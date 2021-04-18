德语媒体： 一山不容二虎

美中女主播翠西·里根和刘欣的越洋对话和中方关于稀土问题的强硬表态引起《南德意志报》的注意。《商报》发表题为"新冷战"的文章，指出中美围绕贸易、科技领导地位和全球影响力的冲突正在升级，而欧洲被夹在中间。