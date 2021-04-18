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镧系元素以及钪、钇共17种化学元素的合称。
全世界已知有约9000余万吨稀土矿，其中有约占36%储藏在中国。稀土已被广泛应用于国防工业、冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、皮革、农牧养殖等各传统方面领域，在社会生活中几乎随处可见。
欧盟划定30种关键性工业原材料，其中三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生冲突，供应链得不到保证时，其工业将蒙受严重损失。
在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。
《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。
《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
中国传出有意重启贸易谈判，但特朗普明确表示不愿意。而研究指出，中国2019年度的对美直接投资降至十年最低水平。这会不会进一步使中美经济脱钩？与此同时，中国宣布豁免对79项美商品加征关税，其中包括稀土矿。
朝鲜显然愿向中国提供本国一稀土矿的开采权，代价是中国投入巨资在这个邻国修建一座太阳能发电站。
在中国是否动用稀土王牌打贸易战备受关注的时候，中国国有稀土开采公司因环保不合格受到通报批评，接下来会停止开采吗？
《世界报》刊文指出，欧洲必须重新调整与中国、美国的关系。《商报》则认为，西方应当主动采取措施，避免在稀土问题上被中国施压。
中国曾经威胁说，要拿美国重度依赖的稀土货源来当做贸易谈判的筹码。稀土因此被纳入美国与加拿大的合作项目，甚至为僵持已久的加拿大人问题辟开一条出路。
中国政府清楚地表明，如果贸易战继续下去，可能使用稀土作为武器，反制美国。
美国总统特朗普挑起的中美贸易大战波及的领域越来越广。 现在稀土或将也受到贸易战的牵连并带来后果。
美中女主播翠西·里根和刘欣的越洋对话和中方关于稀土问题的强硬表态引起《南德意志报》的注意。《商报》发表题为"新冷战"的文章，指出中美围绕贸易、科技领导地位和全球影响力的冲突正在升级，而欧洲被夹在中间。
避孕套、香水、葡萄酒、钢琴均属于中国从6月1日起加征惩罚性关税的原产于美国的进口商品。这是北京在美中贸易战加剧之际走出的最新一步。
中国高官张汉晖周四表示，美国“蓄意挑起贸易纠纷的行为，是赤裸裸的经济恐怖主义、经济沙文主义和经济霸凌主义”。路透社评论说，北京的言辞越来越强烈，这表明“中美贸易战没有很快结束的迹象”。
中国稀土供应量占全球80％以上。北京威胁禁止稀土出口美国奏效。特朗普政府希望以国家安全的名义放宽对联邦土地，甚至是海上采矿和勘探的规则。 然而即便稀土禁令一出就能伤害美企，但是专家却对其长期影响抱持怀疑。
稀土这张制美王牌亮相不久后，中国发改委首次发出明确信号，表示可以用作重要貿易谈判筹码。美国真的会因为中国限制稀土出口而受创吗? 或是可以找到其他替代品?
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