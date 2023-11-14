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镧系元素以及钪、钇共17种化学元素的合称。
全世界已知有约9000余万吨稀土矿，其中有约占36%储藏在中国。稀土已被广泛应用于国防工业、冶金、机械、石油、化工、玻璃、陶瓷、纺织、皮革、农牧养殖等各传统方面领域，在社会生活中几乎随处可见。
在部分关键原材料的供应上，欧盟极度依赖第三国。如今，欧盟推出新规则，计划在2030年以前根本改变这一局面。
美国总统拜登周日率官员和科技业高管组成的代表团抵达越南，越南最高领导人阮富仲欢迎拜登的到来。美国和越南接下来将就区域安全、半导体等议题进行会谈，并且提升双边关系至最高级别的「全面战略合作伙伴关系」。
据德国《经济周刊》报道，一家矿产企业获得格陵兰政府许可，在该岛开采稀土。该企业所有人称，明年就可以开始生产。
即便尚未与南方共同市场（Mercosur）四国签署自贸协定，欧盟仍将向拉美及加勒比海国家投资约450亿欧元。欧盟-拉美及加勒比海国家峰会声明中，没有明确谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。
中国宣布将对两种用于半导体生产的原材料镓和锗实施出口管制，引起了德语媒体的关注和讨论。分析指出，此举无法对西方构成真正的威胁，因为中国并非不可替代。
《商报》评论说，欧洲拥有关键金属等矿藏，应当自主开采和加工，即便成本更高。因为这涉及安全问题。《新苏黎世报》就香港活动人士被悬赏通缉写道，民主国家应关注中共在海外的监控活动，并坚决予以制止。
台积电在一份电子邮件声明中表示：“经过评估，我们预计原材料镓和锗的出口限制不会对台积电的生产产生任何直接影响。”台湾其他半导体公司也表示影响微弱。
镓锗之后或是稀土？中国本周宣布对镓锗实施出口管制，引发了对中国可能限制其他原材料出口，尤其稀土出口的担忧。稀土究竟有何用处？中国的稀土对全球市场来说有多重要？为何稀土难以开采，各国又为减少对中国稀土的依赖做出什么样的努力？
北京公布最新出口管制，影響兩大關鍵半導體金屬供應，預料衝擊美、日、韓及歐盟。全球晶片戰愈演愈烈，各方政府、企業如何應對？
中美晶片戰不斷升級，中國宣布將限制鎵、鍺的出口。這兩種金屬是製造半導體的重要材料。德国联邦经济部长哈贝克周二表示，如果中国进一步扩大对稀有金属出口的限制，例如扩大到锂，德国将遇到“大麻烦”。
原油、天然气、稀土--中亚国家哈萨克斯坦拥有德国所需要的原材料。德国总统施泰因迈尔访问期间，双方约定将向德国一家炼油厂每月输送10万吨原油。乌克兰战争也给这个中亚国家带来变化。
歐盟委員會主席馮德萊恩2日在德國一間新晶片廠的動土儀式上表示，歐盟在半導體產業上過於依賴中國及台灣。此外，歐盟為提升自身晶片產量、讓全球晶片產能可以「脫亞入歐」，也制定了一系列法案。
为了确保未来的永续性，欧盟正在酝酿新计划，希望使关键金属的供应链多样化，比如开采本土矿藏，以摆脱对中国稀土金属的依赖。欧盟目前98%的稀土金属都靠从中国进口。
继瑞典境内发现大量稀土矿藏后，挪威学者日前也发布报告称，该国海域蕴藏有大量的铜、钴、镁、镍以及稀土等矿物资源。这有助于减少欧洲对中国的经济依赖度，但是环保组织也提出了关于海洋生态环境的担忧。
瑞典发现了欧洲已知最大稀土矿，这有助于满足日益增长的需求。稀土充斥于我们的日常生活中，但你知道它们究竟是什么吗？
继上世纪六十年代的大饥荒之后，中国首次出现了人口下降的趋势。中国人口结构的急剧变化，不仅对中国崛起构成了前所未有的威胁，其影响也会波及全球。
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