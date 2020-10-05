移民律师：要想移民美国 只能宣布退党

德国之声：美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布政策指南，强调共产党员申请移民入籍都不会获得受理。您作为移民事务专家，如何解读这项规定呢？

郑存柱：我想说明的是，这并不是一个新的规定，在美国移民法的相关条款中早有相关规定。虽然移民法里有相关的规定，但在过去执行过程中是相对宽松的。我们知道，在美国大约有1700万非法移民，按照法律规定，这些人都应当被递解出境，但执法机关并没有这么做。以前在申请移民和入籍的表格里，也有这样的问题，问你是否参加过共产党或其他极权政党。也就是说，规定是一直都有的，但是在执行过程中比较宽松。

但在过去一年以来，美中关系出现了恶化的趋势，特别是美国重新拿起了反对共产主义和反对极权主义的基本国策。我记得，肯尼迪总统就职演说时，就把纳粹主义、共产主义、马克思主义当作是美国的敌人。从美国的价值观来看，这些意识形态也的确是美国的敌人。

移民律师郑存柱

过去四十年当中，在对华政策方面，美国采取了比较宽松的政策，希望中国能融入世界一体，接受普世价值。但现在回过头来看，对华比较宽松的政策并没有达到改变中共独裁这样的预期。基于这种原因，美国在对待中国和中共的问题上，可能出现了趋严的势头。因此就有了10月2日把以前制定的、不允许共产党和其他极权政党成员入籍美国的规定重新放上了官网，要求各移民机构和相关部门对此问题予以重视。

德国之声：这项规定被重新提上议事日程后，您能感觉到什么变化吗？

郑存柱：当然能感受到变化。现在中国国内有很多人和我联系，他们说年轻时入党是被大环境所迫，加入中共只是作为入职提干的敲门砖，他们现在很清楚共产党并不是一个"为人民服务"的政党。也有一些人已经身在美国，也在和我咨询党员身份的事情。我告诉他们在美国有很多帮助退党的机构。我明确告诉他们，移民局颁布禁止党员入籍的规定后，也还是有得到豁免的机会，但必须拿出退党的相关证据。

德国之声：您刚才提到要获得豁免，需要出具退党证明。但是，从中国共产党哪里获得退党证明应该是个比较困难的事情吧？

郑存柱：对，从中国共产党正常退出，几乎是做不到的。因为共产党认为，你当年宣誓要为共产主义事业奋斗终身，所以你退党就等于背叛党。所以它会开除你，而不会让你退党。我自己就经历过，1989年，我所在学校的一些老师就在教职工大会上宣布退党，以表示对中共镇压学生的抗议。但这些老师事后都是被开除出党，受到处分，而并不会让他们退党。

不过，我也确实经手过例外案例，一对已经移民美国的夫妇要给仍在中国的女儿办移民，告诉女儿是在校大学生，还是党员。那我就告诉他们，如果希望顺利移民，你们的女儿就需要退出共产党。这个女孩就去告诉校方，她要移民美国，按照美国法律必须退出共产党组织，结果校方竟然很痛快地帮她办理了退党手续。不过，这也是我过去十多年里，经历的唯一一个主动退党获成功的案例。

德国之声：您刚才说，美国现在要严格执行禁止共产党入籍的这些法律法规了。那您作为律师，觉得这些法规的可操作性有多强呢？毕竟中国共产党是一个拥有九千多万党员的庞大党组织。

郑存柱：从法律层面上，美国是要求申请人主动申报。一旦瞒报后果会很严重。我今天刚刚在网上看到新闻，说一名著名民运人士当年申请签证或绿卡时，没有说明自己是或曾经是共产党员的事实，所以导致其入籍申请被驳回这样令人遗憾的事件。

但这也说明，即使拿到了绿卡或公民资格，一旦被发现存在谎报和欺骗移民局的历史，那绿卡和公民资格还是有可能会被取消的，而且在这种情况下，获得豁免的机会就很渺茫。但如果你在提出申请时，主动告知党员身份，并主动申明已经退出中共，长期没有参加党务活动，实际上你是能够得到豁免的。而相反，如果中共党员隐瞒身份入籍美国后，还在四处为中共歌功颂德，那么移民局接获举报后，仍有可能取消其绿卡或批准令。

德国之声：您所在的美国加州华人相对集中，那么USCIS的政策指南发布之后，华人社区有什么反应呢？

郑存柱：我们所在的洛杉矶，今年变化非常明显。去年九月份的时候，大家可能在电视新闻上也看到了，当时中国领事馆举行了盛大的升旗活动，很多侨领为了争夺主办资格或排名顺序大打出手，实际上就是为了拉近和中国官方的关系。当时海外民运也举行了向五星红旗泼墨等抗议活动。总之，去年所谓"国庆"的纪念活动可以说声势浩大，但今年现在已经到十月初了，还没有一个组织出头要求举办"国庆"纪念活动，而洛杉矶中国总领事也只是发表了一个网络讲话。去年和今年形成了鲜明的对比，也可以看出，一些所谓的爱国华侨并非发自内心热爱祖国，他们只是希望和使领馆搞好关系，获得好处。而随着美国的移民政策趋于严厉，将共产党作为敌人来看待，那么这些人今年就统统潜伏起来了。

德国之声：从近年的统计数字来看，移民美国对很多中国人来说还是比较有吸引力的。对于那些想移民美国的中共党员，您能提供什么建议呢？

基本上所有和我咨询移民事务的人，我都只有一个建议，那就是尽快退党。前面已经说过，共产党组织是不会给出具退党证明的，但党员本人可以登报声明，登报退党就是一种公开公示，当年周恩来被国民党逮捕，也是通过登报宣布退党的，也就是所谓的"伍豪事件"。登报声明至少可以作为一种证据，将来移民时是可以起作用的。

德国之声：美国收紧针对中共党员的移民政策，对中国国内是否会产生影响？

郑存柱：禁止共产党员入境的消息现在在中国国内传播得很广，包括我二十多年前的老同事现在都在联系我，相关消息的帖子跟帖也动辄上千上万。所以说，党员们对这个问题应该很关注。也确实有很多人联系我，咨询怎么处理党员身份的问题。我还是那个建议，如果你人在国内，党组织又不允许你退党，那么你可以通过国外的朋友帮你登报发表退党声明，甚至匿名都可以。来到美国以后，再出示真实身份。总而言之，我认为，这个消息对那些期望移民美国，但已经入党或希望入党的人来说，还是产生了很大的触动。

德国之声：美国新近发布的这个政策指南中，特别强调了共产党员或与之相关的成员不得入籍。而众所周知，在中国，一切组织和团体都是和中国共产党密切相关的。美国移民机构会怎么处理这个问题呢？

郑存柱：对于少先队和共青团来说，应该影响不大，毕竟他们当时都是未成年人，基本上都会得到豁免。但是在中国，正如您所说，所有的组织，包括民主党派、妇联、工会，所有组织和团体章程的第一条都是拥护共产党的领导，所以它们也都是共产党的附属机构。





郑存柱，美国洛杉矶环球律师事务所律师，负责移民事务的法律咨询。

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