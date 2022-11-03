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镧系元素以及钪、钇共17种化学元素的合称。
全世界已知有约9000余万吨稀土矿，其中有约占36%储藏在中国。稀土已被广泛应用于国防工业、冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、皮革、农牧养殖等各传统方面领域，在社会生活中几乎随处可见。
周三，加拿大以"国家安全"为由，责令三家中国公司撤出在加拿大稀土公司的股份。五天前，加拿大政府出台新规定，除特殊情况外，外国国有企业不得参股加拿大稀土公司。
欧盟日前出台了行动纲要，旨在减低对单一国家原材料的依赖性。目前，欧洲的稀土供应绝大部分都来自于中国。
为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？
能源转型、电动汽车、数字化 ——若缺少工业金属和稀土，便无法实现气候保护目标。问题在于，绝大多数关键原材料来自中国。对欧洲而言，这种依赖性有多危险？
美国总统拜登周二强调了他为抗衡中国在蓄电池市场主导地位所做的努力，加大对美国国内相关稀有金属开采和加工的支持。他表示，这“不是反华”，“而是撑美”。
自近几年的中美关系紧张开始，全球供应链产生了严重的波动。而全球的产业链很多方面又跟中国有着直接的联系。稀土的产业链便是这其中的一个重要部分。近几年来，西方各国正全力试图打破中国在稀土供应链上的垄断地位。 但愿望是一方面，实际存在的条件到底又如何呢？
《时代周报》呼吁欧洲减少对中国稀土等关键原材料的依赖性，以实现地缘政治的独立性。《南德意志报》关注中国防疫“零容忍”政策令东南亚国家不得不一同忍受负面影响。
欧盟划定30种关键性工业原材料，其中三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生冲突，供应链得不到保证时，其工业将蒙受严重损失。
在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。
《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。
《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
中国传出有意重启贸易谈判，但特朗普明确表示不愿意。而研究指出，中国2019年度的对美直接投资降至十年最低水平。这会不会进一步使中美经济脱钩？与此同时，中国宣布豁免对79项美商品加征关税，其中包括稀土矿。
朝鲜显然愿向中国提供本国一稀土矿的开采权，代价是中国投入巨资在这个邻国修建一座太阳能发电站。
在中国是否动用稀土王牌打贸易战备受关注的时候，中国国有稀土开采公司因环保不合格受到通报批评，接下来会停止开采吗？
《世界报》刊文指出，欧洲必须重新调整与中国、美国的关系。《商报》则认为，西方应当主动采取措施，避免在稀土问题上被中国施压。
中国曾经威胁说，要拿美国重度依赖的稀土货源来当做贸易谈判的筹码。稀土因此被纳入美国与加拿大的合作项目，甚至为僵持已久的加拿大人问题辟开一条出路。
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