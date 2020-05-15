称疫苗首供美国   法国药厂惹怒马克龙

（德国之声中文网）全球实验室全力开发新冠疫苗之际，法国制药巨头赛诺菲（Sanofi）集团行政总裁赫德森（Paul Hudson）周三（13日）接受彭博访问时表示，由於美国政府提供了研发新冠疫苗的资金，承担了投资风险，因此有预购优先权。

有关言论震惊法国朝野上下。法国总理菲利普（Edouard Philippe）周四（14日）表示，疫苗是全球的福祉，所有人机会均等是不容商榷的。总统马克龙也对赛诺菲言论感不满，他指市场力量不适用於疫苗研发，预定下周召见赛诺菲高层。法国在野社会党更暗示，赛诺菲可以受政府国有化。

赛诺菲行政总裁赫德森的言论惹非议

欧盟也关注事件，重申疫苗是全球的公共利益，所有国家必须获得公平对待。

隔天改口平息风波

事件迅速发酵，赛诺菲一天后随即发表声明改变口风，澄清在美国境内的生产主要用于美国，其他生产则分配给欧洲及世界其他地区，并称集团正与欧洲政府合作，商讨加快向欧洲供应疫苗。

法国制药集团董事会主席温伯格也强调，一旦疫苗成功面世「不会优先供应给任何国家」。

赛诺菲是全球第五大药品企业，月前获美国卫生部辖下的生物医学高级研究与开发局（BARDA）资助。集团连月来曾多次促请欧洲国家加紧合作研发疫苗，并呼吁成立类似美国的机构，协助药厂研发疫苗。

目前全球有超过90种疫苗正在研发，其中8种已进入临床试验阶段。欧盟药品管理局周四（14日）称，如研发及审批进展乐观，疫苗最快在一年后面世。

李澄欣（路透社/法新社）