称美国大选“史上最安全”的官员被特朗普解职

（德国之声中文网）在美国总统大选两周过后，败选的现任总统特朗普宣布立即解除网络安全局局长克里斯托弗·克雷布斯的职务。和以往一样，此次特朗普也是通过推特宣布了他的决定，原因是克雷布斯最近就2020年选举安全发表的评论"极不确切，因为选举存在着大规模的违规和欺诈行为" 。

特朗普接着说，死人也投了票，选举观察员未获准进入投票室，自动计票机也发生了"故障"。

联合声明：无欺诈行为

上周四（11月12日），克雷布斯和美国当局的代表在一份联合声明中驳斥了特朗普持续的选举舞弊指控。声明称，"11月3日的选举是美国历史上最安全的一次"。他们强调，投票没有受到电脑软件的操控。克雷布斯和联邦州选举委员会协会明确表示，"没有证据能够表明投票系统的选票被删除或者被修改，或以任何方式影响了选举"。

在被解职后不久，这位网络安全部门主管也在微博上做出了回应："很荣幸任职，我们做的正确". 他在上周就已经预料到自己会被解雇。美国网络安全局隶属国土安全部。

民主党和共和党人均不理解

众议院情报委员会民主党籍主席亚当·希夫（Adam Schiff）说，克雷布斯和他的团队"为了确保我们的选举安全做了大量的工作"。 "对他们的功绩特朗普总统不仅不给予嘉奖，反而对克雷布斯和其他履行其职责的官员进行报复。"

共和党人对克雷布斯的被解雇也表示不能理解。共和党参议员本·萨斯（Ben Sasse）说："克里斯·克雷布斯确实工作出色，全国的选举官员都会说，他不应该被解雇。

特朗普始终拒绝承认他败给了民主党挑战者乔·拜登。 他已提起多项诉讼。 此外，特朗普政府还拒绝向拜登过渡团队移交权力。



李京慧/达扬 (路透社、美联社、德新社、法新社）

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