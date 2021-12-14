称习近平「杀手」  特朗普反对抵制北京冬奥

(德国之声中文网) 美国政治新闻公司「政客」 (POLITICO)以及《新闻周刊》(Newsweek)周日 (12月19 日)报道，美国前总统特朗普批评中国国家主席习近平，并对美国外交抵制北京冬奥表示反对。

他在接受福克斯新闻的巴蒂罗莫(Maria Bartiromo)采访时先说：「我真的相信他 (习近平)喜欢我，我喜欢他。」

巴蒂罗莫打断他挥手气愤地说 :「他是个杀手。」特朗普接着回应：「他是一个杀手没错，但我和他的关系很好。」

《新闻周刊》报道，特朗普吹捧与习近平的「伟大关系」，但也提到在新冠疫情爆发后「故事就变调了」。他说「中国已经摧毁了世界，把这个全球大流行病归咎于中国」。

提到抵制北京冬奥，他以美国在1980年抵制莫斯科夏季奥运会为例表示 :「我看过卡特 (Jimmy Carter)的做法，很糟糕......伤害了运动员。我们可以做更多、更有力的事情。这不是一件有力的事情。抵制让我们看起来就像，我不知道，痛心的失败者。」

苏联在1979年底入侵阿富汗，之后苏阿战争持续到1989年初，期间，美国带头抵制1980年在莫斯科举办的奥运会，随后苏联也联手盟友抵制1984年在洛杉矶举行的奥运会。

拜登政府12月稍早外交抵制北京冬奥，以回应中国在新疆迫害维族穆斯林以及其他侵犯人权的行为。虽然政府官员缺席，但美国运动员仍会参加赛事。

特朗普vs.习近平

特朗普在采访中说，他在任时与中国国家主席习近平的关系很好，但他说中国「多年来在经济上一直欺骗我们」，并批评习近平对新冠疫情的处理不当。

2020年3月，在新冠疫情大流行的初期，特朗普发了一条推文说：「刚刚与中国习主席有一次非常好的谈话。我们非常详细地讨论了正在蹂躏我们星球大部分地区的新冠病毒。中国已经经历了很多，并对该病毒有了深刻的了解。我们正在紧密合作。我对他充满敬意！」

观看视频 01:53 特朗普:我想进攻中国?这是我听过最荒谬的话!

(POLITICO, Newsweek)

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