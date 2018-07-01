「移民」才是出路？无家可归的伞运艺术品

(德国之声中文网) 2014年9月28日开始的雨伞运动以警方清场终结，四年后香港依旧未有普选。长达79天的佔领运动，示威者驻扎在香港核心商业区的主要干道，这场香港史上从未出现过的社会运动，也成为不少艺术家创作的灵感泉源。

方苏是其中之一。他当时绘出了146幅速写纪录抗议的情况，集结成作品集《雨伞速写》(Umbrella Sketches)，现时正在大英博物馆「I Object」展览展出。

「我把速写作品集视为当代历史的纪录，所以它能够进入博物馆是一件好事。」方苏形容，香港目前的政治情势愈来愈令人窒息，他正计划把其它政治敏感的作品转移海外。

艺术品也移民

伞运后几年来，香港的政治空间不但没有扩阔，反而日益收窄。这让不少港人再考虑移民，伞运艺术品也不例外。

香港城市速写组织创办人黄先生 (Alvin Wong) 在2015年结集了31位艺术家、一共几百幅速写画，出版了《伞下速写》(Sketches under the Umbrella) 作品集。

但是他表示，香港本地只有少数书店会採购他们的书，因此他把连多存货送到国外的图书馆，主要是在美国。「这些速写是属于香港人的，我们不应该只是把它们保留在自己的画本上，而是应该把我们的所见所闻告诉所有人。」

许多人担心，政治敏感刊物正逐渐从香港书店消失，尤其是在2015年「铜锣湾书店事件」之后--数名售卖中国禁书的香港书店负责人被带返中国内地拘留。

黄先生 (Alvin Wong) 组织了31位艺术家、总共几百幅速写，出版了《伞下速写》(Sketches under the Umbrella) 作品集。

不受家乡欢迎？

在一连串政治运动失败和打压后，香港社运陷入低潮，在一片低气压笼罩下，团体也难以举办公开展览。

香港中文大学任教文化管理的學者何庆基，一直在全球各地讲述雨伞运动艺术。「好像全世界都对这些作品很感兴趣，就是除了香港的机构。」他认为港府资助的西九文化区M+博物馆，应该为这些艺术品设立专属的展览厅。

M+博物馆回复法新社查询时称仍在「仔细评定这段近期的历史」，目前不考虑把雨伞运动作品纳入为馆藏。

消失中的创作

除了实体作品集，更多的雨伞运动艺术品走向数码化，储存在香港中文大学图书馆的系统让公众查阅。 大部分作品是都是由艺术家和社会运动者从佔领区中「拯救」出来，製作成雨伞运动视觉作品档案库，作品类型众多﹕写上潦草字句的抗议横幅、雕像、风筝甚至珠宝。

创作不只是艺术家的专利，一般民众也在运动中即兴地製作出很多标誌性的作品，其中最为人熟悉的是高3.6米的大型「雨伞人」雕像。不过，它们以后何去何从，是未知之数。

创办档案库的区议员杨雪莹说，愈来愈多人担忧香港的自由被侵蚀，因此部分创作人宁可自己保存作品。另一名创办人兼艺术家黄宇轩称，他们之所以选择储存在图书馆，是因为组织欠缺人力和资金。

「图书馆是一个可靠的机构。随着年月过去，运动可能会被遗忘，图书馆至少可以保存运动的其中一些部分。」

李芊 (法新社等)