有的政治批評都受到了鎮壓。現已停刊的壹傳媒創辦人、香港《蘋果日報》發行人黎智英是其中最知名的活動人士之一。

現年74歲的黎智英受指控多項罪名，包含2019年至2020年參與多場示威遊行與集會，令他被判服刑20個月。此外，他還被控違反《港區國安法》下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等3項控罪，同時有另一項欺詐罪等候審。目前黎智英人在赤柱監獄還押，自2020年12月還押至今已一年多。

美聯社稱，北京為壓制地方反對派而實施的《港區國安法》，對煽動罪的定義極為寬泛，使得當局得以藉此懲罰幾乎所有對政府的公開批評。

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（美聯社、明報）

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