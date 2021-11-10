为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
人口流动现象，难民是移民的一种，随着社会发展，除了政治难民，经济难民，还出现了所谓的环境难民。
国际法确立的对难民的保护的原则主要有两个，即“不推回”原则和“国际团结合作原则”。欧盟有共同的移民和难民政策、包括成员国合理分摊难民政策。欧洲南部国家，如意大利，西班牙，希腊等国面临较为严重的非洲非法难民入境的问题。
德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。
任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。
各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。
即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。
艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？
德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。
有评论认为，近年来在中国大陆和香港，偏公民社会类的社群组织的存在，都会被认为可能是挑战政权的合法性。对于活动人士来说，“颠覆国家政权”成为一种“口袋罪”。
为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。
为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式