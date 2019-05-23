 稀土——中国在贸易战中的王牌杠杆？ | 经济纵横 | DW | 23.05.2019

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经济纵横

稀土——中国在贸易战中的王牌杠杆？

从iPhone到电动汽车引擎、军机引擎、卫星、激光器：稀土的应用十分广泛。美中关系紧张，令外界忧虑北京是否会以稀土出口作为贸易战中的杠杆加以使用。

Rohstoffe Seltene Erde (USDA, ARS, IS Photo Unit)

（德国之声中文网）哪些产品需要稀土？

稀土用于电动和混合动力汽车的可充电电池、精密陶瓷、计算机、DVD机、风力发电机、汽车及炼油设备的催化转化器、屏幕、电视、照明灯具、激光器、光导纤维、超导体和抛光玻璃中。

一些稀土元素如钕和镝对于电动汽车引擎十分关键。

 

军事装备中稀土的运用

一些稀土元素在军事装备中十分重要，如飞机引擎、导弹巡航系统、反导防御系统、卫星以及激光器。

比如镧是制造夜视设备所需要的。

美国国防部对稀土的需求占该国总需求的1%。而美国对稀土的需求占全球总需求的9%。这是美国2016年的数据。

 

哪些企业最依赖中国的稀土？

雷神公司、洛克希德马丁公司、BAE Systems Pls生产复杂的导弹，在巡航系统和传感器中使用稀土。

苹果公司使用稀土生产扬声器、镜头和震动装置。该公司称无法按传统方式回收稀土，因其使用量微小难以回收。

美国圣母大学专家格尔茨（Eugene Gholz）向路透社表示，自2010年以来，政府和工业界积累了稀土库存。

 

稀土是什么？哪里有矿藏？

稀土包含17种元素：镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇。

稀土的开采和加工困难、成本高、污染大。中国的稀土加工量最大，供应美国进口的八成（2014-2017年）。2017年，中国的稀土产量占全球的81%，这是美国的地质调查局的数据。

2010年中日外交纠纷后，日本指责中国因政治原因暂停出口稀土，中国则予以否认。

中国拥有全球稀土矿藏的37%，几乎没有其它稀土供应方有同等的竞争力。

加州Mountain Pass矿是美国唯一一家运作的稀土矿。不过，拥有该矿的MP Materials公司将每年提取的大约5万吨稀土运往中国进行加工。在贸易战期间，中国对这类进口征收25%的关税。

澳大利亚莱纳斯公司（Lynas Corporation Ltd.）本周表示，与德克萨斯州蓝线公司（Blue Line Corp）签署备忘录，在美国建造一处稀土加工设施。

在印度、南非、加拿大、澳大利亚、爱沙尼亚、马来西亚和巴西也有稀土的开采。

 

稀土受到美国关税多少影响？

迄今为止，美国政府对稀土免除对中国产品征收的关税。

 

如何减少对中国进口的依赖？

5月，美国参议院提出议案，鼓励发展本国的供应商。

此外，回收也成为潜在的稀土来源。内布拉斯加州的Rare Earth Salts公司正在使用老旧荧光灯管，从中回收稀土。稀土约占灯管成分的20%。

 

苗子/乐然（路透社）

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