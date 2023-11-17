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人口流动现象，难民是移民的一种，随着社会发展，除了政治难民，经济难民，还出现了所谓的环境难民。
国际法确立的对难民的保护的原则主要有两个，即“不推回”原则和“国际团结合作原则”。欧盟有共同的移民和难民政策、包括成员国合理分摊难民政策。欧洲南部国家，如意大利，西班牙，希腊等国面临较为严重的非洲非法难民入境的问题。
IT、护理、物流……德国的众多行业都急需专业人才。为了吸引外国技术人才，德国出台了最新技术人员移民法，大幅降低赴德工作的门槛。不会德语，申请者父母来德国都有可能。
隨著以色列軍隊繼續向加薩北部推進，加薩地帶已有150多萬巴勒斯坦人流離失所，加薩南部更是人滿為患，不堪重負。
面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。
自以哈战争开始以来，哈马斯控制的加沙卫生部称已有超过10000人死于以色列的轰炸。人们逃向南部，但那里也不安全。
本周一，德国各州州长与总理肖尔茨彻夜讨论难民政策的路线变化，最终达成一致。联邦政府每向各州分配一名避难申请者，该州每年将获得7500欧元拨款。此外，避难审批程序将加速，避难申请者的社会福利金受到更严格限制。
越来越多的难民企图从白俄罗斯进入欧盟国家拉脱维亚，仅今年就已拦截了1万多人，而难民的目的地是前往德国等西欧国家。
上百万的阿富汗难民因在巴基斯坦没有合法身份遭到驱逐。他们当中有人已在当地生活了数十年。有人担心他们的女儿回到阿富汗后接受教育将成问题。
第一批數百名持外國護照或雙重國籍者從加薩走廊撤離，抵達埃及。有消息指，接下來2週總計將撤離7500名外國人。另一方面，以色列在加薩的地面攻勢持續，並連續2日空襲難民營，聯合國憂心這可能構成戰爭罪。
以色列證實31日空襲加薩北部的一座難民營，並表示擊斃了哈馬斯的高階軍官，稱他參與策劃執行哈馬斯10月7日對以色列的襲擊。加薩衛生部稱，這場空襲至少導致50人喪命。
逃离中国的人数越来越多，其中冒险“走线”者通过免签证飞抵厄瓜多尔，与拉美人一起穿越曾经无法穿越的达连峡谷，走过几个中美洲国家，最后抵达美国边境。到了美国之后会遭遇什么？
加沙冲突爆发以来，德国已经有多场支持巴勒斯坦的示威活动因触及“反犹”红线而遭警方取缔。在这样的背景下，立场相对温和的德国穆斯林群体，又有著怎样的反应？
避难申请遭拒绝后，当事人应尽快被遣返出境，只有这样才能对滚滚而来的难民潮起到威慑阻遏作用。为此目的，德国政府制定了哪些计划呢？
越来越多的难民涌入德国，许多地方政府感到不堪重负。移民政策进行改善的必要性有多大？记者来到一处柏林难民抵达中心探寻究竟。
乌克兰战争爆发前，日本的庇护程序非常严格，每年只有少数人获得难民身份。茨维利克（Nadiia Tsiviliuk）是个例外。她向DW讲述了俄罗斯入侵乌克兰后她在日本当难民的经历。
世界卫生组织称，以色列强迫加沙人撤离北部医院等于是 “死刑判决”。不堪重负的医疗机构仍在继续治疗大量病人和伤员。这时的医院也成了事实上的难民收容所。
为国际媒体工作的巴勒斯坦记者巴卢沙（Hazem Balousha）和当地人一起逃离了加沙城。他在努塞拉特难民营向德国之声讲述了加沙地带的悲惨状况。
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