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瑞典发现了欧洲已知最大稀土矿，这有助于满足日益增长的需求。稀土充斥于我们的日常生活中，但你知道它们究竟是什么吗？
自近几年的中美关系紧张开始，全球供应链产生了严重的波动。而全球的产业链很多方面又跟中国有着直接的联系。稀土的产业链便是这其中的一个重要部分。近几年来，西方各国正全力试图打破中国在稀土供应链上的垄断地位。 但愿望是一方面，实际存在的条件到底又如何呢？
瑞典环保人士5月初抨击中国的碳排放超过所有发达国家总和，遭致了多家中国官媒的反击。不过，有一家官媒转载的一篇网络文章，反击力度明显过火：网民认为文章在揶揄通贝里的身材“碳排放不小”。
新出台的欧盟气候法草案计划在2030年前，将有害气体排放量减少55%。他们为此提出的口号是“Fit for 55”。不过，可以肯定的是，实现这一目标并不容易。
挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
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