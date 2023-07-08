移民政策分歧 荷兰首相率政府请辞

（德国之声中文网）荷兰首相吕特（Mark Rutte）周五在一场新闻发布会上表示：「联盟伙伴对移民政策存在不同意见，已经不是什么秘密了。很可惜，今晚我们得出的结论是：意见分歧是无法克服的。因此，我将随即以整个内阁的名义向国王提交书面辞呈。」

本届的荷兰政府于2022年1月宣誓就职，这是吕特自2010年出任首相以来第四次组建政府，但在就任仅一年半后便宣布垮台。

保守派提议未获所有政党支持

此次争议源于吕特领导的保守派自民党（VVD）要限制寻求庇护者进入荷兰。在去年发生了有关庇护中心人满为患的丑闻后，吕特曾希望收紧对移民的家庭团聚规定。他呼吁将进入荷兰的战争难民亲属人数限制在每月200人以内，而四党联合政府中的另外两个政党——基督教联盟（Christen Unie）和民主66党（D66）则拒绝支持这项政策。

去年，荷兰政府收到的庇护申请增加了三分之一，达到46000多份，当局预计今年申请量可能会增加到70000 多份，这将超过2015年创下的纪录。

荷兰已经拥有欧洲最严格的移民政策之一，但由于自民党内以及其他右翼政党施加的压力，吕特几个月来试图寻求进一步减少庇护者的方法。执政的四个政党也曾在本周三和周四举行了紧急会议，但仍未获共识。

荷兰国王周六接见吕特

在吕特宣布要内阁总辞的不久后，荷兰政府随即发表声明称：吕特已向荷兰国王亚历山大提出所有政府部长和国务秘书的辞呈，国王也会在7月8日接见吕特，讨论政府请辞事宜。目前，吕特已在周六前往海牙附近的豪斯登堡宫（Paleis Huis ten Bosch），向亚历山大国王通报政府请辞的情况。

新一轮选举或延至11月

荷兰政府也称，吕特领导的执政联盟将在新政府出炉之前继续担任看守政府。在连续领导四届政府之后，预计吕特也将率领VVD参加新一轮的选举。

根据荷兰法律规定，选举不能在政府请辞后90天内举行，再加上夏季和秋季国会休会，因此选举日期可能会推迟到11月。看守政府在此期间无法决定任何新政策，但吕特表示，这将不会影响该国对乌克兰的支持。

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。