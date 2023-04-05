 稱歐洲不該因台灣捲入美中衝突 馬克宏挨批 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2023

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时政风云

稱歐洲不該因台灣捲入美中衝突 馬克宏挨批

法國總統馬克宏訪中期間接受媒體採訪時呼籲，歐盟應該實施法國主張的「戰略自主」政策，並認為歐盟可以成為與中國和美國並駕齊驅的「第三極」。他這番話是什麼意思？

法國總統馬克宏本月稍早於中國中山大學演講

法國總統馬克宏本月稍早於中國中山大學演講

（德國之聲中文網）根據法國《回聲報》（Les Echos）和美國網媒Politico週日（4月9日）刊出的報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為歐盟應保持獨立的外交政策。他強調，不想陷入「集團對抗」，認為歐盟「不應該陷入世界的混亂和不屬於歐洲的危機」。

4月5日至7日，馬克宏與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）雙雙訪問中國，會晤中國國家主席習近平。

「歐洲人必須回答一個問題，升高台灣的緊張局勢符合我們的利益嗎？不。」馬克宏說，最不好的狀況就是歐洲在台灣議題上變成「跟隨者」，「受到美國的政治議程和中國的過度反應影響」。「我們為什麼要按照別人選擇的節奏走呢？」

馬克宏表示：「歐洲人無法解決烏克蘭的危機，這樣我們要如何令人信服地在台灣議題上表示，『注意了，如果你們犯了什麼錯，我們會出手』？如果你真的想增加緊張局勢，就那樣做吧。」

馬克宏對中國與台灣的立場，引發許多批評。英國諾丁漢大學學者傅洛達（ Andreas Fulda）9日在推特上批評馬克宏的主張是錯的：「美中對抗不只關乎權力，更關於價值。如果台灣淪陷，自由的國際秩序將走入歷史。」

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）9日的推文則批評，馬克宏的立場，讓他「喪失了成為一個歐洲領導人的身分」。他另一篇推文則說，馬克宏訪中是一場「完全的災難」，並稱馮德賴恩展現出更佳的選項。

3月底，馮德萊恩曾發表演說，對中國抱持較批評的態度。4月6日她與習近平會面，針對台灣問題，認為台海任何一方都不應單方面通過威脅使用武力而破壞現狀。國際媒體觀察，馬克宏與馮德萊恩雖然同時訪中，但後者明顯遭到中國冷遇

歐洲戰略自主？

馬克宏強調，他認為歐盟需要發展「戰略自主」，也就是保持獨立的外交政策路線。他說，歐洲已經很久沒有建立這種戰略自主權，但「現在意識形態之戰已經勝利了」。

他表示：「5年前，戰略自主只是白日夢。現在每個人都在談論。」馬克宏說，歐盟成員國應該避免成為「附庸」，而應在地緣政治中扮演「第三極」的角色，與美國和中國一起發揮作用。他警告說，不要因為「恐慌性的反射」而追隨美國。

馬克宏呼籲歐洲提高軍事開支。「歷史正在加速發展，歐洲的戰爭經濟也需要同步加速發展。」他認為歐洲的國防工業無法滿足歐洲所有需求，「這導致歐盟依賴美國和亞洲的供應商」。涉及台灣問題方面，馬克宏則主張歐盟必須「理解」中國的想法。

「作為歐洲人，我們關心的是我們的團結。」馬克宏說：「中國人也關心他們的團結，從他們的角度來看，台灣是（這種團結的）一個組成部分。」

法國總統馬克宏、中國國家主席習近平與歐盟委員會主席馮德萊恩6日會晤。

法國總統馬克宏、中國國家主席習近平與歐盟委員會主席馮德萊恩6日會晤。

附和中國說法？

馬克宏主張歐洲「戰略自主」，此一立論跟中國的主張類似。中國駐歐盟大使傅聰近期接受《金融時報》和《紐約時報》訪問時，曾呼籲歐盟應「堅持戰略自主，發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價」。

6日，馬克宏與中國國家主席習近平會面。法國政府表示雙方會晤「深刻且坦率」，並指出馬克宏擔心區域緊張局勢升級，會引發「可怕的意外」。會後，新華社發布新聞稿稱，習近平「堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方」，馬克宏則說「法國不會選邊站隊，而是主張團結合作，大國關係保持穩定」。

據Politico的編輯後記，事實上馬克宏接受該媒體採訪時針對台灣還有「更為坦率」的言論，但法國政府要求發稿前審查，最後有些發言遭到刪除。

8日，就在馬克宏搭機離開中國後，中國宣布在台灣周邊舉辦「台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習。Politico引述了解馬克宏想法的人說法稱，馬克宏慶幸至少北京有等到他離開中國之後，才對台灣發動模擬環台軍演。

（綜合報導）

法國總統馬克宏6日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。

法國總統馬克宏6日在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。

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