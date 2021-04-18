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稀土元素

镧系元素以及钪、钇共17种化学元素的合称。

全世界已知有约9000余万吨稀土矿，其中有约占36%储藏在中国。稀土已被广泛应用于国防工业、冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、皮革、农牧养殖等各传统方面领域，在社会生活中几乎随处可见。

Erythrite or red cobalt is a secondary hydrated cobalt arsenate mineral. From the Mount Colbalt mine, Queensland, Australia. Dated 2015 WHA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY !ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT! Copyright: WHA UnitedArchivesWHA_068_0181 erythritol or Red Cobalt IS a Secondary hydrated Cobalt arsenate Mineral from The Mount Mine Queensland Australia dated 2015 Wha PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Regard date estimated Copyright Wha UnitedArchivesWHA_068_0181

欧盟划定30种关键原材料 拟管控供应链风险 18.04.2021

欧盟划定30种关键性工业原材料，其中三分之二可在中国开采。欧盟担心一旦发生冲突，供应链得不到保证时，其工业将蒙受严重损失。
US President Joe Biden holds a microchip as he speaks before signing an executive order on securing critical supply chains, in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, February 24, 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

芯片短缺压力大 拜登命令审视供应链 25.02.2021

在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。
TO GO WITH China-Japan-technology-commodities FOCUS by D'Arcy Doran In a picture taken on September 5, 2010 a man driving a front loader shifts soil containing rare earth minerals to be loaded at a port in Lianyungang, east China's Jiangsu province, for export to Japan. China's restrictions on exports of rare earths are aimed at maximising profit, strengthening its homegrown high-tech companies and forcing other nations to help sustain global supply, experts say. China last year produced 97 percent of the global supply of rare earths -- a group of 17 elements used in high-tech products ranging from flat-screen televisions to iPods to hybrid cars -- but is home to just a third of reserves. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

中国考虑限制稀土出口掐住美国军工企业咽喉？ 16.02.2021

《金融时报》报道称，中国政府正在向业内人士咨询中国限制稀土出口有可能对美欧军工企业造成多大影响。去年被中国制裁的洛克希德·马丁公司已宣布全面停产F35战机。俄罗斯媒体猜测可能是中国限制稀土出口所导致。
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Supporters of Apple Daily newspaper, queue up to buy copy of Apple Daily newspaper to support media mogul Jimmy Lai Chee-ying, founder of Apple Daily after he was arrested by the national security unit, in Hong Kong, China August 11, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

德语媒体：抗争勇气与专制权力同步增长 13.08.2020

《时代周报》刊评赞扬了香港、白俄罗斯等地民众不畏专制强权继续抗争的勇气。《商报》报道，俄罗斯将在稀土领域同中国展开竞争。
Fahnen von China und USA auf Containern, Symbolfoto Handelskrieg *** Flags of China and USA on containers Symbolfoto Handelskrieg

美拒绝重谈贸协 中国投资降至十年低点  12.05.2020

中国传出有意重启贸易谈判，但特朗普明确表示不愿意。而研究指出，中国2019年度的对美直接投资降至十年最低水平。这会不会进一步使中美经济脱钩？与此同时，中国宣布豁免对79项美商品加征关税，其中包括稀土矿。
Ultrapure neodymium under argon, 5 grams. Original size in cm: 1 Neodymium is a chemical element with the symbol Nd and atomic number 60. It is a soft silvery metal that tarnishes in air. Neodymium was discovered in 1885 by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach. It is present in significant quantities in the ore minerals monazite and bastnäsite. Copyright: cc-by-1.0 Autor: nicht bekannt Quelle: Wikipedia

报道：朝鲜欲向中国出售一稀土矿开采权 24.10.2019

朝鲜显然愿向中国提供本国一稀土矿的开采权，代价是中国投入巨资在这个邻国修建一座太阳能发电站。
CORRECTING CREATION DATE Bulldozer scoop soil containing various rare earth to be loaded on to a ship at a port in Lianyungang, east China's Jiangsu province on September 5, 2010, for export to Japan. China denied making any fresh cuts in rare earths export quotas, but insisted it reserved the right to restrict shipments, after reports that supply to US companies had been cut off. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

中国严查稀土巨头 意在贸易战? 15.08.2019

在中国是否动用稀土王牌打贸易战备受关注的时候，中国国有稀土开采公司因环保不合格受到通报批评，接下来会停止开采吗？
ARCHIV - 31.12.2010, China, Ganxian: In einem Tagebau werden Seltene Erden gefördert. Die dominierende Rolle Chinas wird besonders deutlich bei den für die Hightech-Industrie unverzichtbaren Seltenen Erden. Sie stecken in Mobilgeräten, Computern und Windturbinen. Weltmarktführer China hat den Export beschränkt und die Preise hochgetrieben. Wissenschaft und Wirtschaft wollen nun das Recycling der wertvollen Rohstoffe vorantreiben. (zu dpa «Kampf um Seltene Erden - Metallrecycling als Alternative?» vom 08.05.2017) Foto: Str/FEATURECHINA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

