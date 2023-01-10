 秦剛結束非洲之行 埃及外長：歡迎中國遊客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2023

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秦剛結束非洲之行 埃及外長：歡迎中國遊客

中國外長秦剛15日於埃及首都開羅，分別會晤埃及總統塞西和阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特，為中國此次1月9日至16日的非洲之行劃下句點。各方談了些什麼？

中國2022年12月30日新上任外交部長秦剛

中國2022年12月30日新上任外交部長秦剛

（德國之聲中文網）新任中國外交部長秦剛出訪非洲，1月15日抵達最後一站埃及，在首都開羅分別與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）及外長蘇克里（Sameh Shoukry）和阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul-Gheit）會面。

在一場聯合新聞發布會上，埃及外交部長蘇克里表示，歡迎更多中國企業來埃及發展投資，且在中國防疫解封下，埃及因疫情重傷的旅遊業，尤其歡迎中國旅客的到來，並願同中國加強國際和地區事務協作，推進阿中、非中合作。

在中埃關係上，秦剛則表示，北京會繼續發展對埃及基礎建設的投資和「一帶一路」項目的推進，包含圍繞蘇伊士運河建設的工業物流中心——蘇伊士運河經濟區（Suez Canal Economic Zone）和開羅以東新首都的建設。

中方樂見埃方強調堅定秉持「一個中國」原則，並支持埃及走符合自身國情的發展道路，維護國家主權、安全和發展利益。中方期待緊密對接各自發展戰略，加快推進重點合作項目，使「一帶一路」建設和中阿峰會成果在埃及取得更多成果。

此次雙方會談，除了談兩國合作，還談及了以巴衝突。由於近期在以色列鷹派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重新掌權後，以巴關係愈趨緊張，秦剛呼籲耶路撒冷應「維持現狀」，表示期望巴勒斯坦問題早日得到公正解決。

阿盟秘書長蓋特則是表示歡迎更多中國公民來埃及和阿拉伯國家旅游、開展經貿合作，中方也希望盡快推進上個月在沙烏地阿拉伯舉行的首屆中阿峰會中提到的，在支持發展、糧食安全、衛生健康、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成才、安全穩定等8個領域的「八大共同行動」。

安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）13日會見秦剛

安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）13日會見秦剛

此次非洲之行，是秦剛自去年12月上任中國外交部長後的首次海外出訪，也是中國外長連續33年的年初首訪非洲，此次訪問行程包含衣索比亞、加彭、安哥拉、貝南，埃及和非盟及阿盟總部。這次非洲之行也是去年12月美非峰會在華府舉行、美國總統拜登承諾金援非洲550億美元後，中國對非採取的重要外交行動。

中國的財團和基金在2000至2020年間，對非洲提供貸款金額達1600億美元，中國也是非洲至今13年來最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額有望超過2600億美元。

在新冠疫情合作方面，中方除了向非提供疫苗，還出資建設了位於衣索比亞的非洲疾病控制中心；該中心於上週秦剛訪問期間開放。

早前（11日）秦剛同非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）共同會見記者時表示，非洲應該是國際合作的大舞台，不是大國博弈的角力場。

（美聯社、中國外交部等）

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