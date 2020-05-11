“移除中国APP”之印度APP遭谷歌下架

(德国之声中文网) 谷歌方面周三(6月3日)表示，这款名为"Remove China Apps"的应用软件"触犯了谷歌公司的相关条例"。该APP五月底刚刚上架，呼应了不少印度网民"抵制来自中国的APP"之号召，在短短几天内就获得了500多万的下载量。

谷歌公司一名发言人证实了该应用下架确实是因为触犯公司条例，但是没有给出进一步的解释。

一名知情人士则向路透社表示，谷歌公司的条例禁止应用软件"误导用户移除、禁用第三方应用软件或修改系统设置"。

而"移除中国APP"一旦安装后，就会自动扫描安卓手机内的抖音、UC浏览器等来自中资企业的APP；用户一旦卸载了这些中国APP，手机还会弹出一条通知："你太棒了！手机里没有中国APP。"

这款安卓应用是由印度软件开发商OneTouch AppLabs编写的，该公司暂时没有回应路透社的置评请求，只是在其官方网站上确认了应用遭谷歌下架的消息，并且感谢广大用户的支持。

半个世纪的摩擦

据法新社报道，5月5日及5月9日，中印两国分别在拉达克地区(西段)、乃堆拉地区(中段)的边境发生肢体冲突，双方还一度互掷石块。中国媒体同期也曾报道印度军队阻挠中国边防部队正常巡逻执勤。印度国防部长辛格（Rajnath Singh）5月30日表示，"在任何情况下，我们都不会让印度的尊严受到损害。"

许多印度民众在过去几周使用"抵制中国产品"(BoycottChineseProducts)之社交媒体标签，印度总理莫迪(Narendra Modi)的一名发言人此前也使用过该标签，并呼吁卸载普遍使用的中国产软件。

半个多世纪以来，中国与印度时常发生边界摩擦，1962年甚至还发生了边境战争。2017年，两国在拉达克地区(西段)、洞朗地区(中段)的边境发生过冲突何对峙。2018年，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在武汉举行会谈后，双边关系有所缓和和改善。去年十月，中印两国领导人再度在印度南部城市金奈举行会晤。中印关系中，边界是一个极为敏感的问题，双方拥有共同边界近2000公裡，有总面积超过12万平方公裡区域存在领土争议，涉及西段、中段和东段三个部分。中印双方原则上都同意和平解决争议。

文山/苗子/(路透社、法新社)