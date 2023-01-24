秦剛與日本外相通話 籲「謹言慎行」台灣問題

（德國之聲中文網）中國外交部長秦剛和日本外務大臣林芳正，於週四（2月2日）晚間通話約長達50分鐘，這也是自中國前駐美大使秦剛去年底上任中國外交部長以來，雙方的首度會談。

秦剛呼籲日方在台灣等重大問題上應「重信守諾、謹言慎行」、在「釣魚島（日本稱為尖閣群島）問題上制止右翼勢力挑釁」，並表示中方對日本決定在海裡排放核污水表示嚴重關切。

秦剛表示，今年是中日和平友好條約締結45週年，願意與日本以此為契機，加強雙方各層級的對話溝通和民間交流，「構建建設性、穩定的日中關係」，林芳正對此關係表示，這也是日本的共識。

中日雙方在通話中也有就烏克蘭局勢進行意見交換。而長期以來，中日雙方都堅稱對東海上具有爭議的島嶼擁有主權，中方稱為釣魚島，日本稱為尖閣群島。

林芳正在電話中指出，兩國關係正面臨許多挑戰及未解決的事，且日本公眾對中國的看法「極其嚴峻」。同時，他也表達了對東海穩定的嚴肅關切，包括中國在東海、日本週邊以及和俄羅斯的軍事聯合行動越趨頻繁，並強調台海和平穩定的重要性。

日本內閣官房長官松野博一週五（3日）證實了雙方的通話，並表示日方同意建立積極合作關係，認為此次談話「是一個好的開始」。

（路透社、中央社、中國外交部、日本外務省等）

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