人口流动现象，难民是移民的一种，随着社会发展，除了政治难民，经济难民，还出现了所谓的环境难民。

国际法确立的对难民的保护的原则主要有两个，即“不推回”原则和“国际团结合作原则”。欧盟有共同的移民和难民政策、包括成员国合理分摊难民政策。欧洲南部国家，如意大利，西班牙，希腊等国面临较为严重的非洲非法难民入境的问题。