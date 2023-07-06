 稀土有多重要？中国主导地位为何难以撼动？ | 经济纵横 | DW | 06.07.2023

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经济纵横

稀土有多重要？中国主导地位为何难以撼动？

镓锗之后或是稀土？中国本周宣布对镓锗实施出口管制，引发了对中国可能限制其他原材料出口，尤其稀土出口的担忧。稀土究竟有何用处？中国的稀土对全球市场来说有多重要？为何稀土难以开采，各国又为减少对中国稀土的依赖做出什么样的努力？

中国包头的一处稀土开采厂

中国包头的一处稀土开采厂

（德国之声中文网）中国周一宣布管制镓锗出口，旨在保护国家安全。这一决定被普遍认为是针对美国及其盟友的科技围堵而来，并引发了对中国可能限制其他原材料出口的担忧，尤其是中国占全球供应链占主导地位的稀土出口。

稀土究竟是什么？

2010年，作为对中国渔船与日本海岸警卫队在双方都声称拥有主权的岛屿附近发生相撞事件的回应，中国暂停了对日本的稀土出口，当时北京表示该举措是基于对环境的担忧。导致稀土价格一度飙升，日本不得不寻找替代供应商。稀土到底有多重要？中国的稀土规模究竟有多大？各国为减少对中国稀土的依赖都做出何种努力呢？

什么是稀土？

稀土是一组包括17种元素的重要金属合称，对于多种高科技应用至关重要，比如电子产品、军事设备、风力涡轮机、电动汽车等等。这些元素具有独特的磁性、催化性和光学性质。根据美国地质调查局（USGS）的统计，2022年，中国稀土产量占全球产量比重约70%以上，其次是美国、澳大利亚、缅甸和泰国。

稀土：中国的贸易战王牌

根据研究公司Adamas Intelligence在2019年发布的数据，中国拥有世界上至少85%的稀土矿石加工成可以使用的材料的能力。 不过中国的稀土出口有所下降。根据中国海关数据显示，2023年前五个月，中国稀土出口量大约为2万吨，同比下降了4.4%。2022整年出口量约为4.8万吨，同比下降0.4%。

美国稀土进口大部分来自中国，但这种依赖度近年来逐步减少，从2014年至2017年的80%，降至2018年至2021年的74%。 

哪些国家有稀土?

美国地质调查局的数据显示，中国拥有4400万吨稀土储量，全球占比约为34%。据估计，越南、俄罗斯和巴西的稀土储量均约为2000万吨。印度储备约为690万吨，澳大利亚420万，美国230万吨。

2010年中国暂停对日本出口稀土，随后，北京又限制了全球稀土的出口，称其旨在减少污染和保护资源。这一事件导致几乎完全依赖进口中国稀土的日本开始寻找其他供应商，日本投资了澳大利亚的生产商莱纳斯Lynas，到了2018年，日本从中国进口的稀土占比减少到58%。

其他国家为了减少对中国的依赖采取了哪些措施？

其实全球稀土储量并不“稀“，但稀土的化学性质使它们难以分离提纯，加工难度也大并且过程中会生成有毒废物。宽松的环境标准使中国得以大力发展稀土产业，在近几十年来，随着西方生产商的纷纷推出，中国建立起对稀土的主导地位。

预防潜在危机  欧盟制定计划促稀土供应链多元化

西方国家已加大支持力度，促进本土关键矿产，包括稀土的生产。 澳大利亚、加拿大、欧盟和美国均制定了针对关键矿产行业的政策和扶持计划。 总部位于拉斯维加斯稀土矿商MP Materials在加州帕斯山（Mountain Pass）矿场开采，但将稀土精矿运往中国进行最终加工，因为美国没有最终的加工工序。 在稀土资源难以满足需求之际，电动汽车制造商特斯拉决定在未来的车型中减少对稀土的使用，以减轻环境和供应风险。 

中国在2022年连续第五年提高了稀土全年采矿配额，达到21万公吨，比前一年增长了25%。中国每年公布两次配额，今年第一批的采矿配额也有所增加。

（路透社）

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