稀土有多重要？中国主导地位为何难以撼动？

镓锗之后或是稀土？中国本周宣布对镓锗实施出口管制，引发了对中国可能限制其他原材料出口，尤其稀土出口的担忧。稀土究竟有何用处？中国的稀土对全球市场来说有多重要？为何稀土难以开采，各国又为减少对中国稀土的依赖做出什么样的努力？