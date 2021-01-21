称新疆无种族灭绝 香港建制派议员遭嘲讽

(德国之声中文网)叶刘淑仪在推特中写道："美国指责中国在新疆搞种族灭绝，可是迪丽热巴是中国最为炙手可热的明星之一，她也并非新疆唯一的成功故事。何来种族屠杀？"

她的这条推文在发布后立刻遭到了冷嘲热讽。在评论区，有用户建议，叶刘淑仪在发推前最好先咨询一下自己的公关经理，以免让中国难堪；还有网民质疑以叶刘淑仪在这条推文中所展现出来的智力水平和诚信水平，除非作弊，否则不可能拿到过美国斯坦福大学的硕士学位。

而更多的用户则是指出叶刘淑仪犯了一个逻辑性错误：一个维族女明星走红，并不能说明整个维族并没有遭到打压。一名用户就说："南京大屠杀过后，依然有人活了下来，难道就能说'何来大屠杀'？"还有人则以纳粹德国为例，指出当时德国依然有少量具有犹太血统的上层人士，但这并不能否认屠杀犹太人的事实。

甚至还有用户讽刺道："按照叶刘淑仪的逻辑，马云是中国的亿万富翁，所以每一个中国人都是巨富。""新疆的强制劳工摘取的棉花在中国同样炙手可热。""想知道北京为什么需要引入《国安法》来防止建制派议员落败吗？看看叶刘淑仪就知道了。"

许多关注中国新闻的西方媒体记者也抨击叶刘淑仪的推文。法新社港澳台地区办公室主任泰勒(Jerome Taylor)就问道："因为有一个维族明星，所以就新疆就不可能有反人类罪行，是吗？"英国独立电视台驻北京记者爱德华(Debi Edward)则批评叶刘淑仪眼中只有明星和成功故事，全然不见种族灭绝罪行。

路透社驻新加坡记者道尔(Gerry Doyle)质问叶刘淑仪，60年代美国非洲裔音乐家Jimi Hendrix广受欢迎，是否能证明60年代没有种族主义？

在中国内地的社交媒体上，则无法搜索到任何有关叶刘淑仪此条推特的内容。

美国新任国务卿布林肯本周已经获得了国会了正式确认

美国新任国务卿：洗脑就是种族灭绝

迪丽热巴是近年来在中国人气最高的女演员之一，曾在2018年夺得中国电视金鹰奖"最具人气女演员"及"观众喜爱的女演员"两项荣誉。这两个奖项都以观众投票为主要评选依据。

美国前国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)在卸任前一天(1月20日)公开称，中国迫害维吾尔人的作法已犯下"种族灭绝与反人类罪"；新任国务卿布林肯(Antony Blinken)也表示同意蓬佩奥的说法，强调上任后会延续相关政策；"把男人丶女人和儿童强行送进集中营，中国政府此举实际上是想把他们再教育成中共意识形态的信徒，这些行为都说明了他们努力执行种族灭绝。"英国首相约翰逊则拒绝采用"种族灭绝"说法，认为这应该是一个法律问题；英国下议院还否决了"种族灭绝修正案"。

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