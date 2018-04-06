税财大盗：欧洲国家的税务诈骗

（德国之声中文网）有组织犯罪团伙假手俗称的"营业税旋转木马"，从事大规模欺税。现在，来自30个国家的63名记者将之大爆于天下。在媒体调查网络"Correctiv"牵头下，记者们找到了全欧范围的欺税踪迹。共有35家欧洲传媒参与调查了这一项目。

"Correctiv"通报说，这是欧洲迄今最大欺税行为，"根据欧盟委员会的估计，有组织团伙每年诈走欧盟成员国500亿欧元"。 "Correctiv"确认，欺税团伙使用所谓的"经营税旋转木马"手段，从国库拿回它们从未交纳过的经营税的退金。为达此目的，它们通常会在多个欧洲国家内设立复杂的公司结构。

具体欺税步骤大略如下：一较长供应链的一位卖家不将买家支付的营业税上交给财税局；买家则将所付的营业税申报为预付税，并从所在国的财税局那里拿回；经多次交易，相关商品重又卖给第一位卖家。此前未纳税的那位卖家一般都会很快再度消失；而很多情况下，那不过是一家信箱公司罢了。受损的只是财税局：不是未拿到过经营税，便是错误地退回了预付税。由此，此一欺税模式与俗称的"Cum-Ex"欺税手法颇相类似。

德国杯葛解决方案

"经营税旋转木马"欺税手段估计每年给德国造成50亿至140亿欧元损失。根据所公布的这一调查报告，欧洲财税当局眼下尤其因生态电认证领域的旋转木马欺税行为而受损。移动电话、游戏机、二氧化碳排放认证等领域也都适用欺税旋转木马。

问题是：德国和英国一道反对采用一种针对此类非法行为的有效打击手段，从而阻挠了对有组织犯罪的打击。

伦敦和柏林政府都拒绝设置一种全欧欺税早期警报系统。在欧盟经济委员莫斯科维奇（Pierre Moscovici）眼里，问题在于，为更有效打击欺税行为，单个国家得将相关责权让渡给欧盟，因此，成员国们会"竭力反抗，决不让出哪怕是一点点纳税主权"。他强调指出，在这里，损失的全是纳税人的钱。