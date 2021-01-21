 称新疆推文违规 推特锁中驻美使馆帐号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2021

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称新疆推文违规 推特锁中驻美使馆帐号

推特21日表示，他们锁住了中国驻美大使馆的账号，原因是该账号先前发布的一则关于新疆的推文违反了该平台的准则。推特称其违反的准则是「反对非人性化」。

Logo Twitter Symbolbild China

推特21日证实已锁住了中国驻美大使馆的推特帐号。

(德国之声中文网) 推特1月21日宣布，他们因中国驻美大使馆一则捍卫中国新疆政策的推文违反了该平台的准则，所以决定锁住该使馆的推特帐号。推特认定该则推文违反了「反对非人性化」的准则。

中国驻美大使馆1月7日引述了中国官媒《中国日报》的一则报导，并在推文中写维吾尔女性再也不是「生育机器」。推特在24小时后移除了该则推文，该则推文已显示为不存在。

Symbolfoto | Twitter Account von Donald Trump

推特在此之前，也曾因担忧特朗普支持者入侵国会大厦後会有後续暴力事件，而移除了美国前总统特朗普的帐号。

一般而言，针对违反平台准则的推文推特虽然会加以屏蔽，但是若要删除通常必须由帐号的拥有者自己进行。中国驻美大使馆自1月9日後便再也没有发任何新的推文。

推特的发言人告诉路透社：「我们已针对您所提到的推文采取行动，认定该推文违反了推特的反对非人性化的准则。该准则强调，我们禁止任何推文因一群人的宗教信仰丶阶级丶年纪丶残疾丶严重疾病丶国籍丶种族或民族，而以非人类化的方式对待他们。」

中国驻美大使馆并未回应路透社的相关提问。推特在此之前，也曾因担忧特朗普支持者入侵国会大厦後会有後续暴力事件，而移除了美国前总统特朗普的帐号。

在移除特朗普帐号前，推特先锁住特朗普帐号，并要求他删除特定推文。之后推特虽然曾短暂恢复他的推特帐号，但是在特朗普再次违反推特准则後，推特便直接移除特朗普的帐号。

杨威廉/张慈 (路透社、彭博社) 

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