移民律师：要想移民美国 只能宣布退党

中共党员在入境美国时被遣返；美国移民机构发布政策指南，禁止共产党员入籍美国。上述消息，近来在中文社交媒体中引发热议。洛杉矶移民律师郑存柱就此接受了德国之声的采访。
德国之声：美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布政策指南，强调共产党员申请移民入籍都不会获得受理。您作为移民事务专家，如何解读这项规定呢？
郑存柱：我想说明的是，这并不是一个新的规定，在美国移民法的相关条款中早有相关规定。虽然移民法里有相关的规定，但在过去执行过程中是相对宽松的。我们知道，在美国大约有1700万非法移民，按照法律规定，这些人都应当被递解出境，但执法机关并没有这么做。以前在申请移民和入籍的表格里，也有这样的问题，问你是否参加过共产党或其他极权政党。也就是说，规定是一直都有的，但是在执行过程中比较宽松。
但在过去一年以来，美中关系出现了恶化的趋势，特别是美国重新拿起了反对共产主义和反对极权主义的基本国策。我记得，肯尼迪总统就职演说时，就把纳粹主义、共产主义、马克思主义当作是美国的敌人。从美国的价值观来看，这些意识形态也的确是美国的敌人。
过去四十年当中，在对华政策方面，美国采取了比较宽松的政策，希望中国能融入世界一体，接受普世价值。但现在回过头来看，对华比较宽松的政策并没有达到改变中共独裁这样的预期。基于这种原因，美国在对待中国和中共的问题上，可能出现了趋严的势头。因此就有了10月2日把以前制定的、不允许共产党和其他极权政党成员入籍美国的规定重新放上了官网，要求各移民机构和相关部门对此问题予以重视。
德国之声：这项规定被重新提上议事日程后，您能感觉到什么变化吗？
郑存柱：当然能感受到变化。现在中国国内有很多人和我联系，他们说年轻时入党是被大环境所迫，加入中共只是作为入职提干的敲门砖，他们现在很清楚共产党并不是一个"为人民服务"的政党。也有一些人已经身在美国，也在和我咨询党员身份的事情。我告诉他们在美国有很多帮助退党的机构。我明确告诉他们，移民局颁布禁止党员入籍的规定后，也还是有得到豁免的机会，但必须拿出退党的相关证据。
德国之声：您刚才提到要获得豁免，需要出具退党证明。但是，从中国共产党哪里获得退党证明应该是个比较困难的事情吧？
郑存柱：对，从中国共产党正常退出，几乎是做不到的。因为共产党认为，你当年宣誓要为共产主义事业奋斗终身，所以你退党就等于背叛党。所以它会开除你，而不会让你退党。我自己就经历过，1989年，我所在学校的一些老师就在教职工大会上宣布退党，以表示对中共镇压学生的抗议。但这些老师事后都是被开除出党，受到处分，而并不会让他们退党。
不过，我也确实经手过例外案例，一对已经移民美国的夫妇要给仍在中国的女儿办移民，告诉女儿是在校大学生，还是党员。那我就告诉他们，如果希望顺利移民，你们的女儿就需要退出共产党。这个女孩就去告诉校方，她要移民美国，按照美国法律必须退出共产党组织，结果校方竟然很痛快地帮她办理了退党手续。不过，这也是我过去十多年里，经历的唯一一个主动退党获成功的案例。
德国之声：您刚才说，美国现在要严格执行禁止共产党入籍的这些法律法规了。那您作为律师，觉得这些法规的可操作性有多强呢？毕竟中国共产党是一个拥有九千多万党员的庞大党组织。
郑存柱：从法律层面上，美国是要求申请人主动申报。一旦瞒报后果会很严重。我今天刚刚在网上看到新闻，说一名著名民运人士当年申请签证或绿卡时，没有说明自己是或曾经是共产党员的事实，所以导致其入籍申请被驳回这样令人遗憾的事件。
但这也说明，即使拿到了绿卡或公民资格，一旦被发现存在谎报和欺骗移民局的历史，那绿卡和公民资格还是有可能会被取消的，而且在这种情况下，获得豁免的机会就很渺茫。但如果你在提出申请时，主动告知党员身份，并主动申明已经退出中共，长期没有参加党务活动，实际上你是能够得到豁免的。而相反，如果中共党员隐瞒身份入籍美国后，还在四处为中共歌功颂德，那么移民局接获举报后，仍有可能取消其绿卡或批准令。
德国之声：您所在的美国加州华人相对集中，那么USCIS的政策指南发布之后，华人社区有什么反应呢？
郑存柱：我们所在的洛杉矶，今年变化非常明显。去年九月份的时候，大家可能在电视新闻上也看到了，当时中国领事馆举行了盛大的升旗活动，很多侨领为了争夺主办资格或排名顺序大打出手，实际上就是为了拉近和中国官方的关系。当时海外民运也举行了向五星红旗泼墨等抗议活动。总之，去年所谓"国庆"的纪念活动可以说声势浩大，但今年现在已经到十月初了，还没有一个组织出头要求举办"国庆"纪念活动，而洛杉矶中国总领事也只是发表了一个网络讲话。去年和今年形成了鲜明的对比，也可以看出，一些所谓的爱国华侨并非发自内心热爱祖国，他们只是希望和使领馆搞好关系，获得好处。而随着美国的移民政策趋于严厉，将共产党作为敌人来看待，那么这些人今年就统统潜伏起来了。
德国之声：从近年的统计数字来看，移民美国对很多中国人来说还是比较有吸引力的。对于那些想移民美国的中共党员，您能提供什么建议呢？
基本上所有和我咨询移民事务的人，我都只有一个建议，那就是尽快退党。前面已经说过，共产党组织是不会给出具退党证明的，但党员本人可以登报声明，登报退党就是一种公开公示，当年周恩来被国民党逮捕，也是通过登报宣布退党的，也就是所谓的"伍豪事件"。登报声明至少可以作为一种证据，将来移民时是可以起作用的。
德国之声：美国收紧针对中共党员的移民政策，对中国国内是否会产生影响？
郑存柱：禁止共产党员入境的消息现在在中国国内传播得很广，包括我二十多年前的老同事现在都在联系我，相关消息的帖子跟帖也动辄上千上万。所以说，党员们对这个问题应该很关注。也确实有很多人联系我，咨询怎么处理党员身份的问题。我还是那个建议，如果你人在国内，党组织又不允许你退党，那么你可以通过国外的朋友帮你登报发表退党声明，甚至匿名都可以。来到美国以后，再出示真实身份。总而言之，我认为，这个消息对那些期望移民美国，但已经入党或希望入党的人来说，还是产生了很大的触动。
德国之声：美国新近发布的这个政策指南中，特别强调了共产党员或与之相关的成员不得入籍。而众所周知，在中国，一切组织和团体都是和中国共产党密切相关的。美国移民机构会怎么处理这个问题呢？
郑存柱：对于少先队和共青团来说，应该影响不大，毕竟他们当时都是未成年人，基本上都会得到豁免。但是在中国，正如您所说，所有的组织，包括民主党派、妇联、工会，所有组织和团体章程的第一条都是拥护共产党的领导，所以它们也都是共产党的附属机构。
郑存柱，美国洛杉矶环球律师事务所律师，负责移民事务的法律咨询。
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美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布声明，强调凡是申请移民的共产党员或其他极权主义政党的党员或与之相关的成员，都不会获得受理。这份文件在中文网络里引起了激烈讨论。