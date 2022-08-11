税案丑闻：德国总理肖尔茨再次接受质询

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨将于周五（8月19日）接受一个汉堡议会Cum-Ex调查委员会的第二次质询，原因是他在担任汉堡市长期间是否帮助一家大银行逃避缴纳数百万欧元的税款。

这场听证会是汉堡议会Cum-Ex骗税案调查的一部分，该案使政府损失了数十亿欧元。

联邦法庭将Cum-Ex业务定性为犯罪行为。通常，企业会一年一度为股民分红，而分红所得则要向国家上缴25%的税金。但从事Cum-Ex业务的银行，则会在极短时间内，多次转手股票，以达到退税的目的。

德国已有数十人因这一丑闻被起诉，其中包括银行家、股票交易员、律师和财务顾问。

肖尔茨必须回答哪些问题？

质询的重点是，肖尔茨在2011年至2018年担任汉堡市市长期间，以及他所在的社民党（SDP）的其他领导成员，是否帮助一家位于汉堡的私人银行瓦堡银行逃避缴纳数百万的税款。

调查委员会将围绕肖尔茨和瓦堡银行的共同所有者在2016年和2017年的三次会议提出问题。

在调查委员会举行的第一次听证会中，肖尔茨承认出席了这些会议，但表示他不记得会议内容的详情。

然而，瓦堡银行的所有者之一奥勒留斯（Christian Olearius）作证说，肖尔茨向他建议了一种可能的方法，以逃避4700万欧元的资本获利税。

最近几家德国媒体报道说，调查人员已经从肖尔茨的前办公室经理处查获了相关电子邮件，这些电子邮件表明，时任汉堡市长的肖尔茨可能已经删除了与此事有关的数据。

《法兰克福汇报》说，这些邮件清楚地表明了肖尔茨涉嫌犯罪。

据报道，尽管肖尔茨否认曾向奥勒留斯直接提出过那样的建议，但是其他新查获的文件表明他确实这样做了。

有报道称，前社民党联邦议员卡尔斯（Johannes Kahrs）被发现在瓦堡银行的保险柜中存有21万8千欧元现金。这一发现为此案增添了神秘色彩。目前尚不清楚这些现金是否与这场财务丑闻有关。

在最近一次夏季新闻发布会上，当被问及这笔现金时，肖尔茨说："我和你一样好奇，我当然想知道它是从哪里来的。"

肖尔茨的支持率将继续走低？

继汉堡市市长之后，肖尔茨从2018年起担任默克尔联合政府的财政部长，然后在2021年当选为德国总理。

目前，他获得的支持率非常低，部分原因是一些人认为他对俄罗斯入侵乌克兰反应迟缓，尽管他的支持者称赞的谨慎行事。

肖尔茨还面临着一个挑战，即今年冬天可能出现的能源短缺和取暖费飙升，以及战争和疫情带来的经济后果。

他的执政沟通能力也面临着越来越尖锐的质疑--无论是在一个议会委员会上无法回答困难的问题，还是不愿意批评同行（比如本周巴勒斯坦总统阿巴斯（Mahmoud Abbas）关于大屠杀的言论），或者在面对质疑时表现得不够礼貌。

（路透社、法新社、德新社）

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