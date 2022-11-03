客座评论：西方能撼动中国的稀土垄断地位吗？

自近几年的中美关系紧张开始，全球供应链产生了严重的波动。而全球的产业链很多方面又跟中国有着直接的联系。稀土的产业链便是这其中的一个重要部分。近几年来，西方各国正全力试图打破中国在稀土供应链上的垄断地位。 但愿望是一方面，实际存在的条件到底又如何呢？