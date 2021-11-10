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移民难民

人口流动现象，难民是移民的一种，随着社会发展，除了政治难民，经济难民，还出现了所谓的环境难民。

国际法确立的对难民的保护的原则主要有两个，即“不推回”原则和“国际团结合作原则”。欧盟有共同的移民和难民政策、包括成员国合理分摊难民政策。欧洲南部国家，如意大利，西班牙，希腊等国面临较为严重的非洲非法难民入境的问题。

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默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题 10.11.2021

德国看守政府总理默克尔呼吁俄罗斯总统普京帮助解决目前在白俄罗斯和波兰边境地区出现的移民滞留问题。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施 09.11.2021

聚集在波兰-白俄罗斯边境地区的移民数量已经达到3000到4000人。欧委会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。德国看守政府内政部长呼吁欧盟向波兰和德国提供援助。
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

数百名移民试图从白俄罗斯边境进入欧盟 08.11.2021

白俄罗斯边防部门表示，目前有较大数量的移民正在从白俄罗斯步行前往波兰边境，该部门会“动用一切必要措施”确保边境安全。

DW默克尔专访：“是的，我们做到了！” 08.11.2021

任职德国总理长达16年的默克尔在卸任前接受DW专访，谈及退休后的规划，分享多年来保持活力充沛的秘诀，也讲述了在任期内经历的最大挑战。
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

专访默克尔：“我们做到了” 07.11.2021

在即将卸任之际，默克尔接受了德国之声采访，讲述了她任职德国总理这16年里的一些心得和感触。她谈到2015年的难民危机和自己的未来计划，同时也介绍了她多年里一直保持精力旺盛的秘诀。

29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

联合国气候会议今日开幕 31.10.2021

各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

他乡？故乡？土耳其劳工在德国的60年 30.10.2021

土耳其人移民德国始于 60 年前的一份劳工招募协议。对于第一批客籍劳工的子孙后辈来说，今天的德国既是他们的家乡，却也意味着歧视。

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bedankt sich beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Händel-Halle nach ihrer Rede beim Publikum. In der Saalestadt finden die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Begleitet werden die Festlichkeiten von einer Ausstellung in der Innenstadt, der EinheitsExpo. +++ dpa-Bildfunk +++

默克尔退休前讲述为何任内几乎每年都出访中国 26.10.2021

即将卸任的德国联邦总理默克尔接受《南德意志报》专访，回首自己担任总理16载光阴。《南德意志报》描述称，这将是一位“带着自信离开总理府的总理”。
Lawmakers attend the first plenary session of the German parliament Bundestag after the elections, Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. At right German President Frank-Walter Steinmeier. (Photo/Markus Schreiber)

更年轻、更多元：德国新一届联邦议院登场 26.10.2021

德国新一届联邦议院本周二（10月26日）首次召集，意味着现任政府正式卸任，成为看守内阁。本届联邦议院不仅是议员最多的一届，而且还有更年轻、更多元等诸多特色。
Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

报复欧盟！白俄罗斯用难民当武器 24.10.2021

欧盟制裁白俄罗斯之后，卢卡申科政府不但不阻拦、甚至借助蛇头进行贩卖人口。难民进入白俄罗斯之后，借道波兰直奔德国。8月以来，约4000人被德国收容。

从阿富汗到加州 "小喀布尔" 21.10.2021

艾哈迈德成功地离开了阿富汗。他加入了流亡阿富汗人群体，在加利福尼亚州的弗里蒙特落脚。这位前美军翻译不得不离开他的家人，试着一切从头开始。
05.07.2018, Bayern, Nürnberg: Zwei Blaue Karten für ausländische Fachkräfte liegen im Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf einem Tisch. Fast 77 000 hochqualifizierte Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern konnten bisher mit einer sogenannten Blauen Karte in Deutschland arbeiten. Ein Großteil davon in stark nachgefragten Berufen - etwa als Ingenieur, Naturwissenschaftler, Informatiker oder Arzt. Foto: Daniel Karmann/dpa | Verwendung weltweit

研究：德国成高质移民的首选之地 18.10.2021

为了缓解专业人才短缺的问题，是否应该实施一个更为开放，更为不同的移民政策，这在德国是一个讨论了多年的话题。而今，波士顿咨询公司发布的一份报告得出了一个出人预料的结果：德国已成为各国年轻、受过良好教育的一个移民首选之地。除此之外，还有哪些国家受到高级人才的青睐？
26.08.21 *** RAMSTEIN-MIESENBACH, GERMANY - AUGUST 26: Evacuees from Afghanistan walk from a temporary tent to a bus at Ramstein Air Base on August 26, 2021 in Ramstein-Miesenbach, Germany. Ramstein has become one of the main preliminary destinations for evacuees leaving Afghanistan on U.S. military flights. U.S. forces there have built a temporary shelter and are preparing to accept up to 10,000 people. Evacuations by a multitude of nations of their citizens and endangered Afghans are ongoing as the Taliban warn against extending foreign military presence in Afghanistan beyond August 31. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

2021年德国境内难民申请数量大幅增长 17.10.2021

德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/04.06.2021 *** Police officers keep watch in Tiananmen Square in Beijing on June 4, 2021, the 32nd anniversary of the deadly 1989 crackdown on pro-democracy protests. (Photo by GREG BAKER / AFP)

墙外文摘：颠覆政权在香港也成了“口袋罪” 17.10.2021

有评论认为，近年来在中国大陆和香港，偏公民社会类的社群组织的存在，都会被认为可能是挑战政权的合法性。对于活动人士来说，“颠覆国家政权”成为一种“口袋罪”。

“异议人士俱乐部”：巴黎的政治流亡者之家 17.10.2021

为了躲避塔利班政权，拉特布·努里（Rateb Noori）从阿富汗逃亡法国。这位记者正试图在巴黎开始新的生活，并得到了一个独特的难民酒吧的帮助。这里汇聚来自世界各地的政治流亡者。

Little Amal is carried inside the Mucem museum in Marseille, on September 22, 2021, as part of The walk, a festival of art that follows the journey of Little Amal, a giant puppet depicting a Syrian refugee girl travelling 8000km across Turkey and Europe. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

阿玛尔的欧洲之旅 05.10.2021

为了引起人们对未成年难民的关注，一个名为《行走》（The Walk）的表演团正在穿越欧洲。主人公阿玛尔——一个来自叙利亚的女孩，是一个3.5米高的木偶。
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