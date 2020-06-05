称中共"政治僵尸" 蔡霞被中央党校开除党籍

（德国之声中文网）中央党校（国家行政学院）8月17日发表通报称，中央党校（国家行政学院）退休教师蔡霞，发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。经中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组和中央党校（国家行政学院）机关纪委联合审查调查，依据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》的有关规定，中央党校（国家行政学院）校（院）务委员会决定，开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。

今年6月初，Youtube网站上流传着一段据称为蔡霞发言的20分钟左右的音频。她在发言中形容中共实际上已经是政治僵尸："我个人的看法……从修宪开始，我们可以看到这个党事实上已经是政治僵尸，明摆着修宪从党内程序上它就是不合法的，绑架了十八届三中全会，在三中全会前的两天抢着抛出取消任期制的说法，迫使三中全会像咽狗屎一样咽下去，三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。"接着她批评说："而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后手里又捏住了体制本身所造成的官员贪腐，党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具……"

她还尖锐地批评说，习近平完全成了一个"黑帮老大"，随意定罪："不支持实体经济，就成了罪名，然后妄议中央，就成了个罪名，对党不老实，这也叫罪名。哪里还有一点法治的味道，政党哪里还有一点政党的感觉，完全成了一个黑帮老大，想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置。所以我说这个党已经是个政治僵尸了……全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。"

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



2016年，有"任大炮"之称的地产商任志强曾发微博质疑"人民政府啥时候改党政府了"，被留党察看一年。蔡霞当时曾发表《党章党规保护任志强们的党员权利》文章公开力挺任志强，之后遭到官媒炮轰，香港《苹果日报》报道说，蔡霞曾任中央党校党建教研部教授，据信已在美国定居。

蔡霞生于1952年10月，曾在中央党校任职近40年，还曾担任中国民生研究院特约研究员，全国党建研究会特邀研究员、北京市党建研究会特邀研究员，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室人事部客座教授。蔡霞被称为正统的红二代，其外祖父在国民大革命时期加入中国共产党，是中共元老之一，母亲和舅舅等都参加入中共军队。今年5月31日，旅美的中国民运人士赵常青在推特上爆料指，蔡霞已到美国。今年6月在Youtube流传的音频据称为蔡霞在一次"红二代"聚会上的发言。

蔡霞被开除党籍，取消退休待遇的消息传出后，流亡美國的中國民運人士王丹在脸书上贴出蔡霞的回应。她写道："這幾個小時，許多朋友或微信或語音或郵件或電話，給我關心支持愛護，我很感動！公道自在人心！我很高興。與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。全民族都在付出代價承受代價，我只是其中之一。我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。他們剝奪我養老待遇，我今天向他們提出了抗議。我工作了43年，退休養老是我的權利，他們侵犯人權！政治觀點不同與我的養老是兩回事，他們不可以剝奪我的權利！在此向大家表示感謝。大家在替我打抱不平呢，謝謝大家。」



王丹在脸书上还写道：連中共自己的子弟，都已經承認中共是一個「黑幫一樣的政黨」，蔡與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人，她的學生中有大批的中共省部級高官，因此，她的政治舉動極為具有象徵意義，中共「紅二代」已經分裂。





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