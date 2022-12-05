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人口流动现象，难民是移民的一种，随着社会发展，除了政治难民，经济难民，还出现了所谓的环境难民。
国际法确立的对难民的保护的原则主要有两个，即“不推回”原则和“国际团结合作原则”。欧盟有共同的移民和难民政策、包括成员国合理分摊难民政策。欧洲南部国家，如意大利，西班牙，希腊等国面临较为严重的非洲非法难民入境的问题。
在德国南部乌尔姆附近的小镇，一名男子持刀袭击了两名在上学路上的女孩。这两个孩子受重伤，被送往医院，一人不治身亡。行凶后，肇事男子逃进一个难民收容所。
德国正在讨论降低入籍门槛、允许双重国籍的改革计划。那么，欧洲各国的入籍条件都有哪些相同与不同呢？
布里亚特共和国位于东西伯利亚南部，是俄罗斯最贫穷的地区之一。当普京宣布部分动员令的时候，该地区成千上万人逃往毗邻的蒙古国。大量移民的涌入给乌兰巴托政府造成巨大压力。
不需要等待时间，不需要放弃原有国籍，对老年人和儿童另有特别优惠：据媒体报道，德国内政部长正在计划推出入籍改革，大幅放宽加入德国国籍的限制。
随着俄罗斯加大对乌克兰民用基础设施的攻击，柏林开始为接纳更多涌入德国的难民进行准备。目前柏林市政府计划为最多1万名新到的乌克兰难民提供住所，然而找房之路十分艰难。
难民工作相关组织批评欧盟在难民问题上存在“双标”，给予乌克兰难民比其他国籍的难民更多优待。这样的指责是事实吗？
虽然欧盟最高法院最近裁定，德国、丹麦和其他申根国家延长2015年重新启动的边境检查没有法律依据，但欧盟委员会没有启动侵权程序。
德国联邦政府和各州已就新的经济援助计划达成一致，其中包括推出49欧元全国公共交通月票、限制天然气和电力价格、发放能源开支一次性补贴、增加中低收入家庭的住房补贴，以及为乌克兰难民提供住房和照顾等。
伊斯坦布尔是少数几个仍拥有通往俄罗斯直飞航班的欧洲城市之一，许多俄罗斯人购买飞往伊斯坦布尔的单程票，从而逃避战争。他们将土耳其视作临时避难所，也有些人买房创业，作长期打算。
俄罗斯在侵乌战争中大量投入伊朗无人机袭击该国供电供水设施以及民用住宅，目的是在冬季前将乌克兰变成一片废墟，让大量难民涌入西方国家。
乌克兰总统指责俄罗斯故意阻挠跨黑海的粮食运输，该国总理施米哈尔则称俄罗斯军队想摧毁赫尔松的一座大坝，以洪水阻止乌军攻势。与此同时，美国国务卿表示，目前没有进行新一轮和平谈判的基础。
尽管战争仍在持续，一些乌克兰民众依然回到了位于东部的家乡。德国之声记者Mathias Bölinger登上了六个月来首列驶往克拉姆托尔斯克的列车。今年4月初，这座城市的火车站遭到俄罗斯导弹袭击，造成严重伤亡。
近一百万来自乌克兰的难民在德国找到了庇护所。然而目前，德国各市镇的接收能力已经达到极限。而且，来自其它国家的寻求庇护者也在增加。
德国前总理默克尔感谢德国各地无数为欢迎和帮助难民做出贡献的志愿者。她将15万美元奖金捐赠出来，让四位区域获奖者分享。
俄罗斯入侵战争开始后，乌克兰当局停止延长俄罗斯公民的居住许可。此后，这些居民的身份变得不明确，许多人面临被驱逐出境的命运。德国之声采访了其中一些受到影响的居民。
为了躲避当局的部分动员令，也有一部分俄罗斯人逃到了邻国白俄罗斯，尽管该国被视为普京侵乌战争的同谋。那么，这些俄罗斯人在白俄罗斯的境遇又怎样呢？
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