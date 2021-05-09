移民潮? 香港英国签证申请数远超欧盟

(德国之声中文网) 根据牛津大学移民观察站的报告，英国脱欧之后，香港人透过英国海外国民护照BNO申请进入英国的签证数远高于欧盟居民的申请。

报告显示，今年前三个月，香港居民有34000人申请到英国居住，而欧盟居民任何类型的签证申请只有5354份。

根据英国内政部的资料，香港34,300宗BNO签证申请案中，其中20,000宗为主申请人个案，14,300宗为受抚养人个案；20,600宗为境外申请，13,700宗为境内申请。

英国内政部大臣帕特尔 (Priti Patel)在推特上说:「很高兴看到超过34000份新的香港英国国民（海外）签证的申请。英国海外公民可以自由地在英国建立新的生活。全球性的英国将始终坚持自由，并履行我们的承诺。这个新的签证途径强调了这一点。」

香港在1997年回归中国。北京承诺继续提供港人中国大陆无法享受的自由，包括言论自由和独立的法律制度。但北京在去年实施香港国安法，压制异议人士，英国也宣布从1月31日开始实施一项协助港人以BNO申请签证并有机会成为英国公民的计划。

观察站主任桑普迅 (Madeleine Sumption)：「没有可靠的方法来预测有多少人从香港长期移居英国。我们在这些数据中看到的水平不能被期望代表未来的流量。这批数字可能因为新冠大流行病是被低估的，也可能因为潜在的需求比正常情况下更多。」

欧盟居民不想移居英国?

根据观察站统计，英国内政部在27日公布的数据显示，欧盟公民对脱欧后签证途径的使用率很低。在自由流动结束后的前三个月，有1075名欧盟公民申请了长期技术工作签证。共有5354名欧盟公民申请了任何类型的签证，包括短期旅游签证。

针对欧盟居民的数字，移民观察站说，来自欧盟的签证使用率很低反映了新冠疫情下封锁带来的影响。虽然今年初已陆续解封，但脱欧后到英国生活也变得更昂贵和充满限制。

桑普迅 说：「在正常情况下，我们可能会看到雇主争先恐后地想办法在自由移动的规定结束后招聘欧盟国民......但这个流行病意味着许多雇主还不需要使用新的移民系统。因此，我们可能还需要一段时间才能很好地了解有多少欧盟公民在新规则下迁往英国，以及他们的影响似乎是什么。」

(路透社、牛津大学移民观察站)

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