称台湾“国家”引中国不满 日本修正说法

(德国之声中文网) 日本内阁官房长官加藤胜信周五在例行记者会上修正菅义伟日前的发言称，依照1972年的《中日联合声明》，日本的立场是在非政府层面与台湾维持工作关系，“这是我们的基本立场而且没有改变”。

各国与台湾的外交互动一直是敏感话题，尤其是日本、美国等民主国家与台湾的关系越发密切，经常引起视台湾为领土一部分的中国的不满。

根据日本《产经新闻》报道，菅义伟周三（6月9日）在党首讨论会上提到海外防疫时，称台湾、新西兰和澳大利亚为“三个国家”。在野党立宪民主党党首枝野幸男则描述台湾是成功遏制疫情扩散的“国家”。

对此，中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上表示：“菅义伟此举严重违背日方多次做出的不将台湾视为国家的郑重承诺。中方对日方的错误言论表示强烈不满，已向日方提出严正交涉，要求日方立即做出明确的澄清。”

国台办发言人马晓光周五在应询时也表示，“对日方在台湾问题上屡屡采取错误行径感到震惊”。“我们敦促日方立即纠正错误，以实际行动恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，在台湾问题上谨言慎行，不向‘台独’势力发出任何错误信号。”

本周五，日本参议院通过支持台湾参与世界卫生大会（WHA）的决议案，认为台湾在防疫上的专业知识必不可少。迄今在中国的阻挠下，台湾都未能参与WHA会议。

日本外相茂木敏聪在简短致辞中谨慎地称台湾为“地区”，强调将台湾纳入国际公共卫生的重要性。

本周稍早之前，日本向近日爆发疫情但疫苗短缺的台湾捐赠了124万剂阿斯利康疫苗。台湾总统蔡英文指责中国不断打压，阻挠台湾在国际上的疫苗采购。

（美联社等）

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