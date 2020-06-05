称中共"政治僵尸" 蔡霞被中央党校开除党籍

中共中央党校8月17日发通报称，该校退休教师蔡霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，决定开除其党籍，取消其退休待遇。蔡霞在一次讲话中称中共已是"政治僵尸"，习近平就是一个"黑帮老大"。
（德国之声中文网）中央党校（国家行政学院）8月17日发表通报称，中央党校（国家行政学院）退休教师蔡霞，发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其恶劣、情节极其严重，严重违反党的政治纪律、组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。经中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组和中央党校（国家行政学院）机关纪委联合审查调查，依据《中国共产党纪律处分条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》的有关规定，中央党校（国家行政学院）校（院）务委员会决定，开除蔡霞的中国共产党党籍，取消其享受的相关退休待遇。
今年6月初，Youtube网站上流传着一段据称为蔡霞发言的20分钟左右的音频。她在发言中形容中共实际上已经是政治僵尸："我个人的看法……从修宪开始，我们可以看到这个党事实上已经是政治僵尸，明摆着修宪从党内程序上它就是不合法的，绑架了十八届三中全会，在三中全会前的两天抢着抛出取消任期制的说法，迫使三中全会像咽狗屎一样咽下去，三中全会那么多中央委员，居然没有一个人敢在三中全会上把这个问题提出来，所以这个党本身已经是一个政治僵尸。"接着她批评说："而一个人，一个主要领导，可以凭着他掌握了刀把子，枪杆子，然后手里又捏住了体制本身所造成的官员贪腐，党内已经没有任何人权和法治保障党员干部的权利这两条。所以9000万党员成了奴隶和个人使用的工具……"
她还尖锐地批评说，习近平完全成了一个"黑帮老大"，随意定罪："不支持实体经济，就成了罪名，然后妄议中央，就成了个罪名，对党不老实，这也叫罪名。哪里还有一点法治的味道，政党哪里还有一点政党的感觉，完全成了一个黑帮老大，想怎么处置手底下的奴才，他就怎么处置。所以我说这个党已经是个政治僵尸了……全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。"
2016年，有"任大炮"之称的地产商任志强曾发微博质疑"人民政府啥时候改党政府了"，被留党察看一年。蔡霞当时曾发表《党章党规保护任志强们的党员权利》文章公开力挺任志强，之后遭到官媒炮轰，香港《苹果日报》报道说，蔡霞曾任中央党校党建教研部教授，据信已在美国定居。
蔡霞生于1952年10月，曾在中央党校任职近40年，还曾担任中国民生研究院特约研究员，全国党建研究会特邀研究员、北京市党建研究会特邀研究员，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室人事部客座教授。蔡霞被称为正统的红二代，其外祖父在国民大革命时期加入中国共产党，是中共元老之一，母亲和舅舅等都参加入中共军队。今年5月31日，旅美的中国民运人士赵常青在推特上爆料指，蔡霞已到美国。今年6月在Youtube流传的音频据称为蔡霞在一次"红二代"聚会上的发言。
蔡霞被开除党籍，取消退休待遇的消息传出后，流亡美國的中國民運人士王丹在脸书上贴出蔡霞的回应。她写道："這幾個小時，許多朋友或微信或語音或郵件或電話，給我關心支持愛護，我很感動！公道自在人心！我很高興。與這個黑幫一樣的政黨徹底脫鉤了！從此我歸隊了，回到民眾的行列裡。一代人有一代人的責任，我們必須要為中國的政治轉型去努力去抗爭，去承受代價。全民族都在付出代價承受代價，我只是其中之一。我做不到歲月靜好，我沒辦法不說話。他們剝奪我養老待遇，我今天向他們提出了抗議。我工作了43年，退休養老是我的權利，他們侵犯人權！政治觀點不同與我的養老是兩回事，他們不可以剝奪我的權利！在此向大家表示感謝。大家在替我打抱不平呢，謝謝大家。」
王丹在脸书上还写道：連中共自己的子弟，都已經承認中共是一個「黑幫一樣的政黨」，蔡與中共的決裂，絕不僅僅代表她一個人，她的學生中有大批的中共省部級高官，因此，她的政治舉動極為具有象徵意義，中共「紅二代」已經分裂。
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