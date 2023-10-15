 移民新西兰人数破纪录 印菲中为主 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.10.2023

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新闻广角

移民新西兰人数破纪录 印菲中为主

新西兰今年的移民人数创下了历史新高，以印度、菲律宾和中国移民为主。经济学家指出，移民能够填补工作岗位，但在短时间内快速增加的人口也给住房市场带来了压力。

据2021年的数据，新西兰人口约为510万

据2021年的数据，新西兰人口约为510万

（德国之声中文网）根据新西兰统计局10月11日公布的数据，截至8月份为止，今年的净移民人数为11万人，超过了一个月前创下的10.3万人的新高。

这一数字代表了一个巨大的转变，因为在之前的新冠疫情期间，移出新西兰的人数多于移入人数。

新西兰Kiwibank首席经济学家克尔（Jarrod Kerr）表示：「对于我们这样一个小经济体来说，我们谈论的是非常庞大的数字。」

住房供不应求

克尔指出，这一激增趋势可能反映了在疫情期间被压抑的需求。他也提到，移民增加让雇主们松了一口气，他们在去年很难找到熟练工人来填补职位空缺。

目前新西兰的失业率仍保持在相对较低的 3.6%。但克尔也提醒，移民们需要大量的资源，包括数以万计的住房，而这在新西兰仍然供不应求。

印度、菲律宾和中国移民为主

今年至今，移入新西兰的人口总数达到创纪录的22.5万人。同时，离开的新西兰人数量也接近创纪录的水平，为11.5万人。数据显示，来自印度的移民人数最多，其次是菲律宾和中国。

移出人口之中包括近4.3万名新西兰公民，其中许多人被更高的工资条件吸引到澳大利亚。根据互惠协议，新西兰人和澳大利亚人可以任意在这两个国家之间生活和工作。

克尔说：「可惜的是，我们正在流失聪明且训练有素的劳动力。这是我们担心的事情。」

数据公布的时间点正值新西兰举行大选的三天前，但移民问题并非主要的竞选议题之一。两个主要政党都把重点放在了生活费用飙升、减税和犯罪问题上。

 

（美联社）

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