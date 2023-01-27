 稀土究竟是什么？ | 科技环境 | DW | 28.01.2023

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科技环境

稀土究竟是什么？

瑞典发现了欧洲已知最大稀土矿，这有助于满足日益增长的需求。稀土充斥于我们的日常生活中，但你知道它们究竟是什么吗？

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