德语媒体：面对中国 欧洲应采取主动 26.07.2019

《世界报》刊文指出，欧洲必须重新调整与中国、美国的关系。《商报》则认为，西方应当主动采取措施，避免在稀土问题上被中国施压。
US President Donald Trump and Canadian Prime Minister Justin Trudeau take part in a bilateral meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on June 20, 2019. (Photo by MANDEL NGAN / AFP) (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

美国出手相救 加拿大稀土报答? 21.06.2019

中国曾经威胁说，要拿美国重度依赖的稀土货源来当做贸易谈判的筹码。稀土因此被纳入美国与加拿大的合作项目，甚至为僵持已久的加拿大人问题辟开一条出路。
CORRECTING CREATION DATE Bulldozer scoop soil containing various rare earth to be loaded on to a ship at a port in Lianyungang, east China's Jiangsu province on September 5, 2010, for export to Japan. China denied making any fresh cuts in rare earths export quotas, but insisted it reserved the right to restrict shipments, after reports that supply to US companies had been cut off. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

稀土：中国的贸易战王牌 15.06.2019

中国政府清楚地表明，如果贸易战继续下去，可能使用稀土作为武器，反制美国。
ARCHIV - 31.12.2010, China, Ganxian: In einem Tagebau werden Seltene Erden gefördert. Die dominierende Rolle Chinas wird besonders deutlich bei den für die Hightech-Industrie unverzichtbaren Seltenen Erden. Sie stecken in Mobilgeräten, Computern und Windturbinen. Weltmarktführer China hat den Export beschränkt und die Preise hochgetrieben. Wissenschaft und Wirtschaft wollen nun das Recycling der wertvollen Rohstoffe vorantreiben. (zu dpa «Kampf um Seltene Erden - Metallrecycling als Alternative?» vom 08.05.2017) Foto: Str/FEATURECHINA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

如果稀土成为中国反制美国的武器 07.06.2019

美国总统特朗普挑起的中美贸易大战波及的领域越来越广。 现在稀土或将也受到贸易战的牵连并带来后果。
德语媒体： 一山不容二虎

德语媒体： 一山不容二虎 31.05.2019

美中女主播翠西·里根和刘欣的越洋对话和中方关于稀土问题的强硬表态引起《南德意志报》的注意。《商报》发表题为"新冷战"的文章，指出中美围绕贸易、科技领导地位和全球影响力的冲突正在升级，而欧洲被夹在中间。
Fahnen von China und USA auf Containern, Symbolfoto Handelskrieg *** Flags of China and USA on containers Symbolfoto Handelskrieg

贸易战继续 600亿美国产品面临关税 31.05.2019

避孕套、香水、葡萄酒、钢琴均属于中国从6月1日起加征惩罚性关税的原产于美国的进口商品。这是北京在美中贸易战加剧之际走出的最新一步。
Beschreibung: Handelsstreit USA-China Schlagworte: Handelsstreit USA China Donald Trump Xi Jiping Copyright: Dominik Joswig, DW.

中美贸易战恐难很快结束 30.05.2019

中国高官张汉晖周四表示，美国“蓄意挑起贸易纠纷的行为，是赤裸裸的经济恐怖主义、经济沙文主义和经济霸凌主义”。路透社评论说，北京的言辞越来越强烈，这表明“中美贸易战没有很快结束的迹象”。
--FILE--An excavator loads trucks with rare earth at a mine in Mojiang Hani Autonomous County, Simao city, southwest Chinas Yunnan province, 18 March 2008. The EU has demanded that China loosen its policy on sales of rare earth materials after the World Trade Organisation upheld a ruling that Beijings policies to limit raw material exports violated international trade rules. The case, brought in 2009 by the EU, US and Mexico, touches on one of the biggest sources of tension in the world trading system: the use of export restrictions to hoard raw materials for the use of domestic manufacturers. Schlagworte Wirtschaft, Bergbau, Rohstoffe, China, Seltene Erden, Tagebau

北京稀土王牌未出 美国严阵以待 30.05.2019

中国稀土供应量占全球80％以上。北京威胁禁止稀土出口美国奏效。特朗普政府希望以国家安全的名义放宽对联邦土地，甚至是海上采矿和勘探的规则。 然而即便稀土禁令一出就能伤害美企，但是专家却对其长期影响抱持怀疑。
--FILE--Piles of rare earth to be exported to Japan are pictured at the Port of Lianyungang in Lianyungang city, east Chinas Jiangsu province, 5 September 2009. The EU has demanded that China loosen its policy on sales of rare earth materials after the World Trade Organisation upheld a ruling that Beijings policies to limit raw material exports violated international trade rules. The case, brought in 2009 by the EU, US and Mexico, touches on one of the biggest sources of tension in the world trading system: the use of export restrictions to hoard raw materials for the use of domestic manufacturers. Schlagworte Wirtschaft, Bergbau, Rohstoffe, China, Seltene Erden, Tagebau

制美王牌登场? 中国威胁稀土反击 29.05.2019

稀土这张制美王牌亮相不久后，中国发改委首次发出明确信号，表示可以用作重要貿易谈判筹码。美国真的会因为中国限制稀土出口而受创吗? 或是可以找到其他替代品?
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