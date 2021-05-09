 移民潮? 香港英国签证申请数远超欧盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2021

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时政风云

移民潮? 香港英国签证申请数远超欧盟

英国内政部公布最新移民数据，大批港人申请移居英国引起关注。英国内政大臣强调，英国会坚持自由并履行承诺。

Hongkong 2019 | Protest British National (Overseas) Staatsbürgerschaft

近300万香港居民持有1997年之前所发出的BNO护照，而英国政府预测，新计划可能会吸引30多万人及其家属赴英。

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香港流亡人士罗冠聪7日在推特宣布英国政府已核准他的政治庇护申请，但他也同时呼吁英国政府能够协助更多寻求类似协助的港人。同日，英国政府揭晓一个数千万英镑的助港人计划。

英国为港人提供的新移民计划自1月底推出以来，不足两个月已有2.7万港人申请。港方接连以不同措施回应，最新举动是针对广受年轻人欢迎的工作期假计划。

(德国之声中文网) 根据牛津大学移民观察站的报告，英国脱欧之后，香港人透过英国海外国民护照BNO申请进入英国的签证数远高于欧盟居民的申请。

报告显示，今年前三个月，香港居民有34000人申请到英国居住，而欧盟居民任何类型的签证申请只有5354份。

根据英国内政部的资料，香港34,300宗BNO签证申请案中，其中20,000宗为主申请人个案，14,300宗为受抚养人个案；20,600宗为境外申请，13,700宗为境内申请。

英国内政部大臣帕特尔 (Priti Patel)在推特上说:「很高兴看到超过34000份新的香港英国国民（海外）签证的申请。英国海外公民可以自由地在英国建立新的生活。全球性的英国将始终坚持自由，并履行我们的承诺。这个新的签证途径强调了这一点。」

香港在1997年回归中国。北京承诺继续提供港人中国大陆无法享受的自由，包括言论自由和独立的法律制度。但北京在去年实施香港国安法，压制异议人士，英国也宣布从1月31日开始实施一项协助港人以BNO申请签证并有机会成为英国公民的计划。

观察站主任桑普迅 (Madeleine Sumption)：「没有可靠的方法来预测有多少人从香港长期移居英国。我们在这些数据中看到的水平不能被期望代表未来的流量。这批数字可能因为新冠大流行病是被低估的，也可能因为潜在的需求比正常情况下更多。」

Symbolbild Brexit | Europäische Kommission in Brüssel

英国第一季来自欧盟最多的入境签证申请类别是边境工人许可证，共有2751份。这是一个专门为不在英国居住但在自由移动规定结束前已经在这里定期工作的欧盟公民所设计的类别。

欧盟居民不想移居英国?

根据观察站统计，英国内政部在27日公布的数据显示，欧盟公民对脱欧后签证途径的使用率很低。在自由流动结束后的前三个月，有1075名欧盟公民申请了长期技术工作签证。共有5354名欧盟公民申请了任何类型的签证，包括短期旅游签证。

针对欧盟居民的数字，移民观察站说，来自欧盟的签证使用率很低反映了新冠疫情下封锁带来的影响。虽然今年初已陆续解封，但脱欧后到英国生活也变得更昂贵和充满限制。

桑普迅 说：「在正常情况下，我们可能会看到雇主争先恐后地想办法在自由移动的规定结束后招聘欧盟国民......但这个流行病意味着许多雇主还不需要使用新的移民系统。因此，我们可能还需要一段时间才能很好地了解有多少欧盟公民在新规则下迁往英国，以及他们的影响似乎是什么。」

(路透社、牛津大学移民观察站)

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