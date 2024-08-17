称台湾是“中国不动产” 澳大利亚前总理挨批

澳大利亚前总理基廷上周接受媒体访问时称“台湾是中国的不动产”。美国众议院前议长佩洛西抨击他的说法“愚蠢”。台湾外交部随即发文抗议。亦有澳大利亚政治分析师与媒体人发出批评的声音。

（德国之声中文网）澳大利亚前总理基廷（Paul Keating）上週四（8月8日）接受澳大利亚广播公司（ABC）节目《7.30》访问，在提到澳大利亚与美国的防御协议时，称“台湾是中国的不动产”（Chinese real estate），并表示“中国的不动产是中国的一部分”。

基廷在采訪中还表示，他认为澳大利亚不应该在台湾问题上提供任何军事支援。当被问及应如何支持那些不想要中国控制台湾的台湾人，基廷回答，“随著时间的推移，这会在社会和政治上得到解决，这是那里会发生的情况，但问题是，这不是澳大利亚的事情”，毕竟基廷反问道：有澳大利亚人希望自己的孩子“在台湾的海滩上被打死”吗？

基廷在1991-1996年出任澳大利亚总理，是长期反对澳英美三边协议（简称AUKUS）的重要政治人物。他在8日的采訪中还批评称此协议会让澳大利亚失去战略自主性，“很可能会把澳大利亚变成美国的第51个州”。

美国前众议院议长裴洛西曾在2022年访问台湾 图像来源: Senate Television/AP/picture alliance

针锋相对

对基廷有关台湾的表态，美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在ABC另一个节目中批评道，基廷的不动产说法是“荒谬”和“愚蠢”的，“台湾就是台湾，台湾人民拥有台湾的民主。”佩洛西补充道，“我不知道他和中国有什么关系，才会说出这样的话，但这样说确实不符合亚太地区的安全利益。”

针对佩洛西的批评，基廷回应称“我们两国都认为，台湾成为某种暴力接管的对像不符合任何人的利益。”，“这就是为什么我上週在《7.30》节目中说，中国和台湾的利益将随著时间的推移在社会和政治层面上得到解决。”基廷还批评佩洛西在2022年访问台湾是“鲁莽之举”，几乎导致美中军事对抗，同时强调他所代表的是澳大利亚的国家利益。

台湾方面严正驳斥

就基廷的不动产说法，台湾外交部9日在其网站发表声明予以严正驳斥，强调中华民国台湾是主权独立国家，和中华人民共和国互不隶属，绝非任何国家的“不动产”，这是国际社会普遍公认的现状。台湾外交部补充道，台湾积极捍卫民主体制与尊重人权法治，不接受他国的威吓逼迫，更不会因为少数国际人士无视国际现势的偏颇发言，就改变我主权国家地位。

台湾外交部还表示，台湾与澳大利亚为印太区域理念相近伙伴，具共同战略利益，基廷的言论与当前地缘政治情势互相抵触，且完全无法反映国际社会主流意见。

台湾外交部10日另发表推文指出：“热爱自由的台湾人会坚决地捍卫台湾主权和民主。我们永远不会允许台湾变成另一个香港或像乌克兰一样受到专制者攻击。”

媒体报道

此外，身在澳大利亚的政治分析专家魏斯（Grant Wyeth） 14日在《外交家杂志》（The Diplomat）上撰文，称基廷是消极民族主义者（negative nationalist），认为基廷对美国的怀疑态度影响了他对任何情况的看法。

魏斯还写道，基廷和中国共产党一样，认为民主在他们所构想的亚洲等级体系中并不重要，然而基廷应重新思考其观点对澳大利亚重要利益的影响。魏斯最后指出：“我猜想大多数澳大利亚人都会将民主选择视为重要的国家利益。他们会意识到，其他民主国家的衰退会削弱本国的民主。”

澳大利亚天空新闻台（Sky News Australia）主持史蒂夫普莱斯（Steve Price）则在相关节目中表示：“基廷在澳大利亚国防辩论场上投了一枚手榴弹。”普莱斯指出基廷只是重复一贯的反美政策，基廷暗示澳大利亚士兵可能会死在台湾沙滩上的说法“荒谬至极”。

参与节目的来宾哈格里夫斯（Scott Hargreaves），同时也是澳大利亚公共事务研究所（The institute of public affairs）执行主任。他表示，认为澳大利亚能避开涉及台湾的亚太地区冲突的想法，不仅忽略了澳台之间的关系、也忽略了澳大利亚与其贸易伙伴日韩等囯的关系，甚至澳美之间的盟友关系。



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