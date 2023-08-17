 稱安全有疑慮 紐約市政府設備禁用TikTok | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.08.2023

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时政风云

稱安全有疑慮 紐約市政府設備禁用TikTok

美國紐約市決定加入許多地方政府行列，禁止在公務設備上使用TikTok。有民調也顯示，近半數美國人支持在一定程度上禁用TikTok。究竟美國各地政府為何會禁用？

紐約市宣布將在政府設備上禁用TikTok。（資料照）

紐約市宣布將在政府設備上禁用TikTok。（資料照）

（德國之聲中文網）美國最大城市紐約市週三（8月16日）宣布，出於安全考量，禁止在政府的電子設備上使用TikTok，跟進美國多個城市與州政府管制TikTok的舉措

紐約市政府的聲明表示，TikTok對該市的技術網絡構成了安全威脅。紐約市各機構必須在30天內刪除TikTok應用程序，員工將無法在市政府擁有的設備和網絡系統上使用TikTok。2020年，在紐約州政府層級已推出類似限制令。

TikTok的母公司是中國科技巨頭字節跳動，有超過1.5億美國用戶。不過，在全美範圍內禁止TikTok的呼聲日益高漲，許多美國議員都擔心中國政府可能對TikTok施加影響力。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）今年3月曾表示，他認為中國政府可以利用TikTok控制美國用戶手機上的軟件，並操弄言論、分裂美國人。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）亦曾稱TikTok可能構成美國的國家安全威脅。

針對這樣的疑慮，TikTok一直主張並未、也不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質性措施，維護TikTok用戶的隱私和安全。

TikTok首席執行官周受資今年3月23日曾出席美國國會聽證會，為Tiktok辯護（資料照）

TikTok首席執行官周受資今年3月23日曾出席美國國會聽證會，為Tiktok辯護（資料照）

民調：半數美國成年人支持禁用

路透社和市場調查機構益普索（Ipsos）共同製作的一項新民調顯示，近一半的美國成年人支持禁止使用TikTok

此民調為期2天，調查於週二（8月15日）結束；結果顯示，約有47%的人至少在一定程度上支持「禁止在美國使用社交媒體應用程序TikTok」，36% 反對禁令，17%則表示「不知道」。此外，有58%的共和黨支持者支持禁止TikTok，民主黨支持者則有47%。

路透社指出，在美中關係跌至數十年來最低點之際，該調查顯示美國人對中國的全球影響力深感擔憂。

儘管如此，授權拜登政府進一步禁止TikTok的努力，在國會陷入停滯。上個月，美國議員表示正在考慮修改相關法案，以解決對該法案的疑慮。

是否禁止TikTok的問題，可能在共和黨內成為2024年美國總統大選的焦點。有意參選的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）已表示考慮對TikTok實施某種形式的全國禁令；前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）亦曾表明支持全面TikTok禁令。

2020年，時任美國總統的特朗普（Donald Trump）曾試圖禁止民眾繼續下載TikTok下載，但一系列法院判決阻止了該禁令生效。

部分美國政界人士擔憂，TikTok可能對美國帶來國安威脅。（示意圖）

部分美國政界人士擔憂，TikTok可能對美國帶來國安威脅。（示意圖）

加入其他政府機構行列

基於字節跳動公司與中國政府的密切關係，TikTok在全球範圍都引起了廣泛爭議。許多國家擔心，中國政府會監控這款軟體的用戶數據，並借助以年輕人為主的用戶群對公共輿論施加影響。有鑑於此，有些國家已經或正在擬定禁止使用TikTok的計劃

先前，美國聯邦政府部門的全部工作人員，已被要求必須從其公務手機上卸載TikTok。美國聯邦眾議院、白宮、國務院、國防部以及國土保衛部等機構，也已發布了禁止員工使用TikTok的規定。有消息還指出，美國政府還要求字節跳動出售TikTok，否則將會對這款軟體實施全面禁止。今年4月，美國蒙大拿州已首先簽署全面禁止TikTok的法令，TikTok則控告該州違憲。

蒙大拿州的禁令將於2024年1月生效。新規定將禁止應用商店提供TikTok，而TikTok也不能在該州營運。不過，已經在設備上安裝該應用的用戶不受影響。蒙大拿州是美國第一個通過全面性禁用法案的州。

（綜合報導）

禁用TikTok 印度早已先行一步

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全面禁止TikTok　美国蒙大拿州先行一步

美国在全面禁止TikTok的道路上又迈进了一步。蒙大拿州众议院通过了一项禁止TikTok的法案，也是美国第一个通过如此广泛法案的联邦州。该法案一经该州州长批准，可能会决定TikTok在美国的最终命运。

法律戰開打 TikTok控告蒙大拿州違憲

蒙大拿州開出全美第一槍，簽署立法全面禁止政府及一般用戶下載及使用TikTok。繼5名用戶兼創作者之後，TikTok公司也提起訴訟，指控此禁令違憲。該法案有何規定？

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